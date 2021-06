Samsung Galaxy Z Fold 3 : actualités, fuites, versions, spécifications et rumeurs !

L’année dernière a été importante pour les smartphones pliables, avec Samsung en tête à plus d’un titre. La société a lancé sa gamme Galaxy Z Flip pour s’attaquer au créneau du pliage vertical, et avec le Galaxy Z Fold 2, Samsung nous a offert l’un des meilleurs pliables que nous ayons jamais vus. En tant que tel, il y a beaucoup d’excitation et d’anticipation autour de l’inévitable Galaxy Z Fold 3.

Les améliorations d’une année sur l’autre entre le Galaxy Fold d’origine et le Z Fold 2 sont encore assez époustouflantes à ce jour, donc l’idée que Samsung continue d’affiner cette formule est quelque chose que nous avons hâte de voir.

Des derniers détails matériels aux fuites de rendus et à toute autre rumeur que nous avons retrouvée, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

Prix ​​Samsung Galaxy Z Fold 3

Source : Hayato Huseman / Android Central

Aussi époustouflantes que soient les caractéristiques et la conception de la gamme Galaxy Z Fold, elles ont été un peu éclipsées par le prix de l’appareil. Fabriquer des téléphones pliables n’est pas une entreprise bon marché, comme en témoigne ce que Samsung demande pour ces appareils.

Le Galaxy Fold original a fait ses débuts avec un PDSF de 1 980 $, et un an plus tard, le Galaxy Z Fold 2 a été lancé à 1 999 $. C’est bien plus d’argent que la plupart des gens sont prêts à dépenser pour un smartphone, alors que pouvons-nous attendre du Galaxy Z Fold 3 ?

Des rumeurs début juin nous font penser qu’il pourrait s’agir du premier Galaxy Z Fold à connaître une baisse significative des prix, et non une augmentation. En fait, les rumeurs indiquent un PDSF d’environ 1 600 $ aux États-Unis. Bien sûr, c’est encore hors de la fourchette de prix de beaucoup de gens, mais c’est une énorme amélioration, c’est sûr !

Il a également été question d’un Galaxy Z Fold Lite moins cher qui rendra le créneau pliable plus accessible, mais ce prix inférieur devrait s’accompagner de quelques compromis différents. Même quand même, avoir une option plus abordable qui attirera plus de gens dans le jeu de pliage est une bonne idée.

Disponibilité du Samsung Galaxy Z Fold 3

Source : Hayato Huseman / Android Central

Nous avons hâte de mettre la main sur le Galaxy Z Fold 3, mais malheureusement, il nous reste probablement du temps avant que cela ne se produise. Alors que le Galaxy Z Fold 2 n’a été dévoilé qu’en septembre 2020, des rumeurs suggèrent que Samsung pourrait renoncer à sa sortie annuelle habituelle d’au moins deux mois cette année, en annonçant le Z Fold 3 en juillet et, par la suite, en le libérant début août.

Le leaker Samsung Ice Universe a partagé en février 2021 qu’il nous restait cinq mois avant la sortie du Z Fold 3, indiquant un lancement en juillet. Plusieurs autres rapports récents semblent suggérer la même chose, Samsung se préparant apparemment à lancer le Z Fold 3 aux côtés du Galaxy Z Flip 2 – qui sera d’ailleurs surnommé le Z Flip 3 – lors d’un événement Unpacked dédié en juillet.

Ces rumeurs font que le Galaxy Z Fold 3 sortira le 11 août, tandis que le Galaxy Z Flip 3 pourrait être prévu pour plus tard en août.

Conception Samsung Galaxy Z Fold 3

Source : Univers de glace / Twitter

Le Galaxy Z Fold 2 a conservé le même design de base que le premier Galaxy Fold, mais grâce à un écran de couverture beaucoup plus grand, un écran intérieur amélioré et diverses améliorations de l’esthétique et de la durabilité, c’était un ensemble beaucoup plus agréable. Bien que nous ne nous attendions pas à un changement de conception aussi radical avec le Z Fold 3, nous attendons encore quelques améliorations.

Notre meilleur aperçu du Galaxy Z Fold 3 vient de Ice Universe et Evan Blass sur Twitter, et il montre un design qui est en grande partie inchangé. Des documents marketing divulgués par l’utilisateur de Twitter TheGalox le 3 mai montrent également un design similaire au Z Fold 2, mais une autre fuite suggère que le Fold 3 sera le premier téléphone Samsung à disposer d’un appareil photo sous-écran.

