Samsung Galaxy Watch Active 4 avec Wear OS dévoilé : fuite du design et des fonctionnalités | La technologie

Tout indique que Samsung présentera la Galaxy Watch Active 4 lors de l’événement virtuel du Mobile World Congress 2021 lundi prochain. Grâce à une fuite, nous n’aurons pas à attendre pour connaître le design et les caractéristiques possibles de l’une des nouvelles montres Samsung avec Wear OS.

Lundi prochain, le 28 juin, le Événement virtuel Samsung Galaxy MWC, un événement virtuel dans lequel les Sud-Coréens montreront l’actualité de l’écosystème des appareils Galaxy. L’entreprise a confirmé que l’un des points forts de l’événement sera présentant sa vision du futur des montres connectées, laissant entendre qu’il pourrait annoncer la rumeur selon laquelle Galaxy Watch avec Wear OS.

Si les informations précédentes sont correctes, Samsung prépare la présentation de deux nouvelles montres connectées : la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4. Les deux nouvelles montres intelligentes comporteront Wear OS au lieu de Tizen comme système d’exploitation (toujours selon les rumeurs).

Mais nous n’aurons pas à attendre lundi pour en savoir plus sur la Samsung Galaxy Watch Active 4 avec Wear OS. Le célèbre leaker Steve Hemmerstoffer, mieux connu sous le nom d’OnLeaks, en collaboration avec le portail GizNext, a publié un rapport dans lequel on peut voir la conception possible et les principales caractéristiques de la nouvelle smartwatch Samsung.

La Galaxy Watch Active 4 est le successeur de la Galaxy Watch Active 2, et comme vous pouvez le voir dans les rendus dans l’en-tête de cette news, elle présente quelques différences par rapport au modèle précédent. Le cadre a un design différent, les boutons physiques ont changé et la sangle épouse parfaitement le cadre.

Le rapport OnLeaks et GizNext note que le cadre est en aluminium et qu’il y aura deux tailles disponibles : 40 et 44 mm. Il y aura également différentes couleurs au choix : noir, vert, argent et or, qui seront assorties à la couleur du bracelet.

La Galaxy Watch Active 4 sera livrée avec le nouveau Tizen Wear OS, un système d’exploitation basé sur la plate-forme Google Wear. Le cerveau sera un processeur de 5 nm, et ses fonctions clés possibles ne sont pas encore connues.

Selon la fuite, la présentation de la Galaxy Watch Active 4 aura lieu lors de l’événement lundi prochain, le 28 juin, nous devrons donc attendre quelques jours pour connaître les détails en profondeur. Cependant, pour le moment Samsung n’a pas confirmé qu’il fera l’annonce lundi, nous ne pouvons donc pas encore tenir cela pour acquis.