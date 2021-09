Samsung Galaxy Watch 4 vs Watch 4 Classic : que devriez-vous acheter ?

Oh-si propre

Montre Samsung Galaxy 4

Le nouveau classique

Samsung Galaxy Watch 4 Classique

La Galaxy Watch 4 est la montre de Samsung pour les passionnés de fitness grâce à son design léger et à ses boîtiers plus petits. Dotée d’excellentes performances et de capteurs avancés de surveillance de la santé, cette montre est prête à vous accompagner partout. Mais, l’absence d’une lunette rotative physique pourrait la rendre moins qu’idéale à utiliser avec les doigts moites.

À partir de 250 $ chez Samsung

Avantages

Plus léger que la Galaxy Watch 4 Classic Idéal pour les poignets plus petits Mêmes performances pour moins d’argent Design minimaliste Lunette tournante capacitive

Les inconvénients

Le boîtier en aluminium est plus facilement endommagé Pas de lunette tournante physique

Comme son nom l’indique, la Galaxy Watch 4 Classic offre une esthétique plus traditionnelle ainsi que la puissance et la capacité de traitement pour être l’une des montres intelligentes les plus avancées disponibles. Sa lunette tournante est parfaite pour naviguer autour de la nouvelle montre One UI, et une suite de capteurs de suivi de la santé signifie que cette montre peut facilement passer des réunions à la salle de sport.

À partir de 350 $ chez Samsung

Avantages

Ressemble davantage à une montre traditionnelle Boîtier en acier inoxydable durable Lunette rotative physique Offre la plus grande taille de boîtier Excellentes performances

Les inconvénients

Plus cher Plus lourd que la Galaxy Watch 4

Samsung Galaxy Watch 4 vs Watch 4 Classic : choisissez votre style

La Samsung Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic poursuivent la course du géant de la technologie en tête de la liste des meilleures montres intelligentes Android, grâce à tout ce que chaque variante contient. Plus particulièrement, ces montres sont les premières à être lancées avec la nouvelle plate-forme Wear OS 3, qui sera probablement un argument de vente clé pour de nombreux acheteurs potentiels.

Ils sont également les premiers à proposer un capteur d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA) pour vous donner encore plus d’outils pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé. En plus de la technologie sophistiquée incluse avec ces montres, elles font également partie des plus belles montres connectées. Mais pour tout ce qui est similaire dans la série Samsung Galaxy Watch 4, qu’est-ce qui les distingue ? Votre décision dépendra de vos préférences de style et de taille. Alors creusons et voyons ce qui sépare ces deux wearables l’un de l’autre.

C’est ce qui est à la surface qui compte

Source : Daniel Bader / Android Central

Dans les versions précédentes des montres intelligentes Galaxy, Samsung proposait des montres avec des spécifications internes similaires et des variations dans l’apparence externe – à l’instar de la Galaxy Watch Active 2 et de la Galaxy Watch 3. Cette approche a bien fonctionné pour Samsung dans le passé, alors pourquoi ne pas poursuivre cette tendance avec cette nouvelle série de montres connectées ?

Samsung Galaxy Watch 4 Samsung Galaxy Watch 4 Classique Taille 44,4 x 43,3 x 9,8 mm

40,4 x 39,3 x 9,8 mm 45,5 x 45,5 x 11,0 mm

41,5 x 41,5 x 11,2 mm Poids 30,3 g

25,9 g 52 g

Écran 46,5 g Super AMOLED 1,4 pouces (330 PPI)

Super AMOLED 1,2 pouces (330PPI) Super AMOLED 1,4 pouces (330PPI)

Super AMOLED 1,2 pouces (330PPI) Matériau Boîtier en aluminium Boîtier en acier inoxydable Système d’exploitation Wear OS Optimisé par Samsung Wear OS Optimisé par Samsung Processeur Exynos W920 (5 nm) Exynos W920 (5 nm) Mémoire 1,5 Go de RAM

16 Go de stockage 1,5 Go de RAM

16 Go de stockage Batterie 361mAh

247mAh 361mAh

Accéléromètre à capteurs 247mAh

Baromètre

Gyro

Géomagnétique

Léger

Capteur bioactif (fréquence cardiaque)

ECG

Accéléromètre BIA

Baromètre

Gyro

Géomagnétique

Léger

Capteur bioactif (fréquence cardiaque)

ECG

BIA Connectivité LTE

Bluetooth 5.0

Wifi

NFC

GPS LTE

Bluetooth 5.0

Wifi

NFC

GPS Durabilité 5ATM

IP68

MIL-STD-810G 5ATM

IP68

MIL-STD-810G Couleurs Vert

Le noir

Argent

Rose Or Noir

Taille du bracelet en argent 20 mm

20mm 20mm

20 mm

En parcourant le tableau des spécifications ci-dessus, vous pouvez voir que ces deux montres correspondent exactement en ce qui concerne ce qu’il y a à l’intérieur. Cependant, Samsung reprend l’adage “c’est ce qui compte à l’intérieur” et le renverse. Dans ce cas, vous devrez vous concentrer sur ce qu’il y a en surface lorsque vous choisirez entre la Samsung Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic.

