Samsung Galaxy Z Fold 3 : Chaud ou pas ? (Sondage)

Eric Zeman / Autorité Android

Après des mois de fuites et de teasers, le téléphone pliable de troisième génération de Samsung est enfin là. Mais maintenant que le Galaxy Z Fold 3 est officiel, quel est votre verdict ? Le pliable est-il chaud ou non ?

Eh bien, il y a de nombreuses raisons de dire « chaud ». Pour commencer, Samsung a amélioré la durabilité du téléphone, en appliquant du Gorilla Glass Victus sur son écran de couverture tout en ajoutant un film protecteur plus durable à l’écran intérieur fragile. Un indice de résistance à l’eau IPX8 est également présenté pour la première fois. La première caméra sous-écran de Samsung est désormais fixée au téléphone, offrant aux utilisateurs un écran pliable ininterrompu de 7,6 pouces. Les multitâches peuvent également accrocher le Galaxy Z Fold 3 avec l’un des deux S Pen.

Cependant, vu de loin, le Galaxy Z Fold 3 est une mise à niveau itérative et conservatrice par rapport au Galaxy Z Fold 2. Les spécifications phares habituelles s’appliquent, y compris le Snapdragon 888 pour les acheteurs américains, avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Sa batterie est également légèrement plus petite que son prédécesseur. Dans le même temps, les photographes devront à nouveau se contenter d’un trio d’appareils photo 12MP à l’arrière. Certains pourraient dire que le nouveau pliable est au mieux tiède.

Dans l’ensemble, le Galaxy Z Fold 3 semble toujours le pliable le plus abouti et le plus raffiné disponible, mais à partir de 1 799 $, cela reste un investissement important.

Mais qu’est ce que tu penses? Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est-il chaud ou pas ? Envisagez-vous d’en acheter un ? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus et de laisser un commentaire ci-dessous.