Samsung Galaxy Watch 4 ne fonctionnera pas avec iPhone, et ce n’est pas le seul problème

La Samsung Galaxy Watch 4 et la Samsung Galaxy Watch 4 Classic pourraient être deux des montres intelligentes les plus excitantes que nous ayons vues depuis des années, avec une nouvelle version de Wear OS, un nouveau chipset et de nouvelles fonctionnalités de santé. Mais si vous avez un iPhone, vous ne pourrez rien faire de tout cela.

Samsung l’a confirmé à ArsTechnica, affirmant que vous ne pourrez pas coupler un iPhone avec la Galaxy Watch 4 ou la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. C’est un changement majeur, car les modèles précédents de Samsung Galaxy Watch fonctionnaient avec l’iPhone (et continueront de le faire selon ce rapport).

Bien sûr, ces nouvelles montres utilisent Wear OS plutôt que Tizen, mais les montres Wear OS précédentes fonctionnent également avec iOS, c’est donc toujours un changement surprenant. Ce qui n’est pas encore clair, c’est si d’autres montres exécutant la nouvelle version de Wear OS (surnommée Wear OS 3) fonctionneront avec les iPhones ou non, mais nous pensons qu’elles ne le feront pas, sinon ce serait une restriction encore plus étrange pour Samsung. sur ses nouveaux wearables.

Cela dit, il convient de noter que la gamme Galaxy Watch 4 exécute une version modifiée de Wear OS 3 baptisée One UI Watch 3, il est donc possible que cela cause des problèmes de compatibilité iOS qui ne seront pas présents dans les autres montres Wear OS 3.

Mais ce n’est pas le seul problème que les acheteurs potentiels pourraient rencontrer, car Samsung a également confirmé à Android Central que de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé – y compris l’ECG, la surveillance de la pression artérielle et la composition corporelle – ne fonctionneront que si vous associez une montre Galaxy Watch 4 ou Watch. 4 Classique avec un smartphone Samsung.

C’est moins surprenant, puisque Samsung a imposé des restrictions similaires sur les modèles précédents de la gamme, mais cela signifie que certains des principaux arguments de vente ne seront pas disponibles pour la plupart des utilisateurs d’Android.

Analyse : ces restrictions sont la dernière chose dont Wear OS a besoin

Jusqu’à présent, Wear OS a eu un parcours cahoteux, les montres connectées qui l’exécutent souffrent souvent de mauvaises performances, et Google ne met pas à jour la plate-forme aussi souvent qu’il aurait probablement dû le faire. Avec le nouveau Wear OS 3, l’entreprise a la possibilité de revitaliser la plate-forme, mais pour ce faire, elle a besoin d’aussi peu de barrières à l’entrée que possible.

Un manque de support iOS est alors un gros problème, étant donné le nombre de personnes qui possèdent des iPhones. Et bien sûr, la plupart d’entre eux achèteraient probablement une Apple Watch, mais en faisant de Wear OS une alternative tentante, Google et Samsung pourraient probablement convertir un bon nombre d’acheteurs.

Bien sûr, il reste à voir si Wear OS 3 prendra en charge iOS sur d’autres smartwatches, mais nous ne sommes pas optimistes.

Pendant ce temps, la décision de Samsung de limiter les fonctionnalités aux utilisateurs de téléphones Samsung nuira davantage à la gamme Galaxy Watch 4 qu’à Wear OS dans son ensemble, mais ces montres étant les premières et actuellement les seules à utiliser Wear OS 3, tous les regards seront tournés vers eux, donc ce n’est pas une bonne première impression.

Il peut y avoir des raisons techniques à cela, mais rien de tout cela n’inspire confiance que Wear OS sera enfin une plate-forme pour rivaliser avec watchOS – ou même Tizen.