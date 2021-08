Samsung Galaxy Watch 4 vs Apple Watch Series 6 : Android a-t-il enfin son concurrent Apple Watch ?

Wear OS 3 est là

La gamme Galaxy Watch a toujours été impressionnante, mais les nouveaux modèles sont légèrement différents avec Wear OS 3. Le design élégant est similaire aux modèles précédents, y compris la lunette tournante capacitive lisse. Il existe également des capteurs d’électrocardiogramme (ECG) et d’oxygène sanguin (SpO2), ainsi que la nouvelle fonction d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA).

À partir de 250 $ chez Samsung

Avantages

GPS, HRM, NFC LTE en option Deux options de taille Performances améliorées ECG, SpO2, BIA

Les inconvénients

Les principales fonctionnalités ne fonctionnent qu’avec les téléphones Samsung Pas de compatibilité iOS

Bien que posséder un iPhone soit la raison la plus évidente de choisir une Apple Watch, la série offre d’autres avantages attrayants dont les amateurs de santé pourraient profiter. Vous obtenez des capteurs ECG et SpO2, pour commencer. Vous pouvez également utiliser le nouveau service Apple Fitness+ pour plus d’options d’entraînement. Malheureusement, vous n’aurez que 18 heures d’autonomie.

À partir de 319 $ sur Amazon

Avantages

GPS, HRM, NFC LTE en option Deux options de taille Suivi de l’activité/du sommeil ECG et SpO2

Les inconvénients

Pas de compatibilité Android Autonomie courte Coûteux

Samsung Galaxy Watch 4 vs Apple Watch Series 6 : la survie du plus fort

Bien qu’il ne soit pas totalement inconnu pour un utilisateur iOS d’envisager d’acheter une montre intelligente Android (coupable car facturé), il existe des cas où vous n’avez pas vraiment le choix. Par exemple, lorsque vous comparez la nouvelle Samsung Galaxy Watch 4 et l’Apple Watch Series 6, votre système d’exploitation déterminera votre décision finale. Les utilisateurs d’Android ne peuvent pas profiter de l’Apple Watch et les utilisateurs d’iOS ne peuvent pas profiter de la Galaxy Watch 4.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de discussion importante à avoir sur la concurrence qui existe désormais entre les deux montres. Les deux offrent une excellente prise en charge des applications, des performances fluides, des designs attrayants et un large éventail de fonctionnalités de santé et de remise en forme. Vous aurez une autonomie plus longue avec la Galaxy Watch 4. Pour certains, il sera difficile de laisser passer la première smartwatch alimentée par Wear OS 3.

Le Samsung Galaxy Watch 4 est un digne concurrent avec quelques points faibles

Source : Daniel Bader / Android Central

Si vous connaissez les modèles précédents, la Galaxy Watch 4 ne vous sera probablement pas radicalement différente. Il partage de nombreuses similitudes avec son prédécesseur, le Galaxy Watch Active 2. Encore une fois, il est disponible dans un boîtier de 40 ou 44 mm et possède une lunette tournante numérique. Cette fois, la Galaxy Watch 4 est uniquement en aluminium.

Si vous êtes intéressé par une variante en acier inoxydable, vous devrez opter pour la Galaxy Watch 4 Classic plus chère, qui a une lunette tournante physique au lieu d’une lunette numérique. Les tailles de boîtier pour la Watch 4 Classic sont de 42 et 46 mm. Gardez à l’esprit que les modèles en acier inoxydable sont considérablement plus lourds que ceux en aluminium.

Samsung Galaxy Watch 4 Apple Watch Série 6 Dimensions 40,4 x 39,3 x 9,8 mm

44,4 x 43,3 x 9,8 mm 40 x 34 x 10,7 mm

Écran 44 x 38 x 10,74 mm Super AMOLED 1,2 pouces, 396 x 396

Écran Super AMOLED 1,4 pouces, 450×450 Écran Retina 1,57 pouces, 324×394

Écran Retina 1,78 pouces, 368×448 capteurs Capteur bioactif (HRM), ECG, accéléromètre, gyroscope, géomagnétique, baromètre, capteur de lumière ambiante HRM, ECG, altimètre toujours allumé, accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante Connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi , LTE Bluetooth 5.0 en option, Wi-Fi, LTE en option Autonomie de la batterie 40 heures 18 heures Stockage interne 16 Go 32 Go Résistance à l’eau 5ATM+ IP68 / MIL-STD-810G 5ATM ECG ✔️ ✔️ SpO2 ✔️ ✔️

Il convient de noter que la seule différence entre la Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic est la conception physique. Vous aurez toutes les mêmes spécifications et fonctionnalités internes, y compris 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux modèles Galaxy Watch précédents, mais cela ne se compare toujours pas aux 32 Go que vous obtenez avec une Apple Watch.

Outre la nouvelle expérience Wear OS, la série Galaxy Watch 4 est alimentée par un SoC Exynos, qui promet une amélioration du processeur de 20 % par rapport aux modèles précédents pour des performances plus fluides et une meilleure efficacité.

Samsung a fait du bon travail en ajoutant des fonctionnalités clés de santé / forme physique à ses montres au fil des ans. Les modèles Galaxy Watch 4 poursuivent cette tendance. Plutôt que d’ajouter plus de capteurs individuels à la montre, vous disposez désormais d’un capteur BioActive 3-en-1. Cette technologie combine des capteurs clés en une seule puce qui prendra diverses mesures. La puce se compose de trois capteurs, dont la fréquence cardiaque optique, le cœur électrique et l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA).

