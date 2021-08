Samsung Galaxy Watch 4 gratuit lorsque vous précommandez le Fold 3 ou le Flip 3 avec Optus

Pour marquer le lancement des Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, Telstra a annoncé un accord franchement dingue qui vous offre un téléviseur Samsung gratuit avec votre précommande (il est toujours disponible, d’ailleurs).

Mais si vous n’avez pas l’espace (ou le désir) d’un téléviseur 43 pouces dans votre maison, l’offre de précommande d’Optus est une alternative convaincante – la compagnie de téléphone lance une Samsung Galaxy Watch 4 gratuite lorsque vous pré- commandez l’un ou l’autre des téléphones et associez-le à un forfait Optus.

Pour bénéficier de cette offre, vous devrez coupler le téléphone de votre choix avec n’importe quel forfait mobile Optus et rembourser l’appareil sur 12, 24 ou 36 mois. Tous les plans d’Optus sont fournis sans contrat de verrouillage et vous êtes libre de changer de compagnie de téléphone à tout moment, même si vous devrez toujours payer le combiné.

La Galaxy Watch 4 que vous accrocherez dans cette offre de précommande est tout aussi nouvelle que les téléphones eux-mêmes, car elle a été dévoilée aux côtés du Fold 3 et du Flip 3 la semaine dernière. Le modèle que vous recevrez d’Optus sera la variante LTE de 44 mm en noir, d’une valeur de 549 AU $.

LTE signifie que la montre dispose de sa propre connexion réseau et que vous pouvez envoyer et recevoir des SMS et des appels depuis le portable sans l’avoir couplé à votre téléphone via Bluetooth (si vous choisissez de payer pour cette fonctionnalité supplémentaire sur votre forfait téléphonique.) Gardez à l’esprit que le modèle de 44 mm est la version la plus grande de la Watch 4, par rapport au modèle plus petit de 40 mm.

La Galaxy Watch 4 n’est pas non plus le seul cadeau gratuit d’Optus – vous aurez également la possibilité d’échanger l’un des trois packs cadeaux Samsung, dont l’un vous offre une paire gratuite de Samsung Galaxy Buds Pro, au prix de 299 AU $ au plein tarif.

Ces coffrets cadeaux Samsung sont disponibles pour toute personne pré-commandant les nouveaux téléphones pliables et rabattables, peu importe la compagnie de téléphone, car le rachat se fait via Samsung. Si vous souhaitez profiter de cette offre d’Optus, vous aurez jusqu’au 9 septembre pour vous inscrire.

Que pouvez-vous vous attendre à payer ?

Le Fold 3 et le Flip 3 sont tous deux moins chers que leurs prédécesseurs. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 commencera à 2 499 AU $ pour le modèle 256 Go, ou 2 649 AU $ pour la version 512 Go. Sur un plan Optus, le minimum que vous paierez est de 149,10 $ AU par mois sur un contrat de 24 mois.

Vous paierez beaucoup moins pour le Samsung Galaxy Z Flip 3 – il coûte 1 499 AU $ pour l’option 128 Go ou 1 599 AU $ pour la variante 256 Go. Sur un plan Optus, le moins que vous paierez est de 107,43 AU$ par mois sur un contrat de 24 mois.