Les rendus les plus récents du Z Fold 3 semblent impliquer qu’il n’aura pas de caméra intégrée, mais plutôt la même caméra perforée que le Z Fold 2. Xiaomi et d’autres fournisseurs chinois ont présenté la technologie en action l’année dernière, et bien que Samsung ait également révélé sa propre technologie de caméra sous-écran, il était initialement supposé se diriger vers les ordinateurs portables.

Source : Evan Blass

L’une des choses les plus importantes que nous aimerions voir Samsung s’attaquer est le poids global du Z Fold 3. Le Z Fold 2 est un appareil assez volumineux lorsqu’il est fermé, en partie à cause du fait qu’il ne se ferme pas complètement à plat lorsqu’il est plié. Si Samsung peut trouver un moyen de résoudre ce problème avec le Z Fold 3, ce serait tout un exploit.

Le Z Fold 3 sera le premier pliable à fonctionner avec le S Pen de Samsung, comme l’a confirmé Ice Universe le 3 mai. Fin juin, Evan Blass a révélé le rendu ci-dessus, ce qui confirme en outre qu’un S-Pen spécial est en cours de fabrication pour le Galaxy Z Fold 3.

C’est un changement passionnant, et il devrait conduire à d’autres améliorations de la durabilité. Le passage au verre ultra-mince sur le Z Fold 2 était un grand pas dans la bonne direction, mais le Z Fold 3 aura besoin d’un tout nouveau verre pour la prise en charge du S Pen car l’UTG actuel ne le coupera pas. Pour fonctionner avec le S Pen, l’écran interne devra être encore plus puissant qu’il ne l’est actuellement.

Assez drôle, des rumeurs récentes suggèrent que le Z Fold 3 aura en fait un écran intérieur légèrement plus petit que le Z Fold 2, mesurant respectivement 7,5 pouces et 7,7 pouces. Pourtant, cet écran plus petit combiné à des lunettes plus fines pourrait rendre l’appareil un peu plus petit, et Samsung utiliserait la technologie LTPO pour réduire la consommation d’énergie globale.

En plus de cela, d’autres fuites montrent que le Z Fold 3 comportera un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran au lieu du capteur d’empreintes digitales latéral trouvé dans les précédents téléphones Z Fold. C’est un changement intéressant, bien sûr, et qui pourrait affecter négativement l’egonomie s’il n’est pas bien fait, mais nous garderons notre jugement jusqu’à ce que nous mettions la main dessus.

Spécifications du Samsung Galaxy Z Fold 3

Source : Hayato Huseman / Android Central

Il n’y a pas eu beaucoup de discussions concernant les spécifications du Galaxy Z Fold 3, mais même ainsi, il y a quelques hypothèses / suppositions éclairées que nous pouvons faire. Pour commencer, nous nous attendons à ce que le téléphone soit alimenté par le dernier chipset Qualcomm, c’est-à-dire le Snapdragon 888. Nous avons déjà vu la puce dans la gamme Galaxy S21, donc sa présence dans le Z Fold 3 devrait être pratiquement garantie.

L’écran intérieur plus grand maintiendrait le taux de rafraîchissement de 120 Hz introduit sur le Z Fold 2. De plus, Samsung passerait également à 120 Hz sur le panneau extérieur plus petit, comme l’a noté Ice Universe sur Twitter. Avec deux écrans 120 Hz, le Fold 3 offrira une mise à niveau d’affichage considérable par rapport au Fold 2. Cela signifie également que l’échange entre ces deux écrans devrait sembler plus naturel, car on ne se sentira pas automatiquement plus lent (ou plus lent) au moment où vous l’allumez .

Le Galaxy Z Fold 3 serait également doté d’une batterie de 4 380 mAh, correspondant aux spécifications du Galaxy Fold d’origine. C’est un peu plus petit que la cellule 4500mAh du Z Fold 2, mais la technologie d’affichage LTPO devrait aider à compenser la différence de durée de vie de la batterie.

Assez impressionnant, avec le support S-Pen, le Galaxy Z Fold 3 semble ramener le support MST à la gamme Galaxy. C’est la technologie que Samsung a utilisée pour permettre aux téléphones d’effectuer des paiements numériques sur des bornes de paiement plus anciennes qui n’ont qu’un lecteur de bande magnétique, c’est-à-dire à l’exception de la gamme Galaxy S21, qui est dépourvue de bobine MST.

