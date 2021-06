Samsung Galaxy Z Fold 2 semble discontinué

in

Si vous essayez d’acheter le Samsung Galaxy Z Fold 2 sur Samsung.com, il est indiqué qu’il n’est “plus disponible à l’achat”. Le téléphone apparaît toujours dans les recherches, mais il n’y a aucun moyen de l’acheter. Cela pourrait éventuellement être en prévision de la rumeur du Galaxy Z Fold 3, qui devrait bientôt débarquer.

Lorsque Samsung a lancé le Galaxy Fold d’origine, le démarrage a été très problématique. Heureusement, la société a résolu de nombreux problèmes liés à cet appareil avec sa suite. Une fois que cette suite a atterri, Samsung a commencé à minimiser fortement l’original.

Eh bien, il semble que Sammy pourrait répéter cette stratégie. À partir d’aujourd’hui (tel que repéré pour la première fois par 9to5Google), le site officiel de la société ne vous permet plus d’acheter le Samsung Galaxy Z Fold 2. Le site affiche une page blanche avec un texte qui dit : “Le Galaxy Fold n’est plus disponible à l’achat sur Samsung.com, cependant, veuillez jeter un œil aux options supplémentaires de la famille Galaxy.

Découvrez-le ci-dessous :

Maintenant, il est intéressant que l’alerte indique “Galaxy Fold” et non “Samsung Galaxy Z Fold 2”. Le Galaxy Fold original n’est même pas sur Samsung.com, il est donc clair que les clients n’essaieraient pas de l’acheter et tomberaient sur cette alerte.

Il est possible que Samsung ait simplement copié-collé l’alerte à partir de la première fois qu’il l’a fait et n’a pas pris la peine de changer le nom du téléphone. Quoi qu’il en soit, il semble impossible d’acheter le téléphone sur Samsung.com.

Heureusement, si vous en voulez toujours un, vous pouvez facilement le trouver à partir d’autres sources. Amazon a le téléphone à vendre dans les deux coloris via le magasin Samsung, donc ce n’est pas comme si Samsung n’avait pas d’unités à déplacer.

Nous pensons que c’est un signe que le lancement du Galaxy Z Fold 3 attendu est imminent. Une fois que ce téléphone atterrira, il rendra probablement le Galaxy Z Fold 2 obsolète à bien des égards, donc Samsung voudra donner au nouveau modèle un niveau de concentration élevé. Restez à l’écoute!