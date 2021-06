Samsung Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 fuite en images réelles | La technologie

De vraies images des nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 viennent d’être divulguées, les deux terminaux ont été presque entièrement montrés et arriveraient avec des changements intéressants à l’extérieur.

Après de nombreuses fuites d’origine douteuse et avec des images en basse résolution, nous voici enfin face aux premières photographies des nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 3 et Samsung Galaxy Flip 3. Les deux appareils ont vu la lumière de la main du filtre par excellence, Evan Blass. C’est lui qui a publié sur Twitter des photographies des produits qui semblent provenir du site officiel de Samsung.

Ces appareils appartiennent à la gamme d’équipements de pliage de Samsung et sont l’un des lancements les plus attendus de l’année.. C’est pourquoi les rumeurs courent comme une traînée de poudre et que des détails sur ces équipes ont été vus ces dernières semaines, même s’il est toujours acceptable de rappeler qu’il ne s’agit toujours que de spéculations et qu’il faut attendre la confirmation officielle de Samsung.

Les images qui ont été divulguées montrent une conception qui poursuit ce qui a été commencé avec les premiers Galaxy Z Fold et Galaxy Flip, mais qui s’améliore à chaque génération qui passe. Le plus grand et au format tablette serait le Samsung Galaxy Z Fold 3, cela aurait le pli classique dans la partie centrale et avec un module de caméra arrière placé verticalementDe plus, les capteurs montrés semblent être de grande taille.

La photo comprend également un crayon qui ressemble à un S-Pen, cela indiquerait ou suggérerait que le nouveau Galaxy Z Fold 3 arriverait avec une compatibilité pour cet accessoire. Ce serait une réussite car cela augmenterait les possibilités en termes de productivité. Le Samsung Galaxy Flip 3 n’est pas représenté déplié, on ne peut donc pas se faire une idée précise de l’écran supposé qu’il aurait. Même s’il est vrai qu’il garderait le format de pli horizontal.

Et, bien qu’il ne soit pas affiché dans son intégralité, il révèle la moitié de la partie externe et avec lui un premier aperçu du petit écran utilisé pour les notifications. Cette fois, cet écran semble avoir grandi en largeur, vous permettant de voir deux lignes de texte en même temps. De plus, une double caméra arrière est également affichée.

Samsung n’a pas commenté cette fuite, donc cette conception n’est peut-être pas la fin. Mais la vérité est que lorsqu’une filtration a une telle qualité et est si claire, il y a généralement toujours quelque chose de vrai. Ça oui, ce qu’il faut faire c’est attendre la date de présentation pour connaître les deux modèles en profondeur.