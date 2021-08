Samsung Galaxy Z Flip 3 lancé pour seulement 999 $

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Samsung a présenté le Samsung Galaxy Z Flip 3. Le téléphone pliable à clapet comprend un écran externe beaucoup plus grand, un écran interne plus résistant à 120 Hz et une résistance à l’eau. Les précommandes sont ouvertes maintenant, l’appareil atteignant les magasins le 27 août à partir de 999,99 $.

Le grand battage médiatique d’aujourd’hui est le Samsung Galaxy Z Fold 3, le dernier produit phare pliable de la société. Cependant, l’autre téléphone pliable de Samsung vient de recevoir une refonte bienvenue. La société a présenté le Samsung Galaxy Z Flip 3, une refonte de la coque pliable. Heureusement, il semble corriger de nombreux défauts du modèle d’origine, y compris le plus flagrant de tous.

Vous pouvez réserver le vôtre dès aujourd’hui.

Samsung Galaxy Z Flip 3 : Quoi de neuf ?

Eric Zeman / Autorité Android

Le Galaxy Z Flip 3 dispose désormais d’un écran AMOLED externe de 1,9 pouces. Samsung dit qu’il est environ quatre fois plus grand que l’écran de 1,1 pouce du premier Z Flip (il n’y a jamais eu de Z Flip 2, pour référence). Heureusement, vous devriez avoir beaucoup plus de facilité à vérifier les notifications, et de nouveaux widgets vous aident à avoir un aperçu de la météo ou de votre activité. Vous pouvez même capturer une vidéo ou utiliser Samsung Pay depuis le plus petit écran.

Il y a des améliorations marquées une fois que vous ouvrez le Galaxy Z Flip 3, bien sûr. Vous trouverez toujours un écran AMOLED de 6,7 pouces, 2 640 x 1 080, mais il utilise désormais un panneau adaptatif à 120 Hz. Il est recouvert d’un film protecteur et extensible en PET (polyéthylène téréphtalate) et de nouvelles couches de panneaux qui, combinées, promettent un écran 80 % plus durable que ce que vous avez vu dans le Z Fold 2.

Le corps offre enfin une résistance à l’eau aussi. Il existe un indice IPX8 bon pour l’immersion dans 1,5 m d’eau jusqu’à 30 minutes. Samsung dispose en outre d’un châssis “Armor Aluminium” et de Gorilla Glass Victus à l’extérieur de l’appareil. Ne vous attendez pas à sortir votre téléphone dans un désert venteux. Le « X » dans l’indice IP signifie que le Galaxy Z Flip 3 n’est pas officiellement résistant à la poussière.

Il y a quelques ajustements logiciels pour l’écran pliable. Un panneau de mode Flex aide les applications à se comporter de manière appropriée lorsque vous pliez votre téléphone à un angle suffisamment aigu. Vous pouvez déplacer les commandes de lecture d’une application vidéo vers le bas de l’écran.

Les performances ont rattrapé le Galaxy S21 et d’autres produits phares de l’ère 2021 grâce à une puce Snapdragon 888. Il est sauvegardé par 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage non extensible. Les caméras n’ont pas beaucoup changé entre les deux objectifs arrière 12MP et un tireur selfie 10MP, mais vous aimerez peut-être les haut-parleurs stéréo améliorés avec prise en charge Dolby Atmos.

Spécifications du Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 3Écrans

Extérieur:

– AMOLED 1,9 pouces

– Résolution 512 x 260 à 303 ppi

– Verre de gorille Victus

Intérieur:

– AMOLED de 6,7 pouces

– Taux de rafraîchissement de 120 Hz

– Résolution de 2 640 x 1 080 à 425 ppi

– Couverture d’affichage pliable

Processeur

Qualcomm Snapdragon 888

RAM

8 Go

Stockage

128 Go ou 256 Go

UFS 3.1

Pas de stockage extensible

Pouvoir

Batterie de 3 300 mAh

Charge filaire 15W

Charge sans fil 10W

Pas de chargeur dans la boite

Appareils photo

Extérieur:

– 12MP de large, 1,4μm, OIS, AF Dual Pixel, ƒ/1.8

– 12MP ultra-large, FF, 1,12μm, ƒ/2,2

Interne:

– 10MP, FF, 1,22μm, ƒ/2,4

l’audio

Haut-parleurs stéréo

Prise en charge de Dolby Atmos

Pas de port casque 3,5 mm

SIM

Plateau nano-SIM unique

Prise en charge eSIM

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales capacitif monté sur le côté

Logiciel

Android 11

Une interface utilisateur

Dimensions et poids

Dimensions plié :

– 72,2 x 86,4 x 17,1 mm (mesuré à la charnière)

Dimensions déplié :

– 72,2 x 166,0 x 6,9 mm

Poids:

– 183g

Couleurs

Global : Crème, vert, noir, lavande

Samsung uniquement : blanc, rose, gris

Moins cher que jamais

Eric Zeman / Autorité Android

Le plus grand attrait pour certains pourrait être le prix du téléphone lui-même. Samsung lancera le Galaxy Z Flip 3 le 27 août dans des teintes noir, crème, vert et lavande pour 999,99 $, bien en deçà même du prix réduit de 1 299,99 $ pour le Z Flip 5G. Verizon (avis de non-responsabilité : cet auteur écrit également pour Engadget, propriété de Verizon) offrira le téléphone pour 33,33 $ par mois sur un plan de versement de 30 mois, et AT&T est également confirmé pour le proposer. Si vous vous sentez toujours dépensier, une édition Thom Browne sera disponible sur « certains marchés avec un nombre limité » à un prix inconnu.

Ceci étant Samsung, vous pouvez vous attendre à une pléthore d’accessoires. Le Galaxy Z Flip 3 sera lancé aux côtés d’anneaux et d’étuis à sangle qui permettront de tenir plus facilement votre téléphone ou de le clipser sur un sac. Samsung n’avait pas indiqué les prix de ces extras au moment où nous écrivions ceci, mais il est probable qu’ils ne seront pas trop chers.