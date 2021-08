Samsung Galaxy Watch 4 vs Samsung Galaxy Watch Active 2 : devriez-vous mettre à niveau ?

Élargissez vos horizons

Si vous ne pouvez tout simplement pas vous empêcher de mettre la main sur la technologie la plus récente et la plus performante, vous serez heureux de savoir que la Samsung Galaxy Watch 4 est désormais à vous. Le design élégant reprend certains éléments familiers des modèles précédents, comme la lunette tournante capacitive. Vous bénéficiez également d’un capteur BioActive, d’un suivi amélioré de la santé/de la forme physique et de Wear OS 3.

À partir de 250 $ chez Samsung

Avantages

GPS, HRM, NFC New Wear OS 3 LTE en option Suivi de santé amélioré Lunette tournante capacitive

Elle existe depuis un certain temps maintenant, mais la Galaxy Watch Active 2 est toujours l’une des meilleures montres intelligentes Android sur le marché. Bien sûr, il n’a peut-être pas le nouveau capteur BioActive du successeur, mais vous bénéficiez toujours d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un ECG, d’un suivi de l’oxygène dans le sang, etc. Vous pourrez également opter pour la connectivité LTE si bon vous semble.

À partir de 220 $ sur Amazon

Avantages

GPS, HRM, NFC LTE en option Excellent suivi de la santé/mise en forme Lunette tournante capacitive Plus abordable

Samsung Galaxy Watch 4 vs Samsung Galaxy Watch Active 2 : une mise à niveau différente

Vous ne le réalisez peut-être pas d’après son nom, mais le nouveau Samsung Galaxy Watch 4 est le successeur du bien-aimé Galaxy Watch Active 2. Il n’a peut-être plus “actif” dans le nom, mais cette smartwatch Android est toujours très axée sur la santé. et remise en forme.

Sans oublier qu’il s’agit de la toute première montre One UI de Samsung alimentée par le nouveau Wear OS 3. Il y a beaucoup à déballer pour décider si vous devez passer à la Samsung Galaxy Watch 4 à partir de la Samsung Galaxy Watch Active 2. Évidemment, si vous voulez faire l’expérience d’une Galaxy Watch optimisée par Wear OS, c’est votre chance. Vous bénéficierez également de performances fluides et d’un suivi de santé amélioré. Pour certains utilisateurs, la réponse est évidente. D’autres pourraient avoir besoin d’un peu plus de conviction.

Adoptez le changement avec la Samsung Galaxy Watch 4

Source : Daniel Bader / Android Central

Effectuer une comparaison côte à côte du Samsung Galaxy Watch 4 et du Samsung Galaxy Watch Active 2 montrera quelques différences dans la conception physique, mais aussi de nombreuses similitudes. Les deux montres sont disponibles dans des boîtiers de 40 mm et 44 mm et ont une lunette tournante capacitive autour du bord de l’écran.

Contrairement aux modèles précédents, la Galaxy Watch 4 n’est disponible que dans un boîtier en aluminium. Si vous êtes attiré par un modèle en acier inoxydable, vous devriez envisager la Galaxy Watch 4 Classic, qui a une lunette tournante physique plutôt que numérique. Les modèles Galaxy Watch 4 sont également très légers, ce qui est parfait pour les personnes actives.

Samsung Galaxy Watch 4 Écran Samsung Galaxy Watch Active 2 1,2 pouce ou 1,4 pouce Super AMOLED 1,2 pouce ou 1,4 pouce Super AMOLED Dimensions 40,4 x 39,3 x 9,8 mm

44,4 x 43,3 x 9,8 mm 40 x 40 x 10,9 mm

44 x 44 x 10,9 mm Poids 25,9 – 30,3 g 26 – 30 g Connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, LTE (certains modèles) Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, LTE (certains modèles) Étanchéité 5ATM+ IP68 / MIL-STD-810G 5ATM+ IP68 / MIL-STD-810G Autonomie de la batterie 40 heures (varie selon le modèle) 2 jours (varie selon le modèle) Capteurs Capteur bioactif (HRM), électrocardiogramme (ECG), accéléromètre, gyroscope , géomagnétique, baromètre, capteur de lumière ambiante HRM, électrocardiogramme (ECG), accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de lumière ambiante Couleurs Aluminium : noir, argent, or rose, vert Aluminium : noir aqua, argent nuage, or rose

