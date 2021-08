Samsung Galaxy Z Flip 3 vs Samsung Galaxy Z Flip 5G : le téléphone pliable s’est-il amélioré ?

in

Samsung a annoncé son dernier téléphone à clapet, le Samsung Galaxy Z Flip 3. Vous vous demandez peut-être comment vous avez manqué la sortie du Galaxy Z Flip 2 – mais ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas connu d’amnésie induite par le verrouillage.

Bien qu’il puisse jouer rapidement et librement avec les conventions de dénomination, il s’agit bien du troisième smartphone au format rabattable que Samsung a publié. C’est juste que le second, le Samsung Galaxy Z Flip 5G, était une mise à jour itérative du Galaxy Z Flip original lancé six mois auparavant.

Mis à part les astuces de nomenclature, comment se comparent exactement les deux téléphones à clapet les plus récents de Samsung ? Nous n’avons pas encore fait le tour du Flip 3, mais voici quelques premières réflexions.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy Z Flip 3 vs Samsung Galaxy Z Flip 5G

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 sera mis en vente le 27 août 2021. Il devrait arriver en deux versions : 128 Go, qui coûte 999 $ / 949 £ / 1 499 AU $ et 256 Go, qui vous coûteront 1 049 $ / 999 £ / 1 599 AU $ .

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G a été annoncé le 22 juillet et déployé le 7 août, à peine six mois après le Samsung Galaxy Z Flip d’origine. Son prix de lancement était de 1 449 $ / 1 399 £ / 2 599 $ AU.

C’est une baisse de prix importante pour la famille Flip, qui pourrait enfin apporter la formule pliable et lisse de Samsung aux masses. C’est peut-être la différence la plus excitante entre ces deux téléphones, et nous entendons cela en grande partie comme un point positif.

Concevoir

La conception de base du Samsung Galaxy Z Flip 3 est très similaire à celle du Samsung Galaxy Z Flip 5G avant lui. C’est un smartphone plus ou moins pleine grandeur qui se plie en deux.

Nous avons mis la main sur le nouvel appareil, et cela ressemble à une évolution petite mais notable dans la conception. Malgré un nouveau dos « Glasstic » et un cadre de module de caméra en verre, il semble en quelque sorte plus robuste que l’arrière tout en verre de son prédécesseur.

Les dimensions sont en effet très similaires, bien que le Galaxy Z Flip 3 soit légèrement plus petit dans toutes les directions à 166 x 72,2 x 6,9 mm à côté des 167,3 x 73,6 x 7,2 mm du Flip 5G). Malgré cela, le nouvel appareil pèse en fait un gramme de plus à 183g.

Image 1 sur 2

Samsung Galaxy Z Flip 3 (Crédit image: Samsung)Image 2 sur 2

Samsung Galaxy Z Flip 5G (Crédit image : Samsung)

Sur la base de notre temps initial avec l’appareil, le mécanisme de charnière du Flip 3 est moins bancal et plus sûr que son prédécesseur, et il semble mieux construit sur tous les plans. Ce sentiment est soutenu par un indice IPX8, ce qui signifie qu’il est résistant à l’eau d’une manière que le Flip 5G n’est tout simplement pas.

Le nouvel appareil est également tout simplement meilleur que le Flip de deuxième génération. Samsung a considérablement affiné son langage de conception, le rendant moins doux et brillant et plus astucieusement industriel.

Les deux téléphones ont un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, ce qui est un peu difficile d’accès lorsqu’il est ouvert. Nous sommes heureux de noter que le pli semble un peu moins évident sur le Flip 3, cependant.

Afficher

Samsung Galaxy Z Flip 3 (Crédit image: Future)

Ces deux téléphones sont livrés avec un écran AMOLED pliable de 6,7 pouces, avec un rapport hauteur/largeur inhabituellement élevé.

La résolution est également similaire à 1080 x 2636 pour le Flip 5G et 1080 x 2640 pour le Flip 3. Ces quelques pixels supplémentaires ne changeront vraiment rien à votre perception.

Ce qui fera la différence, c’est le taux de rafraîchissement plus rapide du Samsung Galaxy Z Flip 3. À 120 Hz, il est littéralement deux fois plus fluide que l’écran du Galaxy Z Flip 5G, corrigeant l’une de nos plus grandes plaintes concernant l’ancien pliable.

Un autre problème qui a été résolu est l’écran secondaire du Galaxy Z Flip 5G, qui était un panneau Super AMOLED désespérément petit de 1,1 pouce positionné à l’extérieur de l’appareil.

Il est toujours situé au même endroit sur le Galaxy Z Flip 3, mais à 1,9 pouces, il est beaucoup plus utilisable. Vous pouvez en fait lire les notifications confortablement maintenant, et cela semble mieux intégré qu’avant.

