Samsung Galaxy Z Fold 3 : Toutes les rumeurs (6 août)

Eric Zeman / Autorité Android

Mise à jour : 6 août 2021 (15 h HE): Nous avons mis à jour le résumé des rumeurs du Samsung Galaxy Z Fold 3 ci-dessous avec des informations de dernière minute qui expliquent pleinement à quoi s’attendre du téléphone. Lisez la suite pour toutes les dernières nouvelles sur le prochain téléphone pliable de Samsung.

Article original: Le prochain lancement pliable phare de Samsung se précipite vers nous. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 sera la troisième itération de la série bendy de la firme, et à en juger par les rumeurs, il s’annonce comme l’entrée la plus intrigante à ce jour.

Ci-dessous, vous trouverez un résumé complet des fuites, rumeurs et actualités crédibles concernant le Galaxy Z Fold 3 jusqu’à présent. Assurez-vous de mettre cet article dans vos favoris et revenez fréquemment pour vous assurer de ne manquer aucune mise à jour.

Voir également: Le guide d’achat complet du Samsung Galaxy Z Fold 2

Nom et date de sortie

Eric Zeman / Autorité Android

Nous avons eu le Samsung Galaxy Fold, et plus récemment, le saut vers le surnom du Galaxy Z Fold 2. Alors, Samsung est-il prêt à bousculer encore une fois son nom de ligne pliable ? Nous ne le pensons pas. En fait, il existe déjà des preuves suggérant qu’il lancera la dernière version sous le nom de Samsung Galaxy Z Fold 3 (voir la section suivante pour en savoir plus).

Voir également: Les meilleurs téléphones pliables que vous pouvez acheter

En ce qui concerne la date de sortie du pliable, Samsung organise son événement de marque Unpacked le 11 août. Samsung a confirmé qu’il sauterait le Galaxy Note cette année, mais lancerait à la place deux pliables. Nous nous attendons à ce que la société annonce le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 lors de l’événement. Il pourrait également lancer la dernière montre Galaxy Watch et un nouvel ensemble de Galaxy Buds.

Samsung Galaxy Z Fold 3 : Conception

Notre premier regard sur le pliable est venu en mai, et cela n’a pas apporté d’énormes surprises. Les rendus promotionnels présumés, issus d’un pronostiqueur Twitter, suggéraient que le pliable s’ouvrirait toujours comme un livre et adopterait des styles similaires à ceux du Galaxy Z Fold 2.

Des images plus nettes du Galaxy Z Fold 3 ont éclaté le 24 juin avec l’aimable autorisation du pronostiqueur Evan Blass. Le rendu comprend un stylet S Pen, suggérant que le pliable peut non seulement prendre en charge le stylet, mais être livré avec. Cela est également logique étant donné que Samsung ne lance pas d’appareil Note cette année. Bien que cela fasse du Z Fold 3 le remplacement de la note de cette année, il n’y a pas de fente pour le ranger dans le pliable. Les premières rumeurs et les rendus plus récents suggèrent que cela pourrait ne pas être possible.

En parlant de ces rendus récents, les gens de 91Mobiles ont obtenu des rendus de l’étui S Pen de Samsung pour le Galaxy Z Fold 3, suggérant en outre que le téléphone pourrait ne pas avoir d’emplacement de stockage dédié pour l’accessoire. Vous pouvez voir les rendus de cas ci-dessous.

Plus tard, nous avons vu d’autres rendus divulgués, bien que cette fois ils soient basés sur la CAO. Ces clichés présentaient également les coloris que Samsung pourrait offrir, notamment le vert, l’argent et le noir. Une fuite ultérieure a réitéré ces options.

WinFuture a ensuite été ajouté à la bibliothèque de fuites. Cette fois, la publication allemande nous a donné un aperçu de la couverture et des affichages intérieurs du pliable. Ces prises de vue fournissent davantage de preuves qu’une caméra perforée sera usurpée par une caméra sous-écran sur le paravent.

