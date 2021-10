Samsung Galaxy Watch 4 vs Apple Watch Series 7 : Lequel devriez-vous acheter ?

Un regard neuf

Montre Samsung Galaxy 4

Une mise à niveau médiocre

Apple Watch série 7

Les utilisateurs d’Android désireux d’essayer la nouvelle plate-forme Wear OS 3 adoreront la Samsung Galaxy Watch 4. Elle possède également d’excellentes fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique ainsi que des capteurs améliorés. Il est disponible en deux tailles et possède une lunette tournante numérique pour une navigation facile. Il existe également plusieurs fonctionnalités intelligentes, telles que les paiements sans contact et le LTE en option.

À partir de 250 $ chez Samsung

Avantages

GPS, HRM, NFC Suivi de l’activité/du sommeil Capteurs de santé améliorés Connectivité LTE en option Wear OS 3

Les inconvénients

Non compatible avec iOS Pas de charge rapide

Si vous êtes un utilisateur iOS, vous pourriez être intéressé par la nouvelle Apple Watch Series 7. Il n’y a pas de mises à niveau importantes cette fois, mais il y a eu quelques améliorations mineures. Vous aurez une lunette plus fine et un écran plus grand, pour commencer. Il est désormais livré avec un câble de charge USB-C pour une charge plus rapide. Les modèles en aluminium sont maintenant disponibles en cinq couleurs différentes.

À partir de 399 $ chez Apple

Avantages

GPS, HRM, NFC Suivi d’activité/sommeil Charge rapide avec USB-C Connectivité LTE en option Écrans plus grands et cadres plus fins

Les inconvénients

Autonomie courte Pas beaucoup d’améliorations Pas de compatibilité Android

Samsung Galaxy Watch 4 vs Apple Watch Series 7 : un coup dur

Bien que la Samsung Galaxy Watch 4 et l’Apple Watch Series 7 soient deux montres connectées très similaires, il existe une différence majeure qui affectera votre décision. Êtes-vous un utilisateur Android ou iOS ? Ceci est important car la Samsung Galaxy Watch 4 n’offre pas la compatibilité iOS et l’Apple Watch Series 7 n’offre pas la compatibilité Android.

Cela étant dit, ces montres offrent des fonctionnalités et des capteurs de santé similaires. Si vous voulez vraiment suivre votre santé et votre forme physique, ces deux montres serviront votre objectif. La Samsung Galaxy Watch 4 offre une meilleure autonomie de la batterie et est actuellement l’une des meilleures montres intelligentes Android du marché. Vous obtiendrez une charge plus rapide avec l’Apple Watch Series 7, mais la durée de vie globale de la batterie est plus courte. Pour les utilisateurs d’Android, nous recommandons fortement la Samsung Galaxy Watch 4.

La Samsung Galaxy Watch 4 offre une infinité de détails

Source : Chris Wedel/Android Central

Que vous ayez possédé une Galaxy Watch dans le passé ou que le nouveau modèle vous ait suffisamment curieux pour voir de quoi il s’agit, vous ne serez pas déçu. La conception physique est similaire à celle de son prédécesseur, la Samsung Galaxy Watch Active 2. Par exemple, elle est disponible dans des boîtiers de 40 mm et 44 mm. Les deux variantes ont une lunette tournante numérique qui facilite la navigation dans les menus.

Auparavant, vous pouviez opter pour une finition en aluminium ou en acier inoxydable. Cependant, la Galaxy Watch 4 n’est disponible qu’en aluminium, vous devrez donc consulter la Galaxy Watch 4 Classic si vous souhaitez un modèle en acier inoxydable. Ce modèle est disponible dans des boîtiers de plus grande taille (42 mm et 46 mm). De plus, la Galaxy Watch 4 Classic a une lunette physique plutôt que numérique.

