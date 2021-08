Samsung Galaxy Watch 4: Toutes les rumeurs (6 août)

in

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Mise à jour : 6 août 2021 (11 h 00 HE) : Nous avons mis à jour le hub Samsung Galaxy Watch 4 ci-dessous avec de nouvelles spécifications divulguées. Lisez la suite pour toutes les dernières!

Article original: La Samsung Galaxy Watch 3 faisait partie des rares montres intelligentes à défier l’Apple Watch Series 6 en 2020. Désormais, le produit phare de la société coréenne doit subir une mise à niveau, probablement sous la forme de la Samsung Galaxy Watch 4.

Les rumeurs sur le prochain portable prennent de l’ampleur. Ci-dessous, vous trouverez une liste complète de toutes les fuites et rumeurs crédibles entourant le Samsung Galaxy Watch 4 jusqu’à présent. Assurez-vous de mettre cet article dans vos favoris et de vérifier régulièrement les dernières nouveautés.

Nom et date de sortie

Samsung a modifié de temps à autre ses schémas de dénomination de produits, en sautant des numéros ou en ajoutant des lettres erronées aux titres de ses smartphones. Nous ne prévoyons cependant pas que cela se produise avec sa gamme Galaxy Watch. En tant que quatrième itération de sa montre intelligente Galaxy, nous nous attendons à ce que l’appareil s’appelle Samsung Galaxy Watch 4.

Nous avons également pris connaissance d’une deuxième variante de la montre, connue sous le nom de Galaxy Watch 4 Classic. Les deux modèles verront probablement des conceptions très différentes. Voir la section suivante pour en savoir plus à ce sujet.

En ce qui concerne la date de sortie, il est confirmé que Samsung organisera un événement Galaxy Unpacked le 11 août. Il est pratiquement garanti que nous verrons le lancement de la Galaxy Watch 4 lors de cet événement. Samsung lancera aussi presque certainement deux pliables à cette date : le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.

Montre Samsung Galaxy 4: Conception

Vous pouvez voir le premier ensemble de rendus divulgués ci-dessous.

L’absence de lunette tournante – un aspect caractéristique de la série Galaxy Watch jusqu’à présent – nous a amenés à penser qu’il s’agissait de modèles actifs. Cependant, une deuxième fuite quelques jours plus tard a annulé cette théorie :

Comme vous pouvez le voir, ces rendus de presse divulgués montrent clairement la marque Samsung Galaxy Watch 4. Il est donc possible qu’il n’y ait pas de variante active, du moins pas au début.

Les rendus suggèrent que nous pourrions voir deux tailles :

Galaxy Watch 4 (40 mm) SM-R880 Galaxy Watch 4 (44 mm) SM-R890

En plus de la Galaxy Watch 4 classique, nous nous attendons également à voir un modèle différent connu sous le nom de Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Les rendus divulgués suggèrent que ce serait la véritable suite de la Galaxy Watch 3, avec une philosophie de conception similaire :

Il est difficile de dire si ce modèle serait doté d’une lunette tournante, l’une des caractéristiques distinctives de la gamme Galaxy Watch. Cela semble très probable, mais nous aurons besoin de plus d’informations avant d’en être sûr.

Nous avons également vu ce qui semble être des images réelles de la Galaxy Watch 4 Classic. Il y a un ensemble que vous pouvez voir en haut de cette section de 91Mobiles. Il y a aussi une image ci-dessous d’une vidéo officielle de Samsung qui n’a aucun rapport avec la montre, mais elle semble faire une apparition :

Armé de toutes ces informations, il ne restera plus beaucoup de surprises lorsque Samsung lancera finalement cette montre.

Spécifications et fonctionnalités

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Les images divulguées dans la section précédente nous donnent quelques indices sur les spécifications du Samsung Galaxy Watch 4. Nous pouvons voir qu’il y aura probablement une résistance à l’eau 5ATM, une durabilité MIL-STD 810G et un GPS embarqué. Il pourrait également avoir Gorilla Glass DX Plus, que nous avons vu sur les précédentes montres Galaxy.

Plus récemment, nous avons vu un ensemble de spécifications divulguées qui détaillent à peu près tout ce que vous voudriez savoir sur le Galaxy Watch 4 Classic. Nous nous attendons à ce que les spécifications soient les mêmes pour le modèle Classic et le modèle vanille, avec seulement de légères variations. Découvrez-les ci-dessous :

Une rumeur intéressante que nous avons entendue est que la gamme Galaxy Watch 4 pourrait avoir une autonomie de sept jours. Cela ferait des montres parmi les meilleures du marché en termes de longévité, dépassant même l’Apple Watch. Cependant, nous sommes sceptiques quant à cette nouvelle.

Selon une autre rumeur, la Galaxy Watch 4 pourrait introduire un nouveau capteur pour surveiller la composition corporelle. Le capteur BIA, ou analyse d’impédance bioélectrique, estimerait le pourcentage de graisse corporelle du porteur, offrant ainsi un aperçu plus large de son état de santé général.

Le 28 juin, Samsung a révélé que la prochaine Galaxy Watch verrait les débuts du nouveau système d’exploitation portable de Samsung et de Google, officiellement connu sous le nom de Wear OS 3. Ce système d’exploitation combinera le meilleur de Wear OS de Google avec le meilleur de Samsung Tizen, créant un nouvelle plateforme.

Maintenant, Samsung n’a pas spécifiquement dit que la Galaxy Watch 4 obtiendrait ce nouveau système d’exploitation. Mais nous sommes certains que la référence à la « prochaine Galaxy Watch » est une référence claire à la Samsung Galaxy Watch 4.

Samsung lancera également un skin sur ce nouveau système d’exploitation connu sous le nom de One UI Watch. Il y aura de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour cela, notamment des installations automatiques d’applications, des paramètres et une synchronisation des fonctionnalités sur le téléphone et la montre, ainsi qu’une console de développement de cadran de montre.

Grâce à SamMobile, nous avons quelques vidéos sur l’apparence de l’interface. Découvrez-les ici.

Samsung Galaxy Watch 4 : Prix et disponibilité

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Samsung semble parfaitement conscient du prix de ses produits en 2021. Cette année, il a lancé la série Galaxy S21 à un prix de base inférieur à celui de la gamme S20. C’était sans doute nécessaire, mais cette philosophie pourrait-elle également s’appliquer à la smartwatch phare de l’entreprise ?

Le prix de la Galaxy Watch 3 de Samsung a commencé à 399 $, mais la Galaxy Watch 4 ne sera pas aussi sophistiquée. Une liste erronée sur la version canadienne d’Amazon suggère que la vanille Galaxy Watch 4 pourrait être considérablement moins, peut-être même 299 $. Cela suggérerait que le modèle Classic pourrait atterrir autour de 399 $, ce qui est très logique.

En ce qui concerne la disponibilité, attendez-vous à ce que la Galaxy Watch 4 soit disponible en précommande le jour de l’annonce, les ventes générales commençant une semaine ou deux plus tard.

C’est tout ce que nous savons sur la prochaine smartwatch phare de Samsung pour le moment. Assurez-vous de mettre en signet ce hub Samsung Galaxy Watch 4 car nous le mettrons à jour régulièrement avec de nouvelles informations!