Caméra

Samsung Galaxy Z Flip (Crédit image: Future)

La plus grande faiblesse du Galaxy Z Flip 5G était sans doute son offre d’appareils photo. Ses deux modestes capteurs de 12 mégapixels étaient essentiellement basés sur la même technologie que le Samsung Galaxy S10e 2019.

Les photos qu’il pouvait prendre étaient bien, mais bien n’était jamais vraiment assez bien dans un téléphone à 1 449 $ / 1 399 £.

Nous devrons attendre et voir comment ils se dérouleront, mais le système de caméra du Galaxy Z Flip 3 ne semble pas très prometteur. En fait, il semble être exactement le même que son prédécesseur.

Vous regardez la même configuration de capteur double de 12 mégapixels. Le principal est encore un petit 1/2,55 pouces, et l’autre est un ultra-large de 12 mégapixels.

Une telle disposition est sans doute plus pardonnable dans un téléphone inférieur à 1 000 $ / 1 000 £. Mais ne tournons pas autour du pot ici, aucun de ces téléphones ne se rapproche de la qualité de l’appareil photo de la gamme Galaxy S21.

Nous examinons également la même caméra selfie de 10 mégapixels f/2,4 pour les deux pliables, ce qui est peu susceptible de déclencher des impulsions.

Spécifications et performances

En ce qui concerne les performances, vous envisagez une mise à niveau générationnelle directe. Le Samsung Galaxy Z Flip 5G contient la puce Android la plus rapide de son époque, le Snapdragon 865, et le Galaxy Z Flip 3 contient la puce Android la plus rapide de son époque, le Snapdragon 888.

Oui, il y a maintenant la puce Snapdragon 888 Plus, mais le marché nage à peine avec ces dernières puces Qualcomm au moment de la rédaction.

Cette disposition est assez rapide dans les deux cas, car il y a peu d’applications ou de tâches qui étendront sérieusement même le meilleur processeur de l’année dernière. Pourtant, le Galaxy Z Flip 3 a un net avantage ici, surtout en ce qui concerne la pérennité.

Les deux téléphones soutiennent cette puissance avec 8 Go de RAM, ce qui n’est pas la prime que vous obtenez avec les meilleurs téléphones de Samsung, y compris le Galaxy Z Fold 3. Néanmoins, cela devrait s’avérer suffisant pour la plupart des tâches.

Vous obtenez 256 Go de stockage interne avec les deux, bien que ce ne soit qu’une option avec le Galaxy Z Flip 3. Fait intéressant, le nouvel appareil vous offre également une option inférieure de 128 Go. L’extension via microSD n’est pas une option avec l’un ou l’autre appareil.

Batterie

Samsung Galaxy Z Flip 3 (Crédit image: Future)

Les deux flips comprennent des batteries de 3 300 mAh, ce qui n’est vraiment pas trop volumineux par rapport aux normes modernes des smartphones.

Dans le Galaxy Z Flip 5G, cela était partiellement excusable en raison de la lenteur de l’affichage à 60 Hz ; mais le Galazy Z Flip 3 n’a pas les mêmes circonstances atténuantes. Couleur nous inquiet.

Surtout compte tenu du fait que nous n’étions pas vraiment impressionnés par les performances de la batterie du Flip 5G. Selon notre expérience, il vous permettra de passer une journée complète d’utilisation légère à modérée, mais une utilisation plus intensive aura tendance à l’épuiser avant le coucher.

Une mise à niveau notable avec le Flip 3 est la prise en charge d’une charge plus rapide. Alors que le Galaxy Z Flip 5G n’allait que jusqu’à 15W filaire et 9W sans fil, le nouveau téléphone monte les choses jusqu’à 25W filaire et 11W sans fil plus respectable.

Ce n’est toujours pas ce que nous considérons comme incroyablement rapide compte tenu du coût de l’appareil, mais il est compétitif avec la gamme Galaxy S21. Tout comme la prise en charge de la charge sans fil inversée de 4,5 W, ce qui manque au Galaxy Z 5G.

Emporter

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 s’annonce comme un appareil presque identique au Samsung Galaxy Z Flip 5G avant lui. Vous avez des dimensions très similaires, le même système de caméra et la même taille de batterie.

Cependant, il y a des améliorations significatives sur les deux écrans, et c’est un peu plus rapide. Peut-être plus important encore, le Galaxy Z Flip 3 devrait être vendu à un prix beaucoup plus bas que son prédécesseur.

Cela seul fait de la série pliable d’entrée de gamme de Samsung une proposition beaucoup plus tentante pour votre utilisateur moyen qui achète un nouveau téléphone phare. Ce n’est plus tout à fait la bizarrerie de niche chère qu’elle était avant.