Source : Daniel Bader / Android Central

Le capteur BioActive peut enregistrer votre fréquence cardiaque, les lectures ECG et les niveaux d’oxygène dans le sang. La fonction BIA est nouvelle dans le jeu, conçue pour mesurer votre santé globale en enregistrant plusieurs mesures clés, telles que la masse musculaire squelettique, le taux métabolique basal et le pourcentage de graisse corporelle.

Bien que le suivi du sommeil soit une fonctionnalité standard de la série Galaxy Watch depuis un certain temps déjà, il y a eu quelques améliorations supplémentaires cette fois-ci. En plus du suivi avancé du sommeil, votre smartphone compatible peut également détecter les ronflements pendant que vous dormez. L’idée est d’avoir une compréhension claire de vos habitudes de sommeil afin que vous puissiez travailler à améliorer votre repos si nécessaire.

Tout cela semble être une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’Android, mais il y a quelques mises en garde importantes à garder à l’esprit. Pour commencer, les utilisateurs doivent avoir installé l’application Samsung Health Monitor sur leurs smartphones compatibles pour utiliser bon nombre de ces nouvelles fonctionnalités. Étant donné que l’application ne peut être téléchargée qu’à partir du Samsung Galaxy Store, qui ne se trouve que sur les téléphones Galaxy, cela pose un problème pour les utilisateurs d’Android sans téléphones Samsung. Bien que le manque de compatibilité iOS puisse décevoir certains utilisateurs, des problèmes plus importants doivent être résolus à l’avenir.

L’Apple Watch Series 6 reste la meilleure option pour les utilisateurs iOS

Source : Android Central

Si nous pouvons compter sur une chose qui reste la même à chaque nouvelle version d’Apple Watch, c’est bien le design. L’Apple Watch Series 6 est disponible en deux tailles de boîtier : 40 et 44 mm. Il existe de nombreuses options de couleurs, notamment le bleu, le rouge, l’or, l’argent et le graphite. Les modèles Apple Watch Series 6 sont également disponibles en différentes finitions. Vos options sont les finitions en aluminium, en acier inoxydable ou en titane.

Sous le capot, vous avez un nouveau processeur S6. Apple déclare que ce processeur permettra à la montre de fonctionner plus facilement et plus longtemps. Pour être exact, ces modèles sont conçus pour fonctionner 20% plus rapidement que la série 5. Un autre facteur qui est resté le même au fil des ans est la courte durée de vie de la batterie. Vous obtiendrez au mieux 18 heures de jus, donc préparé pour une charge quotidienne.

L’une des principales raisons pour lesquelles l’Apple Watch Series 6 est un digne concurrent de la nouvelle Galaxy Watch 4 est ses fonctionnalités axées sur la santé. Vous disposerez désormais d’un suivi des niveaux de saturation en oxygène dans le sang (SpO2) ainsi que d’un suivi intégré du sommeil. Ce dernier était long à venir, mais il a finalement fait son chemin vers l’Apple Watch. Il existe également un altimètre permanent qui peut suivre en continu vos changements d’altitude intérieurs et extérieurs en temps réel.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

L’Apple Watch Series 6 complète son objectif de santé avec quelques fonctionnalités de fitness utiles. La société a lancé un nouveau service d’abonnement appelé Apple Fitness+. Ce service offre une pléthore d’options d’entraînement facilement accessibles depuis vos différents appareils Apple. Pendant une séance d’entraînement, vous pouvez voir vos mesures en temps réel sur l’écran de votre choix.

Une Apple Watch ne serait pas une Apple Watch sans une variété d’avantages de smartwatch. Vous pouvez opter pour un modèle avec connectivité LTE, ce qui signifie que vous pourrez envoyer des messages, prendre des appels et diffuser des médias sans la connexion de votre téléphone. Les autres avantages de la montre intelligente incluent NFC pour Apply Pay et l’assistant vocal Siri. Bien sûr, vous bénéficierez d’un excellent support d’applications tierces, grâce au robuste magasin d’applications de l’entreprise.

Samsung Galaxy Watch 4 vs Apple Watch Series 6 : Android a-t-il enfin son concurrent Apple Watch ?

C’est un sujet polarisant, d’autant plus que la Galaxy Watch 4 est une toute nouvelle version qui doit encore être correctement testée et revue. Cependant, il est sûr de dire que la nouvelle série Samsung Galaxy Watch 4 est dans une position idéale pour rivaliser avec l’Apple Watch. Bien sûr, ils ont chacun leurs inconvénients, mais les utilisateurs d’Android (de préférence ceux qui ont des téléphones Samsung !) seront probablement satisfaits de tout ce que la Galaxy Watch 4 a à offrir.

Cela dit, les utilisateurs d’iPhone n’ont pas vraiment le choix entre la Galaxy Watch 4 et l’Apple Watch Series 6. Pour le moment, il n’y a pas de compatibilité iOS pour les modèles Galaxy Watch 4. Cependant, nous ne savons pas quand ni si cela changera, donc l’Apple Watch Series 6 est le meilleur choix pour les utilisateurs d’iOS par défaut.

Android change la donne

La nouvelle série Samsung Galaxy Watch 4 change le jeu de la montre intelligente tel que nous le connaissons. C’est la première montre Wear OS 3, ce qui suffira à attirer certains utilisateurs. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’un téléphone Android de marque Samsung pour profiter de certaines des fonctionnalités clés.

Apple continue de réussir

Ce n’est un secret pour personne que les utilisateurs d’iOS auront l’expérience la plus transparente avec une Apple Watch. La série 6 offre suffisamment de fonctionnalités de santé et de remise en forme pour rivaliser avec la nouvelle Samsung Galaxy Watch 4. Votre décision finale dépendra probablement de vos préférences en matière de système d’exploitation.

