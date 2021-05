Samsung Galaxy Watch4 et Active4 utiliseront Wear OS et laisseront de côté Tizen OS | La technologie

Les smartwatches Samsung utilisent un système d’exploitation développé en interne depuis des années: TizenOS. Avec lui, ils ont réussi à contrôler l’ensemble de l’écosystème logiciel et matériel et à atteindre, entre autres, une grande autonomie. Maintenant, qu’en est-il des applications?

La société sud-coréenne a prévu un prochain lancement qui verra la nouvelle génération de téléphones mobiles avec un écran flexible ainsi qu’un éventuel Galaxy S21 FE.

Mais ils ne viendront pas seuls depuis l’arrivée du renouvellement des gammes de montres connectées Galaxy Watch et Galaxy Active. Ce serait la quatrième génération et, selon une fuite, cela pourrait être bien plus qu’une mise à jour esthétique qui se décline en deux tailles.

Samsung pourrait abandonner son système d’exploitation Tizen et commencer à utiliser Wear OS de Google, la première fois sur le marché des smartwatch Samsung.

Watch4 42 mm, 46 mm Active 440 mm, 42 mm Sortie prévue avec le Galaxy Z Déballé vers juillet ou août. Les deux alignements fonctionneront sur WearOS au lieu de Tizen. Le capteur de mesure de la glycémie non invasif ne sera PAS inclus dans les deux files d’attente.https: //t.co/CFQ0x9CeOu – Tron ❂ (@FrontTron) 12 mai 2021

La motivation de ce changement serait claire: Tizen n’a pas de support natif pour les applications tierces déjà vues dans d’autres smartwatches et les développeurs doivent faire un investissement important dans le développement de versions pour cela.

Il est prévu que Galaxy Watch4 arrive avec un design plus traditionnel dans les tailles 42 et 46 mm Pendant ce temps, il La montre Active4 est attendue dans une taille plus contenue de 40 et 42 mm avec un air plus décontracté ou sportif.

Selon certaines rumeurs, Samsung pourrait intégrer un système de mesure non invasif de la glycémie dans sa future gamme de montres intelligentes, ce qui est intéressant pour les personnes atteintes de diabète, les athlètes et les utilisateurs nécessitant l’utilisation d’insuline, mais cette fuite semble nier cette information.

On verra dans les semaines à venir si l’arrivée de Wear OS sur la Galaxy Watch est vraie, puisque cela implique peut-être une amélioration du talon d’Achille de ces montres, l’autonomie.