Auparavant, les montres Galaxy étaient proches de la correspondance des composants internes avec quelques différences clés. Cette fois-ci, les deux modèles Galaxy Watch 4 offrent les mêmes spécifications internes à tous les niveaux. Pourtant, mis à part l’affichage, ces deux montres sont différentes à presque tous les égards à l’extérieur.

La Samsung Galaxy Watch 4 est parfaite pour les minimalistes

Source : Ara Waggoner / Android Central

La Galaxy Watch 4 sera la montre intelligente parfaite pour tous ceux qui aiment l’esthétique du design minimal, veulent une taille de montre plus petite ou préfèrent l’option la plus légère disponible. La Galaxy Watch 4 vérifie toutes ces cases et est nettement plus légère dans son boîtier en aluminium, surtout par rapport à l’acier inoxydable lourd qui enveloppe la Galaxy Watch 4 Classic.

Bien que l’aluminium élimine certainement quelques grammes, il est également beaucoup plus facile de rayer et de rayer votre montre. Ce n’est pas un problème aussi important avec un boîtier en acier inoxydable durable. Heureusement, les deux montres ont le même indice de durabilité MIL-STD-810G. Vous pouvez également envisager d’acheter des protecteurs d’écran Galaxy Watch 4 ou des protecteurs d’écran Galaxy Watch 4 Classic pour protéger davantage votre investissement.

L’une des principales différences visuelles que j’ai trouvées en comparant ces deux montres intelligentes est la lunette. Bien sûr, vous trouverez la même taille d’écran pour chaque appareil portable, mais l’ajout d’une lunette rotative physique sur la Galaxy Watch 4 Classic ajoute quelques millimètres à la taille globale de son boîtier.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est pour faire une déclaration

Source : Daniel Bader / Android Central

L’autre différence notable à l’extérieur de ces montres est la conception des deux boutons sur le côté droit de chaque appareil. Les deux modèles de la série Galaxy Watch 4 sont dotés de deux boutons. Cependant, sur la Galaxy Watch 4, ces poussoirs affleurent beaucoup plus le boîtier de la montre. Les boutons de la Galaxy Watch 4 Classic sont plus prononcés. De plus, vous remarquerez que le boîtier s’évase un peu entre les deux boutons, ce qui lui donne une certaine séparation.

En termes de performances, vous constaterez que les deux nouvelles montres offrent l’interface la plus réactive et certains des capteurs de surveillance de la santé les plus avancés disponibles. Vous apprécierez également que les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic soient équipées du processeur ultra-rapide Exynos W920 de la société. Ainsi, quelle que soit la montre intelligente que vous décidez d’utiliser, vous n’aurez pas à vous soucier de manquer des fonctionnalités ou des performances.

Samsung Galaxy Watch 4 vs Watch 4 Classic : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Daniel Bader / Android Central

Samsung remplace sa montre intelligente Galaxy Active 2 axée sur le fitness par la Galaxy Watch 4, ce qui est logique. Avec son design léger et ses boîtiers plus petits, c’est vraiment le parfait compagnon de fitness. Bien que le style de l’appareil ne crie pas exactement “montre de fitness”, il est excellent pour ceux qui préfèrent faire une déclaration de mode subtile avec leurs appareils portables.

Au contraire, la Galaxy Watch 4 Classic est prête pour presque toutes les situations. Grâce au boîtier en acier inoxydable et aux styles de montres traditionnels, c’est le choix idéal pour ceux qui recherchent une esthétique plus raffinée. Cet appareil est parfait pour les réunions d’affaires et les dîners chics. De plus, il peut facilement gérer tous vos objectifs de fitness car il offre les mêmes fonctionnalités de fitness que la Galaxy Watch 4.

Minimaliste à l’extérieur

Montre connectée Samsung Galaxy Watch4

Extrêmement intelligent à l’intérieur

Le Samsung Galaxy Watch 4 est un design élégant et sans prétention à l’extérieur et doté des technologies les plus avancées à l’intérieur. Du processeur ultra-rapide aux derniers capteurs de surveillance de la santé, la Galaxy Watch 4 est prête à presque tout.

Looks haut de gamme

Montre connectée classique Samsung Galaxy Watch4

Avec l’intelligence pour le sauvegarder

Pour ceux qui recherchent une montre connectée qui pourrait passer pour une montre traditionnelle, la Galaxy Watch 4 Classic est celle qu’il vous faut. Non seulement il offre un boîtier en acier inoxydable et un design classique, mais il cache également certaines des technologies portables les plus impressionnantes disponibles.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.