Acier inoxydable : noir, or argent Système d’exploitation Wear OS 3 Tizen OS GPS intégré ✔️ ✔️ Paiements NFC ✔️ ✔️ BIA ✔️ ❌ LTE en option ✔️ ✔️

Que vous choisissiez la Samsung Galaxy Watch 4 ou la Galaxy Watch 4 Classic, vous obtiendrez de meilleures spécifications internes. Les deux modèles offrent 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, ce qui est une nette amélioration par rapport au prédécesseur. Qu’est-ce qui reste pareil ? Vous bénéficierez d’un indice de résistance à l’eau de 5 ATM + IP68 ainsi que d’une durabilité MIL-STD-810G. Vous bénéficiez également d’une connectivité Wi-Fi et d’une connectivité LTE en option.

La plupart des gens conviendront que le plus grand changement est le système d’exploitation. Il y a eu beaucoup de développement à ce sujet, alors vous savez probablement que la Samsung Galaxy Watch 4 est la première montre intelligente à fonctionner sur Wear OS 3. C’est également le premier appareil Wear OS à être alimenté par un SoC Exynos. Le processeur 5 nm dispose d’un processeur 20 % plus rapide et de 50 % de RAM en plus. Vous pouvez vous attendre à des performances plus fluides et sans effort tout autour.

La série Galaxy Watch 4 propose également des capteurs de santé améliorés. La vedette du spectacle est le nouveau capteur BioActive 3-en-1, qui se compose d’une seule puce conçue pour prendre diverses mesures. Samsung déclare que cette puce place l’outil de mesure plus près de la peau de l’utilisateur pour rendre la mesure plus précise. La puce BioActive exécute trois capteurs : la fréquence cardiaque optique, le cœur électrique et l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA).

Un nouvel ajout à la Galaxy Watch 4 est la fonction BIA, qui mesure votre composition corporelle globale.

Cela vous permet de surveiller votre fréquence cardiaque, de faire un ECG et de mesurer votre saturation en oxygène dans le sang. Ces fonctionnalités étaient disponibles sur la Galaxy Watch Active 2, mais désormais les capteurs sont contenus dans une seule puce. Un nouvel ajout à la Galaxy Watch 4 est la fonction BIA, qui mesure votre composition corporelle globale. Ce nouvel outil fournit un examen plus approfondi de votre santé avec des mesures clés telles que la masse musculaire squelettique, le taux métabolique basal, le pourcentage de graisse corporelle, etc.

Le suivi du sommeil était déjà une fonctionnalité solide sur la Galaxy Watch Active 2, mais Samsung est allé plus loin avec la Galaxy Watch 4. Par exemple, un smartphone compatible peut désormais détecter le son de vos ronflements. Lorsque vous combinez ces données avec vos niveaux d’oxygène dans le sang pendant le sommeil et les scores de sommeil avancés, vous aurez une bien meilleure compréhension de vos habitudes de sommeil afin que vous puissiez améliorer votre repos.

Il est important de noter que l’application Samsung Health Monitor doit toujours être installée sur votre smartphone pour utiliser ces fonctionnalités, quelles que soient ces améliorations. Si vous ne le savez pas, cette application est uniquement disponible en téléchargement via le Samsung Galaxy Store, qui n’est disponible que sur les smartphones Samsung Galaxy. En bref, si vous n’avez pas de téléphone Android de marque Samsung, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Au lancement, il n’y a pas non plus de compatibilité iOS, et Samsung n’a fourni aucune information sur le moment ou si cela pourrait changer.

