Samsung Galaxy Watch 4 pourrait surpasser l’Apple Watch avec un capteur BIA

Plus tôt cette semaine, nous avons eu un premier aperçu de la conception de la prochaine Galaxy Watch Active 4 de Samsung. Maintenant, une nouvelle fuite a révélé l’une des principales caractéristiques du successeur de la Galaxy Watch 3. Selon le pronostiqueur fiable Max Weinbach, la Galaxy Watch 4 comportera un capteur BIA (Bio-Electrical Impedance Analysis) pour permettre aux utilisateurs de mesurer facilement leur pourcentage de graisse corporelle par rapport à la masse corporelle maigre.

Source : Max Weinbach sur Twitter

La composition corporelle étant directement liée à la santé, le capteur BIA de la Galaxy Watch 4 vous permettra de mieux suivre votre état de santé actuel. Bien que les capteurs BIA soient courants dans les balances intelligentes, il semble que Samsung sera la première entreprise à en ajouter un à une montre intelligente.

Selon les rumeurs, le suivi de la meilleure montre intelligente Android de Samsung comportait également une mesure de la glycémie, mais des rapports récents suggèrent que Samsung a abandonné cette fonctionnalité pour une raison quelconque. Il devrait être livré avec un écran AMOLED circulaire doté de lunettes plus fines que son prédécesseur, un capteur SpO2 pour la surveillance de l’oxygène dans le sang et un tout nouveau chipset Exynos construit sur un processus de 5 nm.

Comme annoncé lors de la Google I/O 2021 le mois dernier, la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Active exécuteront la « nouvelle » plate-forme Wear OS unifiée co-développée par Samsung et Google.

