Samsung Galaxy Watch 4 pourrait vous dire quel est votre pourcentage de graisse corporelle | La technologie

La Samsung Galaxy Watch 4 pourrait avoir une fonctionnalité très intéressante pour les personnes qui souhaitent s’occuper de la ligne. Selon les dernières rumeurs, il s’équipera d’un capteur de bioimpédance qui vous indiquera quelle est votre composition corporelle et votre pourcentage de graisse.

Malgré le fait que Samsung n’a pas encore fait de confirmation officielle, Tout indique que lundi prochain, le 28 juin, la société dévoilera deux nouvelles montres connectées, la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Active. Les Sud-Coréens vont célébrer l’événement virtuel Samsung Galaxy MWC dans le cadre du Mobile World Congress à Barcelone, et il est prévu que les nouvelles smartwatches seront les protagonistes de l’événement.

A quelques jours de ce rendez-vous, le collaborateur du média spécialisé Android Police Max Weinbach a publié une nouvelle fuite via son compte Twitter. Selon ce leaker, la Galaxy Watch 4 sera équipée d’un capteur de bioimpédance, une fonctionnalité qui vous permettra d’informer l’utilisateur de votre composition corporelle et de votre pourcentage de graisse.

L’analyse d’impédance bioélectrique (BIA) est une technique qui nous permet de mesurer la composition corporelle de notre corps. Cette méthode est basée sur la capacité de notre corps à conduire le courant électrique et peut indiquer le niveau d’eau, la masse maigre, la graisse corporelle, l’indice de masse corporelle ou le métabolisme de base, entre autres données.

Nous vous expliquons comment prendre la meilleure décision d’acheter une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

Ces dernières années, les balances de bioimpédance telles que celles de Xiaomi sont devenues populaires précisément à cause de cette fonction, car, au-delà du poids, elle fournit de nombreuses données d’intérêt pour prendre soin de la ligne. Si les dernières informations sont correctes, la Galaxy Watch 4 mettra toutes ces informations directement sur votre poignet.

Cette nouvelle fonctionnalité possible rejoint les rumeurs précédentes qui anticipaient ce que la nouvelle smartwatch Samsung serait censée nous offrir. Selon les fuites, la smartwatch sera équipée d’un écran circulaire Super AMOLED, le cerveau sera un tout nouveau processeur Exynos 5nm, et le système d’exploitation sera Tizen Wear OS basé sur la plate-forme Google Wear.

Le capteur BIA accompagnera l’accéléromètre, le baromètre, le gyroscope, le GPS, le moniteur de fréquence cardiaque, le moniteur SpO2 et le moniteur de sommeil. Concernant la connectivité, il disposera du LTE, du WiFi b/g/n, du Bluetooth 5.0 avec LE et du NFC pour Samsung Pay. De plus, il aura une recharge sans fil.

Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre lundi prochain pour voir si la présentation de la Galaxy Watch 4 a lieu et vérifier ses caractéristiques de première main.