Tenez-vous en à ce que vous savez avec la Samsung Galaxy Watch Active 2

Source : Andrew Martonik / Android Central

Certaines personnes sont des créatures d’habitude, et ce n’est pas grave. Cependant, si vous n’êtes pas encore prêt à vous séparer de Tizen OS, vous voudrez peut-être vous en tenir à la Samsung Galaxy Watch Active 2. Bien sûr, la série Galaxy Watch 4 offre des améliorations prometteuses, mais c’est aussi le début d’une nouvelle ère cela peut faire hésiter certains utilisateurs.

Compte tenu du succès remporté par la Galaxy Watch Active 2, il est logique que certaines personnes ne fassent peut-être pas la queue pour la précommande tout de suite. Son prédécesseur offre toujours une longue liste de fonctionnalités utiles pour les amateurs de fitness et de smartwatch. En outre, le design n’est pas choquant différent de la nouvelle série. Vous pouvez également choisir entre une taille de boîtier de 40 mm et 44 mm, ce qui se traduit respectivement par un écran Super AMOLED de 1,2 pouce ou 1,4 pouce. Et les modèles Active 2 Bluetooth sont livrés dans un boîtier en aluminium léger, tandis que les modèles LTE sont en acier inoxydable.

Selon le modèle que vous choisissez et votre utilisation quotidienne, l’autonomie de la batterie peut durer environ deux jours. Compte tenu de toutes les fonctionnalités et tâches que vous effectuerez quotidiennement, ce n’est pas trop mal. En parlant de fonctionnalités, vous pouvez opter pour un modèle LTE si vous souhaitez rester connecté. Cela vous permet de recevoir des appels, d’envoyer des SMS et de diffuser de la musique sans votre téléphone.

Certaines des fonctionnalités de fitness populaires sur la Galaxy Watch Active incluent Running Analysis et VO2 Max.

Certaines des fonctionnalités de fitness populaires sur la Galaxy Watch Active incluent Running Analysis et VO2 Max. La fonction d’analyse de course aide les utilisateurs à devenir de meilleurs coureurs et à améliorer leur forme de course. La fonction VO2 max indique la quantité maximale d’oxygène que vous pouvez utiliser pendant un entraînement. En conséquence, vous serez en mesure de surveiller votre condition physique globale et votre capacité de performance tout en développant votre endurance.

De nombreuses fonctionnalités standard vous aident à suivre votre condition physique et à atteindre des jalons importants. Par exemple, vous disposerez d’un GPS intégré, d’une surveillance de la fréquence cardiaque et d’un suivi d’activité/sommeil. Une autre fonctionnalité avancée est le capteur d’électrocardiogramme (ECG) pour détecter les battements cardiaques irréguliers qui pourraient indiquer une condition sous-jacente. Vous pourrez également surveiller vos niveaux de saturation en oxygène dans le sang avec le capteur SpO2.

Samsung Galaxy Watch 4 vs Samsung Galaxy Watch Active 2 : devriez-vous mettre à niveau ?

Source : Samsung

Si vous êtes assez curieux au sujet des nouvelles fonctionnalités du Samsung Galaxy Watch 4 et que vous êtes prêt à tenter votre chance avec la montre intelligente Wear OS 3 de la société, un acte de foi pourrait en valoir la peine. Actuellement, ce n’est pas si cher que son prédécesseur. Pour récapituler, certaines des nouvelles fonctionnalités incluent un suivi amélioré de la santé/de la forme physique, des performances plus fluides et un nouveau capteur BioActive 3-en-1.

Ceux qui possèdent déjà la Samsung Galaxy Watch Active 2 et sont satisfaits de ses fonctionnalités et de ses performances peuvent ne pas être impatients de passer à la mise à niveau. Bien sûr, vous pouvez toujours attendre de voir ce que les critiques et les autres utilisateurs ont à dire à ce sujet avant de prendre une décision. Cela dit, vous en avez plus pour votre argent avec la nouvelle Samsung Galaxy Watch 4. À tout le moins, cela vaut la peine d’être pris en considération.

