Samsung Galaxy Z Fold 3 découvert : de nouvelles images de son design et de ses couleurs apparaissent | La technologie

Une nouvelle fuite nous montre à quoi ressemble le design du Samsung Galaxy Z Fold 3 sous tous les angles et quelles seront les différentes options de couleurs.

La présentation des téléphones pliables de Samsung approche à grands pas et à mesure que l’on se rapproche de son annonce, les rumeurs s’intensifient. Ces derniers mois, le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 ont été largement divulgués, nous traitons donc déjà de nombreuses informations provenant des deux terminaux.

Maintenant, une nouvelle fuite révèle tous les détails du design du Galaxy Z Fold 3, avec des images qui le montrent sous tous les angles et avec ses différentes options de couleurs.

Ce n’est pas la première fois que l’on voit apparaître le mobile pliable haut de gamme de Samsung. Certaines images réelles ont déjà été divulguées via le réseau social chinois Weibo, et plus tard, le célèbre leaker Evan Blass nous a offert des photos plus claires et de meilleure qualité.

Désormais, le média spécialisé 91mobiles a partagé de nouvelles images du Galaxy Z Fold 3 qui ne laissent rien à l’imagination. Sa publication comprend une large galerie avec des photographies du recto et du verso, dépliées et à moitié pliées, afin que l’on puisse voir le terminal sous tous les angles.

L’un des points les plus importants des nouveaux rendus est que l’écran principal n’a pas de trou pour la caméra frontale. Donc, la caméra serait située sous l’écran, un détail que les rumeurs précédentes avaient avancé mais que les rendus d’Evan Blass ont démenti. L’écran secondaire, quant à lui, a un trou pour la caméra selfie.

A l’arrière on voit le module avec les trois caméras et le flash LED avec configuration verticale. Le lecteur d’empreintes digitales se trouve sur le côté droit, à côté du contrôle du volume, et sur la gauche se trouve la fente pour carte SIM. Les options de couleur seraient le noir, le vert marine et le rose dégradé.

Avec deux écrans et quatre caméras, la deuxième génération du Galaxy Fold renouvelle l’engagement de Samsung envers les téléphones pliables en incluant des spécifications plus puissantes et en se rapprochant du design du nouveau Galaxy Note 20.

De 91mobiles, ils affirment que ces rendus proviennent de sources de l’industrie qui ont demandé l’anonymat, mais comme il ne s’agit pas d’informations officielles, nous devons les prendre avec précaution.

Comme nous le disions au début, la date du prochain Samsung Unpacked n’est pas encore confirmée, mais si les Sud-Coréens suivent une feuille de route similaire à celle des années précédentes, nous connaîtrons les nouveaux smartphones de la marque en août. Le jour choisi pourrait être le 11 août, puisque c’est la date qui apparaît sur l’écran du Galaxy Z Flip 3 dans les images qui ont fuité hier.