Samsung Galaxy Watch 4 Apple Watch Série 7 Dimensions 40,4 x 39,3 x 9,8 mm

44,4 x 43,3 x 9,8 mm 41 x 35 x 10,7 mm

Écran 45 x 38 x 10,7 mm Super AMOLED 1,2 pouces, 396 x 396

Super AMOLED 1,4 pouces, 450×450 Écran Retina 1,8 pouces, 352×430

Écran Retina 1,9 pouces, 396 x 484 capteurs Capteur bioactif (HRM), ECG, accéléromètre, gyroscope, géomagnétique, baromètre, capteur de lumière ambiante HRM, accéléromètre, altimètre, boussole, gyroscope, oxymètre de pouls, ECG, thermomètre, capteur de lumière ambiante Connectivité Bluetooth 5.0 , Wi-Fi, LTE en option Bluetooth 5.0, Wi-Fi, LTE en option Autonomie de la batterie 40 heures 18 heures Stockage interne 16 Go 32 Go Résistance à l’eau 5ATM+ IP68 / MIL-STD-810G 5ATM

En ce qui concerne le stockage, il y a eu une mise à niveau cette fois-ci. Désormais, la Galaxy Watch 4 offre 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Il est également équipé d’un SoC Exynos qui offre une amélioration du processeur de 20 % par rapport aux modèles précédents pour de meilleures performances. C’est génial et tout, mais cela ne bat toujours pas les 32 Go de stockage sur l’Apple Watch.

Alors que la Samsung Galaxy Watch 4 offre plus du double de la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch Series 7, il faut plus de temps pour atteindre une charge complète. C’est bien d’avoir près de deux jours d’autonomie, mais si vous devez recharger rapidement, vous n’atteindrez peut-être pas 100% aussi rapidement que vous le souhaiteriez. En ce qui concerne la charge, l’Apple Watch Series 7 bat la Samsung Galaxy Watch 4.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Plutôt que d’avoir plusieurs puces pour chaque capteur de santé, la Galaxy Watch 4 dispose d’un capteur BioActive 3-en-1 de pointe. Cette technologie a été conçue pour combiner des capteurs clés en une seule puce capable de prendre de nombreuses mesures. Vous aurez trois capteurs nécessaires en un : la fréquence cardiaque optique, le cœur électrique et l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA).

La Galaxy Watch 4 peut mesurer votre fréquence cardiaque, effectuer des lectures ECG et vérifier les niveaux d’oxygène dans le sang.

En conséquence, la Galaxy Watch 4 peut mesurer votre fréquence cardiaque, effectuer des lectures ECG et vérifier les niveaux d’oxygène dans le sang. Il convient également de noter que la nouvelle fonctionnalité BIA apporte de nouvelles mesures à la table. Vous examinerez de plus près votre état de santé général grâce à des indicateurs clés, notamment le pourcentage de graisse corporelle, la masse musculaire squelettique, le taux métabolique basal, etc.

Le suivi du sommeil s’est également amélioré sur ce modèle. Désormais, la montre est capable de détecter les ronflements pendant que vous dormez. Samsung espère offrir aux utilisateurs une meilleure compréhension de leurs habitudes de sommeil. Si vous recherchez des informations pour vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil, cette fonctionnalité peut vous aider.

L’Apple Watch Series 7 est désormais plus grande et plus élégante

Source : Pomme

Par rapport à l’Apple Watch Series 6, il n’y a pas de mises à jour majeures de l’Apple Watch Series 7. Bien sûr, il y a quelques améliorations mineures à mentionner, mais vous devrez décider si elles valent le prix élevé. Si vous attendiez un design plus élégant et un écran plus grand, vous pourriez être prêt à faire des folies. Sinon, vous pouvez toujours considérer la série 6 comme la meilleure Apple Watch que vous puissiez acheter.

Commençons par couvrir les changements évidents. L’Apple Watch Series 7 est disponible en deux tailles de boîtier plus grandes : 41 mm et 45 mm. Ces boîtiers sont légèrement plus gros que les boîtiers du prédécesseur. Ils sont également plus étendus que les étuis Samsung Galaxy Watch 4. Vous remarquerez également que les lunettes sont plus minces sur les modèles de la série 7. Bien que cela puisse sembler trivial, cela conduit à d’autres améliorations.

L’Apple Watch Series 7 offre à la fois un écran plus grand et un clavier QWERTY complet.

Par exemple, les bordures d’affichage ont été réduites à seulement 1,7 mm et la forme de la montre a été redéfinie. Sans oublier que l’écran est 70 % plus lumineux à l’intérieur et peut contenir 50 % plus de texte à l’écran que son prédécesseur. L’Apple Watch Series 7 offre à la fois un écran plus grand et un clavier QWERTY complet. Appuyez simplement ou faites glisser de lettre en lettre avec la fonction QuickPath.

