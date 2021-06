Samsung Galaxy Z Flip 2 : actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs !

2019 a été l’année phare des téléphones pliables, avec l’arrivée sur le marché d’appareils comme le Galaxy Fold et le Huawei Mate X. Mais il s’agissait d’articles de luxe incroyablement chers que seuls les riches nerds Android achèteraient. On peut dire que c’est le Galaxy Z Flip 2020 qui a d’abord résolu la formule pliable – il coûtait considérablement moins cher que le Fold et était plus largement disponible chez les transporteurs.

Il a ensuite été suivi d’une version 5G avec un processeur amélioré, mais depuis lors, nous avons très peu entendu parler du Samsung Galaxy Z Flip 2. Au lieu de cela, nous avons eu le Galaxy Z Fold 2, un autre pliable opulent qui nous a vraiment époustouflé avec son charnière améliorée, spécifications super puissantes et (malheureusement) prix destructeur de budget.

Samsung a des projets majeurs en préparation pour ses appareils Galaxy 2021, y compris (prétendument) un Galaxy Z Fold 3, mais ce pliable sera probablement aussi absurdement cher que ses prédécesseurs. Pour un nouveau téléphone pliable que les gens ordinaires peuvent se permettre mais qui arborera toujours les dernières spécifications et technologies, le Samsung Galaxy Z Flip 2 convient parfaitement, et nous surveillons de près les dernières spécifications, fuites et rumeurs à ce sujet. Y compris la rumeur selon laquelle il pourrait en fait s’appeler le Galaxy Z Flip 3 !

Disponibilité du Samsung Galaxy Z Flip 2

Peut-être que la plus grande question concernant le Galaxy Z Flip 2 est “quand puis-je l’acheter ?” Bien que Samsung n’ait encore rien confirmé, nous soupçonnons assez fortement (mais aucune confirmation) que les derniers pliables Samsung seront annoncés et expédiés cet été.

Le Z Flip original a été dévoilé le 11 février 2020, lors de l’un des événements Unpacked de Samsung, juste à côté du Galaxy S20. Après ce dévoilement initial, le téléphone a été mis en vente quelques jours plus tard, le 14 février.

À l’origine, nous nous attendions à ce que Samsung suive un calendrier de sortie annuel pour son nouveau pliable. Mais Samsung a compliqué les choses lorsqu’il a sorti le Galaxy Z Flip 5G en août 2020, qui avait un processeur Snapdragon amélioré et des vitesses 5G mais avait par ailleurs les mêmes spécifications. Nous ne savions pas si Samsung considérait cette version comme le Z Flip 2 ou simplement comme une mise à jour incrémentielle, et comment cela affecterait les futures versions.

Puis, après qu’aucun nouveau pliable n’a été annoncé lors du salon Unpacked 2021, nous avons entendu en février de la part de Samsung, Ice Universe, que “Nous devrons peut-être attendre 5 mois pour voir Flip 3 et Fold 3”. Cela suggérait que (A) le nouveau Z Flip pourrait théoriquement arriver en juillet 2021 et (B) Samsung pourrait l’étiqueter comme la “troisième” édition, avec la version 5G comme le véritable “Z Flip 2”.

Sur la base de cette prédiction, plus une affirmation de SamMobile selon laquelle le nouveau Z Flip fonctionnerait avec One UI 3.5, vous ne devriez pas vous attendre à voir le Galaxy Z Flip 2 (ou 3) avant la seconde moitié de 2021, potentiellement en juillet ou à l’événement Galaxy Unpacked en août.

Prix ​​Samsung Galaxy Z Flip 2

Les téléphones pliables sont loin d’être bon marché à fabriquer, comme en témoignent les étiquettes de prix des Galaxy Folds et Z Flip. Le Galaxy Fold a fait chuter certaines mâchoires lorsqu’il a fait ses débuts pour 1 980 $, et son successeur a frappé les magasins à un prix similaire de deux mille. À titre de comparaison, le Z Flip a été lancé à un prix encore exorbitant de 1 450 $ et n’est tombé que récemment à 1 200 $.

Sur la base des rumeurs, les nouveaux Z Flip et Z Fold devraient être annoncés et lancés à peu près au même moment. Ainsi, Samsung pourrait en profiter et donner au Galaxy Z Flip 2 un aspect «bon marché» par rapport au Z Fold 3 – qui coûtera probablement 2 000 $, tout comme ses prédécesseurs.

Qu’il s’appelle Galaxy Z Flip 2 ou Galaxy Z Flip 3, il aurait un écran extérieur, une charnière, une batterie et des appareils photo améliorés, mais cela ne se traduira probablement pas par un prix beaucoup plus élevé qu’auparavant. Nous nous attendons à ce que la base Z Flip 2 ne coûte pas plus de 1 500 $. En fait, DSCC prédit que le prochain Z Flip et les autres pliables de Samsung “atteindront les prix les plus bas à ce jour” en 2021. Cela suggère qu’il pourrait être lancé dans la fourchette de 1 300 $ et moins.

Conception Samsung Galaxy Z Flip 2

Une fuite de matériel promotionnel présumé du pronostiqueur Twitter @TheGalox_ nous a finalement donné un aperçu de la conception du prochain Z Flip 2. Dans l’ensemble, il semble que l’appareil pliable conserve une taille et un facteur de forme similaires à ceux du Z Flip d’origine. Notamment, l’écran externe est beaucoup plus grand que son prédécesseur, ce qui permettra beaucoup plus de fonctionnalités. C’était un gros problème avec le précédent Z Flip, car l’écran miniature était essentiellement inutilisable grâce à sa petite taille.

