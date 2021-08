Samsung Galaxy Watch 4 reçoit l’approbation convoitée de surveillance ECG en Australie

Parallèlement à ses nouveaux téléphones pliables et rabattables, Samsung a également dévoilé deux nouveaux appareils portables la semaine dernière – le Samsung Galaxy Watch 4 et le Watch 4 Classic. Ils sont arrivés avec plus de fonctionnalités axées sur la santé dans leur arsenal, et l’une des fonctionnalités a été approuvée par le gouvernement pour la première fois.

La Watch 4 et la Watch 4 Classic sont les premières de Samsung à proposer à la fois un suivi de la pression artérielle et une surveillance par électrocardiogramme (ECG). Ils rejoignent l’Apple Watch 6 et le Withings ScanWatch en tant que seules montres connectées grand public approuvées pour la surveillance ECG par la Therapeutic Goods Administration (TGA) d’Australie.

Si vous souhaitez utiliser ces fonctionnalités sur l’une ou l’autre montre intelligente, vous aurez également besoin d’un smartphone Samsung Galaxy (avec Android 7 ou supérieur). Le suivi de la pression artérielle et la surveillance de l’ECG ne concernent pas seulement les appareils les plus récents, mais également les anciennes Galaxy Watch 3 et Galaxy Watch Active 2 dans les mois à venir.

La surveillance ECG a été enregistrée en tant que dispositif médical de classe IIa et les données sont accessibles via l’application Samsung Health Monitor. Le géant de la technologie a pris soin de noter que les lectures ECG à la demande ne sont pas destinées à remplacer le diagnostic ou le traitement traditionnel, et un médecin doit être consulté si vous enregistrez un rythme cardiaque irrégulier.

En ce qui concerne la mesure de la pression artérielle, cette fonctionnalité n’a actuellement pas l’approbation de la TGA. Samsung indique que cette fonctionnalité ne doit être utilisée que par des adultes de 22 ans et plus et qu’elle est uniquement destinée à des fins de bien-être général, et non à un usage médical approprié.

Analyse: pourquoi l’accent mis sur la santé est important

(Crédit image : TechRadar)

Avec Samsung rejoignant maintenant Apple et Withings avec l’approbation convoitée de surveillance ECG en Australie, il y a de bonnes raisons de croire que ces appareils intelligents seront beaucoup plus utiles pour les Australiens qui les possèdent, et potentiellement même sauver des vies.

Ces montres fonctionnent en enregistrant votre fréquence et votre rythme cardiaques et détectent la fibrillation auriculaire (FA), qui est la forme la plus courante de rythme cardiaque irrégulier. Selon un rapport de l’Australian Institute of Health and Welfare en 2018, « la FA était la cause sous-jacente ou associée de plus de 14 000 décès en Australie – 9,0 % du total des décès ».

Comme le souligne le rapport, la plupart des personnes atteintes de FA ne meurent pas de cette maladie. Au contraire, cela peut entraîner des complications, notamment une insuffisance cardiaque et un accident vasculaire cérébral. Ainsi, que ce soit sous la forme d’Apple, Samsung ou Withings, il va de soi que mettre cette technologie facile à utiliser aux poignets des Australiens pourrait conduire à une détection précoce et à des vies sauvées (c’est déjà le cas).

Un rapport distinct de l’Institut australien de la santé et du bien-être indique qu’environ un Australien sur trois âgé de 18 ans et plus souffre d’hypertension artérielle et qu’il s’agit d’un facteur de risque majeur d’affections chroniques telles que les accidents vasculaires cérébraux et les maladies rénales et cardiaques.

Cette fonctionnalité n’a pas l’approbation de la TGA, mais nous pouvons voir comment elle peut offrir une tranquillité d’esprit à ceux qui cherchent à surveiller leur état de santé général à tout moment. Bien qu’il existe de nombreuses histoires de ces montres connectées détectant des rythmes cardiaques anormaux et découvrant un problème plus important, certains médecins craignent qu’une analyse excessive des données puisse entraîner une anxiété accrue et des tests inutiles.

Tout compte fait, ces montres intelligentes sont un autre outil de la boîte à outils en constante évolution, et rien ne remplace une visite chez votre médecin au sujet de vos problèmes de santé.