Samsung Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3 a fait l’objet de nombreuses fuites dans les supports promotionnels

Le matériel promotionnel présumé pour le Samsung Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 a été divulgué.Il révèle plusieurs nouveaux détails sur les deux prochains téléphones pliables ainsi que leurs images marketing.

Les fuites sur le Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 font le tour depuis un moment maintenant. Cependant, un nouveau matériel découvert par un pronostiqueur Twitter vient peut-être de révéler de nombreux détails jusque-là inconnus sur les deux pliables, en particulier le Galaxy Z Flip 3.

La fuite consiste en des photos promotionnelles présumées des prochains téléphones rabattables et pliables de Samsung. La fuite du Galaxy Z Flip 3 est bien plus étendue que celle du Z Fold 3, car le pronostiqueur révèle également certaines spécifications du clapet à côté de ses images marketing.

Fuite du Samsung Galaxy Z Flip 3

Les photos promotionnelles divulguées du Galaxy Z Flip 3 révèlent un appareil plus épais et plus carré que le Galaxy Z Flip. Le nouveau téléphone semble également mieux masquer l’écart lorsqu’il est plié, mais vous pouvez toujours voir un petit espace entre les deux, de sorte qu’il n’est pas complètement plat lorsqu’il est fermé.

L’appareil est représenté en quatre couleurs dans le matériau qui a fui: blanc, violet, vert et beige. À l’arrière, nous voyons un écran de couverture beaucoup plus grand. Vous devriez pouvoir lire un message complet dessus avec la taille augmentée.

Nous pouvons également voir deux caméras à l’arrière du téléphone, qui, selon la fuite, sont deux tireurs principaux et ultra-larges de 12 MP.

Ailleurs, le corps du Galaxy Z Flip 3 serait doté d’un cadre mat. Le téléphone augmentera également apparemment sa protection en verre à Gorilla Glass Victus par rapport à Gorilla Glass 6 utilisé sur le modèle précédent.

Le capteur d’empreintes digitales devrait être intégré au bouton d’alimentation, tout comme sur le Z Flip existant.

Le téléphone serait également doté d’un mode Flex amélioré avec la possibilité d’utiliser deux applications simultanément. Le mode pourrait également prendre en charge beaucoup plus d’applications cette fois-ci.

Fuite du Samsung Galaxy Z Fold 3

Le pronostiqueur ne révèle pas autant sur le Galaxy Z Fold 3, mais nous jetons un coup d’œil à certaines images présumées montrant la conception de la couverture arrière, les caméras arrière, une mention de la caméra selfie sous-écran, et plus encore.

Le téléphone sera apparemment compatible avec une charge rapide de 25 W et devrait être disponible dans les coloris gris, noir, blanc et beige.

Des fuites précédentes ont suggéré que le Galaxy Z Fold 3 pourrait présenter une classification IP pour la protection contre l’eau et la poussière.

Le Galaxy Z Flip 3 et le Z Fold 3 devraient tous deux être lancés en juillet.