Samsung Galaxy Watch 4: Toutes les rumeurs jusqu’à présent

Article original: La Samsung Galaxy Watch 3 faisait partie des rares montres intelligentes à défier l’Apple Watch Series 6 en 2020. Désormais, le produit phare de la société coréenne doit subir une mise à niveau, probablement sous la forme de la Samsung Galaxy Watch 4.

Les rumeurs sur le prochain portable prennent de l’ampleur. Ci-dessous, vous trouverez une liste complète de toutes les fuites et rumeurs crédibles entourant le Samsung Galaxy Watch 4 jusqu’à présent. Assurez-vous de mettre cet article dans vos favoris et de vérifier régulièrement les dernières nouveautés.

Nom et date de sortie

Samsung a modifié de temps à autre ses schémas de dénomination de produits, en sautant des numéros ou en ajoutant des lettres erronées aux titres de ses smartphones. Nous ne prévoyons cependant pas que cela se produise avec sa gamme Galaxy Watch. En tant que quatrième itération de sa montre intelligente Galaxy, nous nous attendons à ce que l’appareil s’appelle Samsung Galaxy Watch 4.

Quant à la date de sortie, Samsung lance généralement ses wearables en août aux côtés de la série Note. Cependant, aucun Galaxy Note 21 ne fera ses débuts cette année. Au lieu de cela, Samsung pourrait lancer ses derniers appareils portables en août aux côtés du Samsung Galaxy S21 FE, ce que nous attendons au cours de ce mois. Un récent rapport en provenance de Corée soutient cette idée.

Il existe des rumeurs contradictoires provenant de plusieurs sources concernant la date de lancement des prochains grands produits de Samsung.

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec cette rumeur. Le pronostiqueur parfois précis Ice Universe pense que Samsung pourrait repousser la date de lancement de la Galaxy Watch 4 au deuxième trimestre 2021. La smartwatch pourrait être lancée aux côtés de la Galaxy Watch Active 4, selon le pronostiqueur. Il n’y a pas de source secondaire soutenant cette affirmation de lancement précoce, mais Samsung a dévoilé sa série Galaxy S21 beaucoup plus tôt que d’habitude cette année et nous nous attendons à une fenêtre de lancement en juin pour le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Il est donc possible qu’un lancement plus tôt puisse se produire.

Cependant, une autre rumeur suggère que Samsung pourrait tout lancer en août : le Galaxy S21 FE, deux pliables et deux montres.

L’essentiel ici est qu’il y a beaucoup de rumeurs contradictoires concernant les fenêtres de lancement des derniers appareils Samsung. Espérons que nous aurons bientôt plus de clarté.

Montre Samsung Galaxy 4: Conception

Samsung garde secrète l’apparence de la Galaxy Watch 4 pour le moment. Aucun rendu ou maquette n’a encore été renversé. Cependant, Samsung n’implémente généralement pas de changements esthétiques radicaux dans sa gamme portable. Nous devrions nous attendre à ce que l’apparence de la Galaxy Watch 4 fasse de l’ombre à son prédécesseur.

Cela signalerait probablement le retour de la conception circulaire et de la lunette tournante, par opposition à la lunette à commande tactile de la Galaxy Watch Active 2.

En ce qui concerne le dimensionnement, une fuite de cette information suggère que nous pourrions voir deux tailles :

Galaxy Watch 4 (42 mm) SM-R880 Galaxy Watch 4 (46 mm) SM-R890

Si ces tailles finissent par être vraies, cela signifie que la plus grande Galaxy Watch 4 serait un peu plus grande que le modèle 45 mm de l’année dernière.

Spécifications et fonctionnalités

Les spécifications techniques brutes du Samsung Galaxy Watch 4 restent également un mystère pour le moment, mais nous pourrions voir des améliorations de la longévité du portable.

Selon un rapport d’avril de The Elec, la Galaxy Watch 4 de 42 mm pourrait comporter une batterie de 240 mAh – une diminution de 7 mAh par rapport à la Galaxy Watch 3 de taille similaire. Cependant, une liste du site de certification finlandais SGS Fimko (via 91Mobiles) suggère que le Galaxy La batterie de la montre 4 pourrait rester à 247 mAh. Il prendra également apparemment en charge la charge de 5 W. La Galaxy Watch 4 de 46 mm peut gagner une cellule de 350 mAh, soit 10 mAh de plus que son prédécesseur. Nous doutons que ces changements infimes se traduisent par des résultats majeurs dans le monde réel.

En ce qui concerne les améliorations du suivi de la santé, Samsung a été invité en janvier à ajouter la surveillance de la glycémie à une future montre intelligente. L’entreprise a développé l’année dernière un système qui utilise des lasers pour détecter la composition chimique du sang. L’ajout serait une aubaine pour ceux qui souffrent de diabète. Malheureusement, un rapport plus récent suggère que Samsung a peut-être abandonné cette idée.

Cependant, il est prudent de s’attendre à ce que l’oxymètre de pouls, le capteur de fréquence cardiaque, la surveillance de la pression artérielle et l’ECG fassent un retour.

Porter OS ou Tizen ?

Il y a un point d’interrogation au-dessus du système d’exploitation de la montre. Les rumeurs par SamMobile – reprises par le pronostiqueur Ice Universe et plusieurs autres – suggèrent que Samsung pourrait passer de son système d’exploitation Tizen interne à Wear OS de Google pour une prochaine montre intelligente.

Cependant, Samsung chez Google I/O s’est engagé pour l’avenir des wearables avec Wear OS. La société a déclaré qu’elle jouerait un rôle actif dans le développement du système d’exploitation portable aux côtés de Google. Cela suggère qu’il y a de fortes chances que la Galaxy Watch 4 comporte Wear OS au lieu de Tizen.

Malgré le changement, il semble que la Galaxy Watch 4 ait une apparence familière. Une nouvelle fuite suggère que la Watch 4 pourrait draper une couche One UI sur Wear OS.

Samsung Galaxy Watch 4 : Prix et disponibilité

Samsung semble parfaitement conscient du prix de ses produits en 2021. Cette année, il a lancé la série Galaxy S21 à un prix de base inférieur à celui de la gamme S20. C’était sans doute nécessaire, mais cette philosophie pourrait-elle également s’appliquer à la smartwatch phare de l’entreprise ?

Le prix de la Galaxy Watch 3 de Samsung a commencé à 399 $, mais le portable offrait de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. Cependant, il semble peu probable que la société vende la nouvelle montre à un prix inférieur. Cela pourrait être particulièrement vrai s’il met en œuvre une technologie supplémentaire de surveillance de la santé.

En ce qui concerne la disponibilité, attendez-vous à ce que la Galaxy Watch 4 soit disponible en précommande le jour de l’annonce, les ventes générales commençant quelques jours plus tard.

C’est tout ce que nous savons sur la prochaine smartwatch phare de Samsung pour le moment. Assurez-vous de mettre en signet ce hub Samsung Galaxy Watch 4 car nous le mettrons à jour régulièrement avec de nouvelles informations!