Samsung Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic lancé avec One UI Watch 3, BioActive Sensor et plus

Samsung a récemment dévoilé deux montres intelligentes, à savoir Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Lors de son événement Galaxy Unpacked le 11 août, le géant sud-coréen a lancé les deux modèles de smartwatch élégants ainsi que deux smartphones pliables – Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Ce qui rend les nouvelles smartwatches passionnantes, c’est le fait qu’elles fonctionneront sur le nouveau Wear OS que Google avait annoncé avec Samsung en mai de cette année. En plus du nouveau système d’exploitation, les montres intelligentes auront le dernier skin personnalisé One UI Watch de Samsung. Les deux montres intelligentes fonctionneront sur la One UI Watch 3 basée sur Wear OS. Jetez un œil aux caractéristiques et au prix des deux montres connectées.

Montre Samsung Galaxy 4

Le prix de la variante Bluetooth de la Galaxy Watch 4 est d’environ 249,99 $ (environ Rs 18 600), tandis que le modèle LTE coûtera aux acheteurs 299,99 $ (Rs 22 300). Fabriquée en aluminium, la montre a deux versions de taille – 40 mm et 44 mm. En ce qui concerne les couleurs, la taille 40 mm est disponible dans les couleurs noir, or rose et argent tandis que la variante 44 mm est disponible dans les couleurs noir, vert et argent. En ce qui concerne l’affichage de la smartwatch, la variante 40 mm aura un écran AMOLED de 1,2 pouces avec une résolution de 396 × 396 pixels. D’autre part, la variante 44 mm de la montre aura un écran AMOLED de 1,4 pouces avec le (450 × 450 pixels). Sur le plan de la sécurité, les deux variantes de la montre sont dotées d’une protection Gorilla Glass DX. Les montres intelligentes sont également équipées de 1,5 Go de RAM et de 16 Go de stockage.

Montre Galaxy 4 Classique

Sur le plan des prix, le modèle classique est un peu plus cher car la variante Bluetooth de la montre coûte environ 349,99 $ (Rs 26 000) tandis que le modèle LTE coûtera environ 399,99 $ (Rs 29 700). Conçue dans un cadre en acier inoxydable, la montre est disponible en deux variantes de taille, à savoir 42 mm et 46 mm. Les deux variantes de la montre – 42 mm et 46 mm – seront disponibles dans les tons noir et argent. Le modèle d’affichage du modèle Classic correspond à celui du modèle Galaxy Watch 4, car la variante de 42 mm aura un écran AMOLED de 1,4 pouce avec le (450 × 450 pixels) tandis que la variante de 46 mm aura un écran AMOLED de 1,4 pouce avec le (450×450 pixels). Sur le plan de la sécurité et de l’aspect RAM/stockage, les deux modèles ont des caractéristiques identiques.

La société a commencé à vendre les montres connectées nouvellement lancées dans différents pays du monde auprès de ses partenaires commerciaux sélectionnés. Jusqu’à présent, la société n’a pas indiqué quand elle envisageait de vendre la montre en Inde et à quel prix.

L’autre point fort de la Galaxy Watch 4 et de la Watch 4 Classic, en dehors du logiciel, est le matériel. Les deux sont livrés avec un capteur BioActive exclusif permettant une multitude de suivi de la condition physique et de la santé combinant un capteur de fréquence cardiaque optique (PPG), un capteur de fréquence cardiaque électrique et un capteur d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA). Les montres prennent également en charge l’électrocardiogramme (ECG). Comme on pouvait s’y attendre, ils sont livrés avec une multitude de modes sportifs et d’autres smarts,