L’Apple Watch Series 7 propose également de nouveaux cadrans. Le cadran Dynamic Contour présente les numéros du cadran de la montre le long de l’extérieur de l’écran. Les chiffres s’animeront lorsque vous soulevez votre poignet pour une visualisation facile. Bien que le visage modulaire ne soit pas entièrement nouveau, il affiche désormais plus d’informations grâce à l’augmentation de la taille de l’écran. Si vous optez pour la face Modular Duo, vous aurez deux emplacements pour les grosses complications qui fournissent plus de détails.

Source : Pomme

Une autre amélioration de la conception concerne la durabilité. L’Apple Watch Series 7 est dotée du cristal le plus résistant aux fissures de l’entreprise. C’est également la toute première Apple Watch de la gamme à recevoir un indice IP6X, ce qui signifie qu’elle doit être étanche à la poussière. Ainsi, que vous laissiez tomber votre montre dans le sable ou la saleté, vous n’aurez pas à vous soucier des dommages.

L’une des améliorations les plus utiles est la capacité de charge rapide. L’Apple Watch Series 7 est livrée avec un nouveau câble USB-C à charge rapide. Vous pouvez faire passer votre montre de zéro charge à 80 % en seulement 45 minutes. Pour mettre cela en perspective, 8 minutes de charge suffisent pour 8 heures de suivi du sommeil. Bien que cela n’améliore pas la durée de vie globale de la batterie, cela vous aide à atteindre une charge complète relativement rapidement.

Avec toutes ces améliorations à l’esprit, il est important de noter que l’Apple Watch Series 7 possède les mêmes capteurs que la Series 6. Cela signifie qu’il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé ou de la condition physique. Donc, à moins que vous ne soyez particulièrement fasciné par les améliorations de conception et la fonction de charge rapide, il n’y a pas une tonne de raisons de mettre à niveau.

Samsung Galaxy Watch 4 vs Apple Watch Series 7 : Lequel devriez-vous acheter ?

Mis à part les systèmes d’exploitation, il y a un cas à faire pour le Samsung Galaxy Watch 4 et l’Apple Watch Series 7. Les deux options regorgent de fonctionnalités utiles, notamment des avantages de suivi de la santé et de la condition physique et de nombreux avantages du marché. Si vous voulez une autonomie plus longue, la Samsung Galaxy Watch 4 remporte cette manche. L’Apple Watch Series 7, quant à elle, offre une charge plus rapide. Malheureusement, vous devrez toujours recharger votre montre quotidiennement.

Un autre facteur à prendre en compte lors du choix d’un appareil portable est le type de design que vous préférez. Ces deux montres ne pourraient pas être plus différentes dans ce domaine. Si vous préférez un look plus moderne, vous préférerez peut-être l’Apple Watch et son design rectangulaire. Sans parler de l’écran plus grand et du cadre plus fin, qui le rendent encore plus élégant. Certains utilisateurs préfèrent le look d’une montre circulaire traditionnelle. Dans ce cas, la Samsung Galaxy Watch 4 est le meilleur choix. Il va sans dire que c’est aussi l’option supérieure pour les utilisateurs d’Android.

Un regard neuf

Montre Samsung Galaxy 4

Des avancées majeures

La Samsung Galaxy Watch 4 offre une nouvelle perspective sur un appareil portable bien-aimé qui continue d’impressionner les appareils portables Android. Il existe un large éventail de fonctionnalités, notamment le GPS embarqué, le suivi de la fréquence cardiaque, le LTE en option, l’ECG et bien plus encore. Avons-nous mentionné qu’il s’agit de la première montre Wear OS 3 ?

Une mise à niveau médiocre

Apple Watch série 7

Améliorations mineures

L’Apple Watch est un favori parmi les utilisateurs d’iOS pour des raisons évidentes. Cependant, si vous vous attendez à d’énormes améliorations avec ce nouveau modèle, vous pourriez être déçu. L’écran plus grand est une beauté, et le clavier QWERTY complet est une belle touche. Une charge plus rapide est excellente, mais la durée de vie de la batterie ne s’est pas améliorée.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.