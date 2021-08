Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Z Fold 3 5G lancé en Inde ; le prix commence à Rs 84 999

Ceux qui gardent une trace sauront que le Z Flip 3 coûte moins cher que son prédécesseur, le Z Flip, au lancement.

Samsung a lancé le Galaxy Z Fold 3 5G et le Galaxy Z Flip 3 5G, sa prochaine génération de smartphones pliables en Inde. Les deux téléphones seront disponibles à la pré-réservation dans le pays du 24 août au 9 septembre sur Samsung.com et dans les principaux magasins de détail. Les ventes commencent à partir du 10 septembre. Le prix du Galaxy Z Flip 3 India commence à Rs 84 999. Le Galaxy Z Fold 3 commence à Rs 1,49 999.

Ceux qui gardent une trace sauront que le Z Flip 3 coûte moins cher que son prédécesseur, le Z Flip, au lancement. Le Z Fold 3, quant à lui, coûte le même prix que le Z Fold 2. Samsung propose également ses derniers pliables dans plus de configurations de mémoire, pour la première fois en Inde. Alors que le Z Fold 3 sera disponible en versions 12 Go/256 Go et 12 Go/512 Go, le Z Flip 3 sera disponible en modèles 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go.

Lire aussi | Samsung Galaxy F22 : offre fiable dans le segment de milieu de gamme avec les dernières spécifications, des appareils photo compétents et une grosse batterie

Prix ​​Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Z Fold 3 5G Inde, offres de lancement

Le Galaxy Z Flip 3 démarre à Rs 84 999 pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 256 Go de stockage vous coûtera Rs 88 999.

Le Galaxy Z Fold 3 démarre à Rs 1,49 999 pour une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une version avec 512 Go de stockage vous coûtera 1 57 999 Rs.

Les deux téléphones seront disponibles pour la pré-réservation à partir du 24 août. En tant qu’offre de pré-réservation, Samsung offrira aux clients soit un bon de mise à niveau de Rs 7 000, soit une remise en argent HDFC Bank jusqu’à Rs 7 000 en utilisant une carte de crédit et de débit. Les clients auront également droit à une protection gratuite d’un an contre les dommages accidentels et liquides de Samsung Care Plus d’une valeur de 7 999 Rs sur la pré-réservation du Galaxy Z Fold 3 et de 4 799 Rs sur le Galaxy Z Flip 3.

Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 seront commercialisés à partir du 10 septembre.

Spécifications et fonctionnalités du Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Le Galaxy Z Fold 3 apporte des améliorations majeures en termes de durabilité par rapport à son prédécesseur, notamment un nouveau design résistant à l’eau, un matériel amélioré avec prise en charge du stylet S-Pen et une caméra sous-écran pour une expérience de visionnement plus ininterrompue en mode tablette. L’écran de couverture a également reçu une mise à jour avec un taux de rafraîchissement plus rapide.

Le pliable est certifié IPX8, ce qui le rend résistant à l’eau. Le corps du Z Fold 3 est presque entièrement composé de Corning Gorilla Glass Victus (l’unité principale de la caméra est dotée de Corning Gorilla Glass DX pour la protection). Le cadre extérieur est en « aluminium blindé » qui serait 10 % plus résistant que le matériau utilisé sur le Z Fold 2. Samsung affirme également que son écran pliable est désormais 80 % plus durable avec un nouveau film protecteur et une structure repensée.

L’écran intérieur est un QXGA de 7,6 pouces (2208 × 1768 pixels) dynamique AMOLED 120 Hz comme le Z Fold 2, mais il dispose cette fois d’une caméra sous-écran 4MP améliorée. Il prend également en charge le S-Pen. L’écran de couverture passe quant à lui d’un 60 Hz à un 120 Hz dynamique dans le Z Fold 3, en conservant la même taille (6,2 pouces) que l’année dernière.

Lire aussi | Lancement des Samsung Galaxy Buds 2 avec suppression active du bruit, autonomie de plus de 24 heures

Sous le capot, le pliable dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 associé à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Le Z Fold 3 possède les mêmes triples caméras que son prédécesseur, qui sont une combinaison de 12MP principal, d’ultra grand-angle 12MP et d’un autre téléobjectif 12MP. L’appareil photo sur l’écran de couverture reste également le même, à savoir 10MP.

La capacité de la batterie a pris un léger coup avec le Z Fold 3 emballant une batterie plus petite de 4 400 mAh (le Z Fold 2 avait une batterie de 4 500 mAh). Il existe un support de charge rapide avec et sans fil.

Spécifications et fonctionnalités du Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Comme le Z Fold 3, le Z Flip 3 est aussi une histoire de raffinement. Il est certifié IPX8 et possède un corps presque entièrement composé de Corning Gorilla Glass Victus, et l’unité principale de la caméra est équipée de Corning Gorilla Glass DX, comme le Z Fold 3. Le Z Flip 3 reçoit également le nouveau cadre en aluminium blindé de Samsung.

L’autre grand point fort est l’écran de couverture du Z Flip 3 qui obtient enfin un certain degré de praticité. Il fait presque 2 pouces maintenant.

L’écran intérieur est de 6,7 pouces 1080p avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz et une découpe perforée abrite le même appareil photo 10MP que l’année dernière. La configuration de la caméra arrière est également reportée, de sorte que vous obtenez toujours deux caméras 12MP (large + ultra-grand-angle).

Le Z Flip 3 possède le même processeur Qualcomm Snapdragon 888 associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. La capacité de la batterie est la même que l’année dernière, qui est de 3 300 mAh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.