Bien que nous ne connaissions pas encore les mesures exactes des écrans internes et externes, un rapport de The Elec (via Techradar) indique que le Z Flip 2 aura un “écran interne de 6,7 pouces et un écran externe de 3 pouces”. Les images de l’intérieur du téléphone sont toujours MIA, mais cela semble à peu près correct pour l’affichage extérieur. On s’attend à ce que l’écran interne conserve une découpe de perforation similaire à celle de l’OG Z Flip.

Un autre grand changement qui est évident est le placement latéral des caméras sur l’écran de couverture du Z Flip 2. Fini les objectifs alignés horizontalement, remplacés par deux caméras et une lampe de poche soigneusement disposées verticalement. Cela a probablement été fait pour faire de la place pour une plus grande utilisation de l’écran – une amélioration bien nécessaire. Les caméras devraient être deux objectifs 12MP.

Le Z Flip 2 semble avoir un corps en métal et semble être un peu plus épais que son grand frère. Les images divulguées montrent le dernier téléphone Z Flip de Samsung en quatre teintes : blanc, vert, violet et beige. Selon le fuiteur, le dispositif de pliage est doté d’une protection Gorilla Glass Victus, promettant une qualité de construction plus durable. Il existe également un rapport suggérant que le Galaxy Z Flip 2 a un indice IP, ce qui en fait le premier téléphone pliable résistant à l’eau.

Spécifications du Samsung Galaxy Z Flip 2

Jusqu’à présent, les fuites du Galaxy Z Flip 2 ont confirmé de meilleures caméras doubles 12MP et suggèrent une caméra frontale améliorée, une batterie plus grande, un écran UTG amélioré avec prise en charge potentielle du S Pen, un taux de rafraîchissement de 120 Hz (selon le leaker IceUniverse) et jusqu’à 256 Go de stockage (via SamMobile). GalaxyClub spécule également que nous pourrions voir les variantes 5G et 4G/LTE du Galaxy Z Flip 3. Cependant, toutes ces spécifications ne sont que de la spéculation jusqu’à ce que nous entendions plus de Samsung.

Une grande question est de savoir quel chipset Qualcomm Snapdragon le Galaxy Z Flip 2 utilisera. Le Snapdragon 888 est le dernier disponible, et nous nous attendons à ce que le Z Fold 3 le contienne. Jusqu’à ce que les rumeurs du chipset SM8450 se transforment en quelque chose de plus concret, il est sûr de dire que le Flip Z 2 sera probablement alimenté par la puce SD 888. Mais si le Z Flip 2 est censé être un pliable à un prix avantageux, nous pourrions très bien assister à une légère baisse de la puissance de calcul.

Cependant, nous nous attendons à ce qu’il exécute Android 11 avec la dernière version de One UI 3. En fait, le Galaxy Z Fold 5G a reçu Android 11 avant le Z Fold 2 et aux côtés de la série Galaxy S20, donc les futurs pliables ne devraient avoir aucun problème avec le dernier logiciel.

FAQ sur le Samsung Galaxy Z Flip 2

Le Galaxy Z Flip 2 sera-t-il compatible 5G ?

Toutes les rumeurs et informations disponibles jusqu’à présent ne font aucune mention de ce qui se cache sous le capot du prochain téléphone pliable. Sur la base du fait que le Galaxy Z Flip 2 va être un produit de luxe avec un prix élevé, nous parions sur le dernier et le meilleur silicium de Qualcomm. Actuellement, le SoC haut de gamme du fabricant de chipset est le Snapdragon 888 qui prend en charge la 5G. Même si Samsung décide d’opter pour une puce moins chère, elle va probablement supporter la 5G. Dans ce scénario, quelque chose comme la puce SD 865+ 5G est probable.

Une autre possibilité est l’existence de deux modèles distincts, une version 4G et une version 5G comme le modèle précédent. Quoi qu’il en soit, il est presque acquis que le Z Flip 2 sera compatible 5G, ou qu’au moins une version 5G sera disponible.

Le Galaxy Z Flip original est unique mais cher

Il ne fait aucun doute que le Galaxy Z Flip 2, ou le Galaxy Z Flip 3, sera une technologie incroyable ; mais le fait est que nous avons encore un peu d’attente avant qu’il ne sorte. En tant que tel, si vous souhaitez acheter le meilleur téléphone pliable en ce moment, votre choix se résume uniquement au Samsung Galaxy Z Fold 2 contre le Galaxy Z Flip 5G.

Le Galaxy Z Fold 2 est plus récent de plusieurs mois, possède un écran de couverture plus utile et un écran intérieur plus grand à 120 Hz qui est pratiquement de la taille d’une tablette lorsqu’il est déplié. Mais c’est toujours aussi cher qu’un ordinateur portable entièrement équipé, tandis que le Galaxy Z Flip 5G est unique, très amusant à utiliser et son prix est plus proche, eh bien, d’un téléphone cher. Sa charnière est durable, son Snapdragon 865+ est très rapide pour la plupart des besoins informatiques et de jeu, et il exécute le dernier système d’exploitation Android sans accroc.

Étant donné que le Galaxy Z Flip 2 arrivera, espérons-le, d’ici l’été, et qu’il pourrait avoir un prix comparable à celui du Z Flip actuel, cela ne ferait certainement pas de mal d’attendre et de voir ce que le nouveau téléphone a à offrir. Mais si vous avez besoin d’un nouveau téléphone maintenant et que vous voulez un appareil pliable qui se glissera facilement dans votre poche, nous vous disons d’y aller ! Assurez-vous simplement de l’associer immédiatement à l’un des meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Flip.

