Samsung Galaxy Z Fold 3 illustré avec un stylet S personnalisé dans une vidéo promotionnelle divulguée

S’il restait quelque chose à voir sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Samsung Galaxy Z Flip 3 avant leurs lancements très probables chez Samsung Unpacked le 11 août, eh bien, nous venons probablement de le voir dans une vidéo divulguée par le fabricant de téléphones lui-même. Et cela montre le S Pen personnalisé qui, selon la rumeur, viendrait sur le Z Fold 3.

Le compte YouTube de Samsung Malaysia aurait mis en ligne une courte vidéo montrant les deux pliables et l’aurait rapidement retirée, mais pas avant qu’elle n’ait été captée et publiée sur le subreddit r/GalaxyFold. La courte vidéo a toutes les caractéristiques des vidéos promotionnelles de Samsung, nous pensons donc qu’elle est authentique, bien qu’il soit toujours possible qu’un créateur astucieux se soit donné la peine de reproduire le style de Samsung avec des rendus très authentiques.

Le clip a été rapidement mis en ligne ailleurs, notamment sur Twitter :

عن طريق الخطا سامسونغ ماليزيا ينشرون مقطع اعلاني عن جهاز Galaxy Z plier et retourner 3 pic.twitter.com/kz5Vt5EXbT9 août 2021

La vidéo montre prétendument les deux pliables en action pendant seulement quelques secondes chacun, mais en a révélé beaucoup pendant ce temps. Il a présenté une roulette d’applications sur l’écran extérieur du clapet Z Flip 3 (qui est beaucoup plus grand que l’écran extérieur de ses prédécesseurs), mais la majeure partie de l’exécution de plus de 30 secondes a été consacrée au Z Fold 3 et à la fonctionnalité du stylet. Notamment, le pliable peut apparemment diviser les applications entre les moitiés de l’écran intérieur, ce qui est bien.

Il y a encore plus de détails dans la vidéo que vous ne le pensez – l’utilisateur u/paxinfernum, qui a téléchargé la vidéo, a noté que les petits caractères de la prise de vue avec le stylet se lit comme suit :

« S Pen Pro et S Pen Fold Edition vendus séparément. Utilisez uniquement le Samsung S Pen Pro ou S Pen Fold Edition conçu exclusivement pour le Galaxy Z Fold3. Tous les autres S Pen ou stylets non conçus pour le Galaxy Z Fold3 (y compris ceux d’autres fabricants) peuvent endommager l’écran. Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge le multitâche. Mode Flex pris en charge à des angles compris entre 75° et 115°.

Qu’est-ce que le « mode flexible » ?

Le mode Flex est le nom de Samsung pour une fonctionnalité alternative lorsqu’un téléphone est plié, qui a fait ses débuts avec le Galaxy Z Flip d’origine et a été inclus dans le Galaxy Z Fold 2.

Mais ce sont les nouvelles du S Pen qui sont plus intrigantes, car l’avertissement suggère que seuls le S Pen Pro tant attendu et le S Pen Fold Edition fonctionneront apparemment avec l’écran Z Fold 3. On ne sait pas pourquoi, mais peut-être qu’ils sont moins durs sur l’écran du pliable que les stylets précédents destinés à fonctionner sur les écrans en verre. Dans tous les cas, le leaker Max Weinbach a affirmé que le Z Fold 3 lui-même détecterait l’utilisation d’un S Pen non compatible et avertirait les utilisateurs de le faire :

Utiliser SPen non pliable sur un Fold3 ? Une fenêtre contextuelle vous dira de ne pas faire cela. 9 août 2021

Il est agréable de voir une sorte de confirmation que le Z Fold 3 obtiendra son propre S Pen, qui est l’une des principales nouvelles fonctionnalités dont nous avons entendu parler du pliable – et une raison d’obtenir cette version sur le Z Fold 2. De plus , cela pourrait suggérer que Samsung a en tête des fonctionnalités personnalisées pour la nouvelle version plutôt que d’ajouter simplement la compatibilité au chausse-pied du Z Fold 3 dans sa gamme en tant qu’alternative Note 21.

Et oui, les deux pliables ressemblent beaucoup à la myriade de fuites de conception et de rumeurs montrant à quoi nous nous attendons à ce que les appareils ressemblent.

Via la police Android