Peut-être que le plus grand changement de tous pourrait venir des caméras. Le Z Fold 2 disposait déjà d’appareils photo étonnamment performants, mais avec un partenariat entre Samsung et Olympus sur un nouveau système d’appareil photo, le Z Fold 3 pourrait porter la photographie pliable à un nouveau niveau. L’appareil photo est configuré pour avoir une fonctionnalité similaire au décalage du capteur sur l’iPhone 12 Pro Max, ce qui se traduit par une stabilisation d’image considérablement meilleure et des prises de vue plus nettes – bien qu’il soit possible que cet appareil photo puisse sauter le Z Fold 3 et se retrouver dans le prochain modèle Galaxy S à la place .

Les autres spécifications devraient inclure au moins 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et Android 11 prêt à l’emploi avec l’interface One UI personnalisée de Samsung – nous estimons One UI 3.5. Si tout se déroule comme nous l’espérons, nous pourrions très bien envisager l’un des meilleurs téléphones Android de cette année.

FAQ sur le Samsung Galaxy Z Fold 3

Source : Hayato Huseman / Android Central

Le Galaxy Z Fold 3 sera-t-il livré avec un S Pen ?

L’une des rumeurs les plus excitantes entourant le Galaxy Z Fold 3 est qu’il prendra en charge l’emblématique S Pen. Le Galaxy S21 Ultra a récemment été lancé en tant que premier téléphone non Galaxy Note à offrir la prise en charge du S Pen, ce qui rend encore plus probable que le Z Fold 3 verra également un certain amour pour le S Pen.

La façon dont le S Pen sera intégré dans le Z Fold 3 reste toujours l’un des plus grands mystères. Il sera plus que probablement proposé comme accessoire en option comme c’était le cas avec le S21 Ultra, mais il est également possible que Samsung l’inclue avec le Z Fold 3 compte tenu de son prix vraisemblablement élevé.

Y aura-t-il plusieurs versions du Z Fold 3 ?

Comme indiqué ci-dessus, le bruit court que Samsung travaille sur quelques Z Folds différents pour 2021 – le produit phare Galaxy Z Fold 3 et un Galaxy Z Fold Lite plus abordable. Nous ne savons pas si le pliable le moins cher sera vendu sous la marque Z Fold 3 ou s’il sera commercialisé en tant que combiné autonome sous le label FE. Quelle que soit la direction prise par Samsung avec sa marque, nous devrions nous attendre à au moins deux options Galaxy Z Fold pour 2021. Si vous nous le demandez, c’est assez excitant.

En prime, nous pourrions voir un troisième modèle apparaître à peu près en même temps que les autres, avec une conception à double charnière et se dépliant dans un facteur de forme beaucoup plus grand qui s’apparente davantage à une tablette traditionnelle. Seul le temps nous le dira.

Le Z Fold 3 ramènera-t-il MST ?

Samsung Pay a subi un coup dur lors de la sortie du Galaxy S21, car cette série de téléphones ne comporte pas la bobine MST que les produits phares modernes de Samsung Galaxy ont depuis des années. Cela signifie que Samsung Pay sur le Galaxy S21 ne peut être utilisé que sur des terminaux dotés d’un lecteur NFC, éliminant ainsi le plus gros avantage de la plate-forme de paiement numérique de Samsung.

Le Galaxy Z Fold 3 semble ramener cette bobine MST, ce qui permettrait les paiements numériques même sur les kiosques de paiement qui n’ont qu’un lecteur de bande magnétique. La bobine MST agit comme un outil de transfert magnétique qui fait croire à la machine que vous avez glissé une carte physique, permettant une rétrocompatibilité impressionnante pour les paiements numériques.

Obtenir le meilleur cas

Le Galaxy S20 FE est le meilleur téléphone, il mérite donc le meilleur étui

Samsung a dévoilé le Galaxy S20 FE, et l’appareil ne manquera pas de faire tourner de nombreuses têtes. Avec une concurrence féroce sur le marché du milieu de gamme, il est clair que Samsung veut rivaliser, et le S20 FE est fantastique. Si vous choisissez l’un de ces nouveaux appareils géniaux, assurez-vous de l’associer à un étui pour qu’il reste superbe.