Samsung Galaxy Watch4 : c’est intelligent, élégant et riche en fonctionnalités

Prête à l’emploi, la Galaxy Watch4 est un bon mélange d’élégance et d’intelligence, comme en témoignent son design, ses riches fonctionnalités et ses performances globales.

Les montres intelligentes peuvent faire beaucoup de choses que votre smartphone ne peut pas faire. Les avantages incluent le suivi de votre fréquence cardiaque, de votre sommeil, de votre activité et de votre niveau de forme physique général. Il existe de nombreuses options disponibles sur le marché auprès de divers fabricants d’appareils, mais assez souvent, on constate qu’après l’euphorie initiale, le consommateur s’en désintéresse quelque peu. L’interface utilisateur est une tâche de navigation, la batterie se décharge rapidement, le design n’est pas attrayant, des problèmes surgissent en ce qui concerne l’affichage, des fonctionnalités lentes et inexactes qui surveillent votre santé, suivent vos efforts pendant l’exercice, etc. et bien d’autres comme les points douloureux pour se débarrasser de l’usure du poignet. Croyez-moi, vous ne trouverez pas de tels problèmes avec le Samsung Galaxy Watch4 (ou ses variantes antérieures d’ailleurs). Avec un ajustement confortable, le nouveau portable Samsung est conçu pour favoriser la santé et le bien-être holistiques. Il peut être porté toute la journée, il permet aux utilisateurs de s’approprier totalement leur santé. En d’autres termes, c’est une montre qui vous connaît le mieux. Voyons les détails les plus fins.

Prête à l’emploi, la Galaxy Watch4 est un bon mélange d’élégance et d’intelligence, comme en témoignent son design, ses riches fonctionnalités et ses performances globales. Il s’agit d’une montre attrayante que vous pouvez attacher autour de votre poignet et associer à votre appareil mobile ; s’il s’agit d’un téléphone Samsung, c’est encore mieux car l’expérience globale est de premier ordre. Avec un design rond attrayant et un suivi de la santé de premier ordre, un affichage à plus haute résolution et un système d’exploitation amélioré co-créé avec Google, la Galaxy Watch4 est dotée de puissantes fonctionnalités de suivi de la santé et du bien-être qui vous permettent de surveiller les fonctions corporelles même lorsque vous dormez. Les capteurs avancés permettent aux utilisateurs de suivre la composition corporelle, les habitudes de sommeil, le niveau d’oxygène dans le sang et le pouls, entre autres, ce qui en fait un compagnon idéal.

Le design élégant et emblématique du cadran de montre rond avec une suite de bracelets s’adaptera à toutes les tenues et à toutes les humeurs, ce qui en fait le choix ultime à la mode. Des cadrans de montre personnalisables et attrayants, des effets d’animation et des mises en page raviront certainement tous les consommateurs. En approfondissant, le tout nouvel outil de mesure de la composition corporelle permet aux utilisateurs de calculer leur composition corporelle et de leur donner une compréhension plus approfondie de la santé et de la forme physique en général. Vous pouvez vérifier la composition corporelle de leur poignet avec seulement deux doigts et obtenir le résultat en 15 secondes environ. Le résultat capture 2400 points de données et est précis à 98% par rapport aux techniques conventionnelles. Vous pouvez connaître votre pourcentage de graisse corporelle, vos muscles squelettiques, votre eau corporelle et plus encore pour atteindre vos objectifs. Le nouveau capteur BioActive de Samsung capture votre composition corporelle en temps réel pour vous informer de la gestion de vos objectifs de santé.

À l’avenir, Galaxy Watch4 propose une analyse approfondie des habitudes de sommeil où l’appareil mobile compatible de l’utilisateur (Galaxy S21 Ultra 5G de mon côté) peut détecter le son des ronflements pendant que la montre mesure le niveau d’oxygène dans le sang pendant le sommeil. Avec les scores de sommeil avancés, les utilisateurs peuvent en savoir plus sur les habitudes de sommeil pour mieux se reposer et comprendre la qualité du sommeil.

Nommez un entraînement, la Galaxy Watch4 peut le suivre. La montre détecte l’activité physique pour suivre vos routines et prend en charge plus de 90 exercices pour un rapport plus précis de vos entraînements. Il s’agit également de la première génération de montres connectées à intégrer Wear OS, optimisée par Samsung et conçue par Samsung et Google. La collaboration permet aux utilisateurs de découvrir une gamme d’applications Google et de services Galaxy depuis leur poignet, notamment Google Maps, YouTube Music, entre autres. La nouvelle plate-forme inclut la prise en charge des principales applications tierces pour une expérience utilisateur améliorée et transparente. La Galaxy Watch4 offre un accès transparent à vos applications préférées sur votre poignet. Vous obtiendrez une riche sélection d’applications allant des applications de streaming musical à tout ce qui se trouve dans l’immense bibliothèque d’applications de santé et de remise en forme.

Cet examinateur a été très impressionné par les performances de la Galaxy Watch4, son ajustement confortable, sa construction légère et ses nouveaux outils intéressants de mesure de la composition corporelle, et le recommande vivement à ceux qui souhaitent suivre leur santé et leur forme physique.

Prix ​​public estimé : Rs 23 999 (Bluetooth, 40 mm)

