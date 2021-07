Samsung Galaxy Z Fold 3 et d’autres prix fuient avant Unpacked

C’est officiel – Samsung Unpacked aura lieu le 11 août et nous nous attendons à ce qu’une multitude d’appareils soient révélés grâce à des mois de rumeurs, dont le très attendu Samsung Galaxy Z Fold 3. Mais une nouvelle fuite nous a donné une liste fascinante d’informations que nous n’avons jamais entendues auparavant : ce que chaque appareil coûtera soi-disant.

Redditor u/FragmentedChicken a publié une liste des prix qu’ils ont trouvés sur LambdaTek pour quelques produits Samsung supposés qui devraient être lancés lors de l’événement le 11 août. De toute évidence, cette fuite peut ne pas être exacte – soit parce que les listes pourraient être défectueuses ou simplement obsolète, car Samsung pourrait modifier les prix dans les semaines qui restent jusqu’à Unpacked.

Le premier est l’appareil le plus attendu, le Samsung Galaxy Z Fold 3, dont les listes LambdaTek suggèrent qu’il sera au prix de 1673,21 € (environ 1 970 $ / 1 439 £ / 2 680 AU $) pour 256 Go de stockage et 177,47 € (environ 2 095 $ / 1 529 £). / 2 849 $ AU) pour 512 Go de stockage. Il viendra censément en noir fantôme, argent fantôme et vert fantôme.

Ce prix serait d’environ le coût du Samsung Galaxy Z Fold 2 lors de son lancement (1 999 $ / 1 799 £ / 2 999 AU $), bien que nous ayons entendu des rumeurs selon lesquelles il serait moins cher. Une chose à garder à l’esprit – pour cet appareil et pour tous les appareils Samsung – est que la société a tendance à arrondir ses prix à un nombre agréable et propre, nous nous attendons donc à ce que les étiquettes de prix finales soient portées à la dénomination 50 ou 100 la plus proche. dans toutes les devises.

Le prix du Samsung Galaxy Z Flip 3 pliable à clapet commencera à 975,04 € (environ 1 150 $ / 839 £ / 1 560 AU) pour 128 Go de stockage et coûtera 1025,95 € (environ 1 210 $ / 880 £ / 1 645 AU $) pour 256 Go de stockage. Il aura une palette de couleurs plus variée, disponible en noir, blanc, rose clair, bleu foncé, gris, lavande, crème et vert, selon cette fuite.

Ces prix sont bien inférieurs au Samsung Galaxy Z Flip d’origine (1 380 $ / 1 300 £ / 1 300 £ AU $) et même au Z Flip 5G légèrement plus coûteux (1 449 $ / 1 399 £ / 2 599 $ AU), nous sommes donc impatients de voir si le Z Flip 3 pourrait avoir un prix plus proche de celui d’un téléphone phare – ce qui pourrait éventuellement augmenter son adoption.

Prévisions de prix : appareils portables et audio

Les autres appareils sont un intéressant fourre-tout de gadgets que nous ne serions néanmoins pas surpris de voir lancer chez Unpacked, compte tenu des rumeurs.

La Samsung Galaxy Watch 4, par exemple, appelée Galaxy Watch 4 Classic sur LambdaTek et est disponible en 42 mm avec un prix de départ de 256,46 € (environ 425 $ / 309 £ / 575 $ AU) pour le modèle GPS uniquement et 298,17 € ( environ 470 $ / 344 £ / 640 AU $) pour la 4G LTE. Le modèle beaucoup plus grand de 46 mm, si ces listes sont exactes, commencera à 379,02 € (environ 447 $ / 326 £ / 608 AU $) pour la version GPS uniquement, tandis que le modèle 4G LTE coûtera 419,46 € (environ 495 $ / 360 £ / AU 672 $). Ce modèle ne sera disponible qu’en noir et argent, suggère la fuite.

Ce que le leaker appelle la Galaxy Watch 4 mais qui sera probablement une version plus sportive (ce que nous appelons Active, comme dans la Samsung Galaxy Watch Active 2) commence à 256,46 € (environ 300 $ / 220 £ / 410 $ AU) pour un modèle plus petit de 40 mm en GPS uniquement et 298,17 € (environ 350 $ / 255 £ / 479 $ AU) pour la 4G LTE. Le modèle plus grand de 44 mm, en revanche, commencera à 277,97 € (environ 327 $ / 239 £ / 445 AU $) pour la version GPS uniquement, tandis que le modèle 4G LTE coûtera (environ 375 $ / 275 £ / 510 $ AU). La fuite suggère qu’il viendra en or noir, argent, vert et rose.

Les informations divulguées affirment que le Samsung Galaxy Buds 2 coûtera 149,64 € (environ 176 $ / 129 £ / 240 AU $) et sera disponible en noir, violet, blanc et vert. C’est juste entre les prix de lancement du Samsung Galaxy Buds Plus (149,99 $ / 159 £ / 299 AU $) et du Samsung Galaxy Buds Pro (199 $ / 219 £ / 349 AU $), nous ne serions donc pas choqués si ce prix était proche être vrai.

Même si le prix ne s’avère pas exact, il indique toujours quels appareils nous pourrions voir révélés à Unpacked le 11 août.

