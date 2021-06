Samsung Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3 pourrait être un pas de plus vers le lancement

in

Samsung aurait envoyé les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sur des réseaux nationaux pour des tests. Cela suggère que nous nous rapprochons des appareils lancés commercialement. Une source a également affirmé que le Galaxy Z Fold 3 pourrait être nettement moins cher que le Z Fold 2.

Les amateurs de smartphones attendaient avec impatience le lancement du Galaxy Z Flip 3 et du Galaxy Z Fold 3 plus tard cette année, et il semble que nous nous rapprochons d’une sortie officielle.

Samsung a maintenant envoyé des prototypes des deux pliables aux réseaux cellulaires locaux SK Telecom, KT et LG U+ pour subir des tests, a rapporté le média coréen Dailian. Les tests de transporteur ont généralement lieu quelques semaines à quelques mois avant le lancement commercial d’un appareil.

En d’autres termes, c’est un bon signe que le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 devraient être lancés dans les deux ou trois prochains mois.

Ce n’est pas non plus le seul indice d’un lancement imminent, car l’écrivain d’Android Police, Max Weinbach, a également annoncé une date de lancement le 3 août pour les pliables. Il semble donc que tous les systèmes soient prêts pour ce lancement.

Un responsable de l’industrie a également déclaré au média coréen que le Galaxy Z Fold 3 pourrait probablement être lancé à 1,9 million de won (~ 1 677 $) par rapport au prix de lancement du Z Fold 2 de 2,398 millions de won (~ 2 116 $). Cela serait globalement conforme à une précédente fuite de SamMobile indiquant une baisse de prix de 20% pour le nouveau modèle.

La nouvelle des tests de l’opérateur intervient également après qu’un rapport supprimé depuis en Corée affirmait que Samsung avait suspendu la production du prochain Galaxy S21 FE. Le fabricant a ensuite déclaré à Bloomberg qu’aucune décision n’avait été prise concernant la “suspension présumée de la production”.