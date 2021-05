Samsung Galaxy Z Flip reçoit maintenant sa mise à jour One UI 3.0

Mise à jour: 31 décembre 2020 (00 h 30 HE): Un peu plus d’une semaine après l’arrivée de One UI 3.0 sur le Galaxy Z Flip 5G, la variante 4G accueille désormais la mise à jour. Selon un rapport de GSMArena, la mise à jour basée sur Android 11 est en cours de déploiement auprès des utilisateurs en Europe et au Nigéria.

Outre la dernière version du système d’exploitation mobile de Google et la dernière itération de Samsung de son skin, la mise à jour apporte également le correctif de sécurité de décembre 2020 au téléphone à clapet.

On ne sait pas quand la mise à jour sera livrée dans d’autres régions du globe, mais nous prévoyons qu’elle suivra sous peu.

Bienvenue dans le hub de mise à jour de la série Samsung Galaxy Z Flip! Vous trouverez ici toutes les dernières informations sur les mises à jour logicielles du Samsung Galaxy Z Flip et du Galaxy Z Flip 5G. Nous vous dirons quelles sont les versions actuelles du logiciel pour chaque appareil et vous informerons également lorsque de nouvelles mises à jour sont en cours de déploiement.

Mise à jour Samsung Galaxy Z Flip

Version stable actuelle: Android 10

Quand le Galaxy Z Flip recevra-t-il Android 11? Décembre 2020 (estimé)

Exactement une semaine après son lancement, le Samsung Galaxy Z Flip 4G reçoit déjà sa première mise à jour logicielle. Il ajoute une fonction d’appareil photo qui manquait auparavant sur le téléphone pliable.

Selon SamMobile, la nouvelle mise à jour logicielle du Galaxy Z Flip 4G est en cours de déploiement aux États-Unis et apporte le mode Single Take à l’appareil photo. La fonctionnalité était censée être disponible sur le téléphone dès sa sortie de la boîte. Cependant, il semble que Samsung ait omis de l’ajouter à temps pour l’expédition. Cela pourrait être dû au fait que le Z Flip est déjà très demandé et que Samsung déploie autant d’unités que possible, même si la fonctionnalité promise n’est pas chargée à l’avance.

Néanmoins, la mise à jour logicielle portant le mode Single Take serait déployée sur toutes les variantes débloquées du Galaxy Z Flip 4G. La fonction appareil photo vous permet de capturer plusieurs photos et clips vidéo à partir des deux capteurs arrière en même temps. Vous pouvez ensuite accéder à la galerie d’images pour choisir votre plan ou clip préféré.

SamMobile

Parallèlement au nouveau mode appareil photo, la mise à jour ajoute le correctif de sécurité de février 2020 au modèle précédent Galaxy Z Flip. Il y a également des améliorations de stabilité et des corrections de bogues. Vous pouvez télécharger la mise à jour OTA depuis Paramètres> Mise à jour du logiciel au téléphone.

En août 2020, les utilisateurs du Galaxy Z Flip 4G ont reçu la mise à jour One UI 2.5 (version F700U1UEU2BTGE). Cela a apporté un certain nombre de fonctionnalités à la table, notamment un meilleur mode vidéo professionnel, un clavier Samsung amélioré et la possibilité de demander le mot de passe d’une connexion Wi-Fi.

Une UI 3.0 est enfin arrivée sur le modèle Galaxy Z Flip 5G en décembre, portant le numéro de version F707BXXU1CTL6. Le skin basé sur Android 11 a été initialement déployé en Suisse.

Faites-nous savoir quelle mise à jour Galaxy Z Flip vous bascule dans les commentaires. N’hésitez pas non plus à nous donner un pourboire si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée!