Encore une fois, il semble peu probable que vous puissiez stocker le S Pen dans le téléphone. Il est possible que Samsung adopte la même approche qu’avec le Galaxy S21 Ultra et vende un étui comprenant une fente pour le stylet.

Spécifications et fonctionnalités

Eric Zeman / Autorité Android

Le Galaxy Z Fold 3 est récemment passé par la FCC, révélant quelques ajouts de fonctionnalités clés. Cette liste a confirmé l’existence de la prise en charge du S Pen, de la prise en charge UWB, de la connectivité NFC, sub-6 GHz et mmWave, et de la charge inversée jusqu’à 9 W. Fait intéressant, la technologie MST est également présente, ce qui est une aubaine pour les utilisateurs de Samsung Pay. Cependant, il n’est pas clair si cela sera pris en charge dans tous les pays.

La FCC a également confirmé l’inclusion d’un SoC Qualcomm Snapdragon, probablement le Snapdragon 888. Nous savons également d’après les listes précédentes que le chargeur certifié pour le téléphone prendra en charge la charge de 25 W.

Cette astuce a également mis en lumière le matériel de l’appareil photo du Galaxy Z Fold 3. Blass a réitéré des fuites antérieures suggérant que le téléphone contiendra trois appareils photo 12MP. Si c’est vrai, le Galaxy Z Fold 3 ne pourra pas enregistrer de vidéos 8K. Le téléphone aurait besoin d’un capteur d’au moins 33 MP pour y parvenir.

A lire aussi : Série Samsung Galaxy Note — Une histoire d’innovation

Une caméra selfie de couverture 10MP est également configurée pour figurer. Cependant, selon les rumeurs, le capteur de la caméra sous l’écran ne serait que de 4 MP. Cela va à l’encontre des fuites antérieures pointant vers un capteur 16MP. Selon Ice Universe, la caméra sous-écran “n’est pas mauvaise” mais n’atteint toujours pas le niveau des caméras selfie traditionnelles. Vraisemblablement, Samsung peaufine cet appareil photo particulier pour les appels vidéo plutôt que pour les selfies.

Par Blass, le pliable comportera également un écran pliable de 7,6 pouces couplé à un écran de couverture de 6,2 pouces.

Samsung proposera apparemment deux modèles de S Pen à utiliser avec le Galaxy Z Fold 3, à savoir le S Pen Pro et le Fold Edition. Il est possible que cette dernière option soit compatible avec l’étui du téléphone qui a fui.

Samsung Galaxy Z Fold 3 : Prix et disponibilité

David Imel / Autorité Android

Samsung n’a pas considérablement augmenté le prix de ses produits phares en 2021, nous ne pensons donc pas que le Galaxy Z Fold 3 connaîtra une énorme flambée des prix. Son prédécesseur a fait ses débuts à 1 999 $, un prix similaire à celui du Galaxy Fold d’origine.

Samsung n’a pas beaucoup de concurrents pliables, il n’a donc pas besoin de tenir compte du prix des concurrents du Galaxy Z Fold 3. Cependant, étant donné que le Galaxy Z Fold 3 est destiné à inciter les utilisateurs de Galaxy Note à effectuer une mise à niveau, une légère baisse de prix pourrait certainement aider.

Il est également possible que Samsung renouvelle son programme d’échange pour ceux qui souhaitent remplacer un Galaxy Fold ou un Galaxy Z Fold 2 par le nouveau modèle. Il semble que Samsung pourrait également permettre aux utilisateurs d’échanger plusieurs appareils (téléphones, tablettes, montres intelligentes) contre son produit phare pliable.

En ce qui concerne la disponibilité, attendez-vous à ce que l’appareil soit disponible dans le monde entier peu de temps après ses débuts le 11 août. Cependant, l’impact de la pénurie mondiale de chipsets sur le rythme du déploiement n’est pas clair.

Les utilisateurs en Chine peuvent recevoir un Galaxy Z Fold 3 personnalisé rebaptisé Galaxy W22 5G, mais l’appareil ne pourra faire ses débuts qu’en novembre.