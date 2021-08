Samsung Galaxy Watch 4 vs Galaxy Watch 4 Classic : quelle nouvelle smartwatch est faite pour vous ?

La Samsung Galaxy Watch 4 et la Samsung Galaxy Watch 4 Classic sont sans doute les deux montres intelligentes les plus excitantes à avoir été lancées depuis des années, en particulier pour tous ceux qui ne veulent pas d’Apple Watch.

Avec un nouveau chipset, un nouveau système d’exploitation et de nouvelles fonctionnalités de santé, il y a beaucoup de nouveautés ici, mais les deux appareils portables ont également la plupart des mêmes fonctionnalités clés.

Alors comment choisir entre eux ? C’est là qu’intervient cet article. Nous avons comparé la Samsung Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic dans leur intégralité, afin que vous puissiez voir exactement ce qui est identique et ce qui ne l’est pas.

Concevoir

Le Samsung Galaxy Watch 4 et le Galaxy Watch 4 Classic ont beaucoup en commun, mais une chose qu’ils ne partagent pas est un design.

La Galaxy Watch 4 standard est une montre connectée mince et compacte, mesurant 40,4 x 39,3 x 9,8 mm et 26 g (sans le bracelet) si vous choisissez le modèle 40 mm, et 44,4 x 43,3 x 9,8 mm et 30 g (sans le bracelet) si vous optez pour la version 44mm.

Dans tous les cas, vous obtenez un appareil portable avec un corps en aluminium, des lunettes minces et un choix de couleurs noir, vert, argent ou or rose pour le corps – bien que toutes les couleurs ne soient pas disponibles dans les deux tailles.

Le Samsung Galaxy Watch 4 Classic a une grande lunette rotative (Crédit image: Future)

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est quant à elle nettement plus grande, mesurant 41,5 x 41,5 x 11,2 mm et 47 g (sans le bracelet) si vous choisissez le modèle 42 mm, ou 45,5 x 45,5 x 11,0 mm et 52 g (encore une fois sans le bracelet) si vous choisissez un 46mm.

Il est plus gros et plus lourd principalement parce qu’il a une lunette rotative autour du bord de l’écran. Ceci est pratique pour naviguer dans la montre et lui donne un design plus élégant, où la Galaxy Watch 4 standard est plus sportive et utilise une lunette virtuelle pour la navigation.

La Galaxy Watch 4 Classic est également revêtue d’acier inoxydable plutôt que d’aluminium et est disponible dans un choix de nuances de noir ou d’argent. Les deux montres peuvent également être équipées d’une grande variété de bracelets, et les deux sont certifiées IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Afficher

Vous pourriez supposer que parce que le Samsung Galaxy Watch 4 Classic est plus grand, il a également un écran plus grand, mais vous vous tromperiez. Comme indiqué, cette taille supplémentaire semble être due à la lunette et à la conception générale, tandis que l’écran lui-même est en fait de la même taille sur les deux modèles.

Plus précisément, la version plus petite de chaque montre a un écran Super AMOLED circulaire 396 x 396 de 1,2 pouces, tandis que les plus grands modèles ont un écran 450 x 450 de 1,4 pouces.

La Galaxy Watch 4 standard a un écran plus résistant (Crédit image: TechRadar)

Il est intéressant de noter que le Samsung Galaxy Watch 4 standard a en fait l’avantage dans un sens, car son écran est protégé par Gorilla Glass DX +, tandis que le Galaxy Watch 4 Classic se contente de Gorilla Glass DX.

Le premier offre une meilleure résistance aux rayures et a peut-être été inclus pour correspondre à la nature sportive du Galaxy Watch 4, ce qui pourrait signifier qu’il est plus susceptible d’être éraflé.

Spécifications et fonctionnalités

Il n’y a pas de réelle différence entre le Samsung Galaxy Watch 4 et le Samsung Galaxy Watch 4 Classic en ce qui concerne les spécifications et les fonctionnalités.

Ils ont tous les deux un nouveau chipset Exynos W920 associé à 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage, ils exécutent tous les deux Wear OS 3 avec une superposition Samsung personnalisée baptisée One UI Watch 3, et ils ont tous les deux un GPS, NFC et un nouveau 3-in -1 capteur pour mesurer la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang et la composition corporelle.

En effet, toutes leurs caractéristiques de santé et de forme physique sont identiques, y compris leurs modes d’exercice, le suivi du sommeil et la présence d’un ECG (électrocardiogramme).

La plupart des spécifications et fonctionnalités sont les mêmes sur les deux modèles (Crédit image: Future)

La taille de la batterie est également la même, mais diffère entre les versions petite et grande de chaque montre. La petite version de chacun a une batterie de 247 mAh, tandis que le grand modèle en a une de 361 mAh.

Étant donné que la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic ont également les mêmes tailles d’écran, nous nous attendons à ce que la vie soit plus ou moins identique sur les deux plus grands modèles et les deux plus petits, bien que cela puisse différer entre les deux tailles.

Prix ​​et disponibilité

Le prix est une autre grande différence entre ces montres, avec le Samsung Galaxy Watch 4 à partir de 249,99 $ / 249 £ / 399 AU $. C’est pour un modèle Bluetooth de 40 mm, le prix passant à 299,99 $ / 289 £ / 499 AU $ pour un modèle LTE.

Si vous préférez un modèle de 44 mm, cela coûte 279,99 $ / 269 £ / 449 AU $ avec seulement Bluetooth ou 329,99 $ / 309 £ / 549 AU $ avec la 4G également.

Le Samsung Galaxy Watch 4 Classic est cependant plus cher, avec un prix de départ de 349 $ / 349 £ / 549 $ pour un modèle de 42 mm, passant à 399 $ / 389 £ / 649 $ si vous voulez le LTE. Pour le 46 mm, c’est 379 $ / 269 £ / 599 $ ou 429 $ / 409 £ / 699 $ pour Bluetooth uniquement ou LTE respectivement.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, la date de sortie est la même – le 27 août dans la plupart des pays du monde, l’Australie les recevant le 10 septembre et les précommandes sont ouvertes maintenant.

La Galaxy Watch 4 standard est nettement moins chère que la Classic (Crédit image : TechRadar)

Emporter

Les principales différences entre la Samsung Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic sont que le modèle Classic a un corps plus grand et plus lourd, est revêtu d’un matériau différent (acier inoxydable), a une lunette tournante et se présente à un niveau plus élevé. le prix.

Les couleurs disponibles diffèrent également, la Galaxy Watch 4 standard ayant plus d’options à choisir, et la montre standard ayant également un peu plus de protection sur son écran.

Dans l’ensemble, la Samsung Galaxy Watch 4 est une option plus mince, plus sportive et plus abordable, tandis que la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est un choix plus haut de gamme, sans doute plus élégant, mais son volume et son prix ne conviendront pas à tout le monde.

Étant donné que les spécifications, le système d’exploitation et les fonctionnalités de fitness sont les mêmes sur les deux, l’expérience de base devrait être à peu près la même, quel que soit votre choix.