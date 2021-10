Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 obtiennent One UI 4 beta et Android 12

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Samsung a déployé la mise à jour bêta de One UI 4 sur les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. La mise à jour n’est pour l’instant déployée que pour les utilisateurs inscrits en Corée du Sud et en Inde. One UI 4 beta donne aux utilisateurs un aperçu des projets de Samsung pour Android 12.

Samsung met rapidement à jour ses téléphones avec les dernières mises à jour majeures du système d’exploitation et de sécurité, et il en va de même pour les logiciels bêta. Après avoir déployé la grande mise à jour bêta de One UI 4 pour la série Galaxy S21, Samsung a maintenant ajouté le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 à la liste des appareils éligibles.

Selon les utilisateurs des forums XDA et des forums de la communauté Samsung (développeurs h/t XDA), les utilisateurs de Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 en Inde et en Corée du Sud peuvent s’inscrire au programme bêta One UI 4. Le programme bêta pour les deux pliables n’est disponible que dans ces deux pays pour le moment, et les utilisateurs doivent avoir des appareils déverrouillés pour terminer le processus d’inscription.

Si vous êtes éligible, vous pouvez inscrire votre appareil au programme bêta en vous connectant à l’application Samsung Members et en appuyant sur le bouton d’inscription à la version bêta de One UI 4 à partir de la page Avis. Une fois inscrit, votre mise à jour bêta devrait arriver en quelques minutes. La mise à jour du Galaxy Z Flip 3 devrait arriver avec le numéro de build F711BXXU2ZUJF, tandis que la mise à jour du Z Fold 3 devrait arriver sous le numéro F926BXXU1ZUJF.

Si vous possédez l’un de ces téléphones et que vous vous demandez s’il faut ou non charger la version bêta, sachez qu’il s’agit d’une mise à jour bêta et qu’elle comportera probablement un certain nombre de bugs qui pourraient affecter les performances de votre smartphone.

Si vous êtes assez courageux pour installer la version bêta, vous serez traité avec la vision de Samsung pour Android 12 avec son nouveau skin logiciel One UI 4. Les widgets dans One UI 4 sont plus plats et plus ronds qu’auparavant, et certains changeront entre les thèmes clairs et sombres en fonction de l’heure de la journée. D’autres fonctionnalités populaires d’Android 12 font également leur apparition, notamment un tableau de bord de confidentialité amélioré, des indicateurs de micro et de caméra dans la barre d’état, etc.