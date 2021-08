Samsung Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic et Galaxy Buds 2 lancés en Inde : caractéristiques, prix, autres détails

laxy Watch 4 series et Galaxy Buds 2 commenceront à être expédiés à partir du 10 septembre.

Samsung a lancé la série Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds 2 en Inde. La série Galaxy Watch 4, qui engendre deux modèles, Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, le prix en Inde commence à Rs 23 999. Le Galaxy Buds 2 coûtera quant à lui Rs 11 999 dans le pays. Comme le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, la série Galaxy Watch 4 et les Galaxy Buds 2 commenceront également à être expédiés à partir du 10 septembre avec une pré-réservation à partir du 30 août.

Prix ​​​​de la Galaxy Watch 4, de la Galaxy Watch 4 Classic et des Galaxy Buds 2 India, détails de la disponibilité

La Galaxy Watch 4 sera disponible dans les tailles 40 et 44 mm avec et sans LTE cellulaire. La Galaxy Watch 4 Classic sera à nouveau disponible dans les tailles 42 et 46 mm, avec et sans LTE cellulaire.

La Galaxy Watch 4 40 mm uniquement Bluetooth coûtera Rs 23 999 tandis que sa version 44 mm se vendra Rs 26 999. Une version avec LTE commencera à Rs 28 999 (40 mm) jusqu’à Rs 31 999 (44 mm). La Galaxy Watch 4 de 40 mm sera disponible en rose, or, noir et argent. Les modèles Galaxy de 44 mm seront disponibles en noir, vert et argent.

La Galaxy Watch 4 Classic de 42 mm uniquement en Bluetooth coûtera 31 999 Rs tandis que sa version 46 mm se vendra 34 999 Rs. Une version avec LTE commencera à Rs 36 999 (42 mm) jusqu’à Rs 39 999 (46 mm). La Galaxy Watch 4 Classic sera disponible en noir et argent.

Les Galaxy Buds 2 seront disponibles en graphite, blanc, vert olive et lavande au prix de Rs 11 999.

La Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 4 Classic et les Galaxy Buds 2 seront disponibles en pré-réservation sur Samsung.com et dans les principaux magasins de détail en ligne et hors ligne à partir du 30 août. Samsung offrira un bon électronique d’une valeur de Rs 6 000 et Rs 3 000 le pré-réservation des séries Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds 2 respectivement. Ces consommateurs seront également éligibles à des offres de cashback d’une valeur de Rs 3 000 et Rs 1 200 en pré-réservant les séries Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds 2, a annoncé Samsung.

Les Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic et Galaxy Buds 2 seront disponibles à l’achat à partir du 10 septembre.

Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic et Galaxy Buds 2 India spécifications, caractéristiques

L’USP clé de la série Galaxy Watch 4 est le logiciel Wear OS, que Samsung a «co-créé» avec Google. La Galaxy Watch 4 Classic est dotée du cadran rotatif caractéristique de l’entreprise, tandis que la Galaxy Watch 4 le fait via un logiciel. L’autre point fort de la série Galaxy Watch 4 est son intelligence de mesure de la composition corporelle qui permettra aux utilisateurs de capturer 2 400 points de données avec une précision allant jusqu’à 98 %. De plus, la série Galaxy Watch 4 propose également des outils de gestion du sommeil «avancés», notamment la possibilité de détecter les ronflements.

Quant aux Galaxy Buds 2, Samsung les appelle ses “écouteurs les plus petits et les plus légers à ce jour”. Ceux-ci sont dotés d’une suppression active du bruit (ANC), d’un haut-parleur bidirectionnel et d’un système à trois micros.

