Samsung Galaxy Z Fold 3 pour emballer un petit appareil photo sous-écran

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Selon une nouvelle fuite, la caméra sous-écran Galaxy Z Fold 3 de Samsung embarquerait un capteur 4MP. La fuite suggère qu’il contiendra des spécifications d’écran et d’appareil photo similaires à celles de son prédécesseur. Le Galaxy Z Flip 3, quant à lui, comportera une découpe de caméra selfie plus traditionnelle.

Un appareil photo est plus que la somme de ses mégapixels, mais si vous jugez l’appareil photo sous-écran du Samsung Galaxy Z Fold 3 uniquement sur cette métrique, vous pourriez être déçu. Selon une nouvelle fuite du pronostiqueur Evan Blass, le premier téléphone appareil photo sous-écran de Samsung sera doté d’un capteur 4MP.

Blass appelle cela la caméra « selfie principale », qui sera probablement placée sous l’écran. On peut soutenir que la raison pour laquelle Samsung utilise un capteur plus petit ici est peut-être double. L’entreprise ne veut pas d’une grande tache disgracieuse sur l’écran pliable, et un capteur plus petit devrait réduire cela. Samsung pourrait également se concentrer sur la qualité des appels vidéo, et non sur la qualité des images fixes, avec ce jeu de tir particulier. 4MP devrait être parfait pour la vidéo 1440p.

La taille du capteur ne fait pas non plus partie intégrante des performances de la caméra sous-écran. Le ZTE Axon 20 comportait une caméra sous-écran de 32 MP, mais les images produites étaient nuageuses et douces. L’écran du téléphone présentait également un carré marbré au-dessus de l’appareil photo lui-même, distrayant même lorsque l’appareil photo n’était pas utilisé. Si Samsung peut résoudre ces problèmes, la taille du capteur n’a peut-être pas beaucoup d’importance.

Notamment, les informations du pronostiqueur Ice Universe suggèrent que l’appareil photo n’est pas du tout «mauvais». Mais nous devrons utiliser le téléphone avant de porter un jugement. Néanmoins, si les utilisateurs veulent des selfies de meilleure qualité, ils peuvent apparemment toujours utiliser l’appareil photo “cover selfie” 10MP si besoin est.

Les autres appareils photo incluront un trio de capteurs 12MP – la même disposition que le Galaxy Z Fold 2. On peut donc s’attendre à ce que des appareils photo ultra-larges et téléobjectifs rejoignent l’appareil photo principal.

Blass mentionne également que le Galaxy Z Fold 3 comportera un écran interne de 7,6 pouces avec un écran de couverture de 6,2 pouces. Deux options S Pen seront proposées, à savoir les modèles S Pen Pro et Fold Edition.

Et le Galaxy Z Flip 3 ?

Eh bien, le flipper de Samsung n’aura pas de caméra sous-écran. Selon Blass, la société s’en tient à un jeu de tir découpé de 10 MP monté sur son écran de 6,7 pouces, ce qui semble assez important dans les rendus partagés par WinFuture (ci-dessus).

Le Z Flip 3 gagnera également un écran de couverture de 1,9 pouce avec une paire de caméras 12MP à côté. Encore une fois, ceux qui souhaitent prendre de meilleurs selfies peuvent probablement prendre des photos avec les appareils photo principaux en utilisant l’écran de couverture comme miroir numérique.

Blass note également que les deux téléphones seront classés IPX8, comme mentionné dans les fuites précédentes. Cela devrait signifier que les deux appareils peuvent gérer les gouttes d’eau.

Aucun de ces détails, à l’exception de la prise en charge du S Pen, n’a encore été confirmé par Samsung. Attendez-vous à ce que la société parle de l’intelligence de l’appareil photo des deux téléphones et plus encore lors de son événement de lancement le 11 août.