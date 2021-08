Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Galaxy Z Flip 3 : fusillade avec l’appareil photo

Eric Zeman / Autorité Android

Dans nos tests, nous avons déjà établi que ni le Samsung Galaxy Z Fold 3 ni le Galaxy Z Flip 3 n’est le meilleur téléphone appareil photo au monde. Avec principalement des tireurs 12MP, les pliables de Samsung prennent des photos moyennes mais ne se comparent pas nécessairement aux meilleurs téléphones avec appareil photo du marché, tels que le Samsung Galaxy S21 Ultra et son capteur 108MP. Mais comment se comportent les caméras Z Fold 3 et Z Flip 3 lorsqu’elles sont directement opposées ?

Les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont un matériel photo presque identique. En fait, seules les différences les plus mineures distinguent les nouveaux pliables.

Le Z Fold 3 possède un appareil photo principal de 12 MP à f/1,8 avec OIS, autofocus Dual Pixel et pixels de 1,8 µm. Le Z Flip 3 possède un appareil photo principal de 12 MP à f/1,8 avec OIS, autofocus Dual Pixel et pixels de 1,4 µm. Il y a juste la moindre différence dans la taille des pixels qui les sépare. Les deux téléphones sont équipés du même appareil photo ultra-large de 12 MP à f/2,2 et 1,12 μm de pixels. Le Z Fold 3 ajoute un téléobjectif de 12 MP à f/2,4 avec OIS, un zoom optique 2x et des pixels de 1,0 µm. Le Z Flip 3 n’a pas de téléobjectif. Les deux téléphones ont Gorilla Glass DX couvrant les objectifs de ces tireurs principaux.

Comme les caméras principales, les caméras selfie sont presque les mêmes. Le Z Fold 3 possède un appareil photo selfie 10MP à f/2,2 avec des pixels 1,22μm et le Z Flip 3 a un appareil photo selfie 10MP à f/2,4 avec des pixels 1,22μm. Seule l’ouverture les sépare. Le Z Fold 3 ajoute une caméra sous-écran 4MP à f/1,8 qui se cache sous les pixels de l’écran intérieur principal.

Ce n’est pas seulement le matériel de l’appareil photo qui est virtuellement reflété entre les deux téléphones. Chacun est alimenté par le même processeur Qualcomm Snapdragon 888, qui dispose du même FAI pour le traitement des données photographiques. Et n’oublions pas le logiciel de Samsung. L’application appareil photo est également partagée par les deux téléphones.

En d’autres termes, nous nous attendons à ce que les résultats de cette fusillade Z Fold 3 vs Z Flip 3 soient assez proches. L’un se démarque-t-il de l’autre ? Découvrons-le.

Samsung Galaxy Z Fold 3Appareils photo arrière Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

Principal : 12 MP, f/1,8 avec OIS, AF Dual Pixel, 1,8 m

Ultra grand-angle : 12 MP, f/2,2, pixels de 1,12 μm

Télé : 12 MP, f/2.4, OIS, zoom optique 2x, 1,0 m

Samsung Galaxy Z Flip 3 :

Principal : 12 MP, f/1,8 avec OIS, AF Dual Pixel, 1,4 μm

Ultra grand-angle : 12 MP, f/2,2, pixels de 1,12 μm

Vidéo arrière

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

4K @ 60fps

Samsung Galaxy Z Flip 3 :

4K @ 60fps

Caméras avant

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

Appareil photo selfie : 10 MP, f/2,2, 1,22 m

Caméra sous-écran : 4MP, f/1.8

Samsung Galaxy Z Flip 3 :

Appareil photo selfie : 10 MP, f/2,4, 1,22 m

Vidéo avant

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

4K @ 60fps

Samsung Galaxy Z Flip 3 :

4K @ 60fps

Les échantillons

Dans cette photo de base à la lumière du jour, nous avons beaucoup de ciel bleu, d’arbustes verts et d’éléments de construction blanchâtres. La prise de vue du Z Fold 3 a des bleus légèrement plus agréables et est plus nette avec moins de bruit, en particulier dans le grand arbre en arrière-plan. Si vous regardez de plus près, le Z Fold 3 produit la meilleure image ici.

Dans cette deuxième image diurne, nous avons plus de vert et de gris grâce à l’église. Les greens de la prise de vue du Z Fold 3 sont clairement plus poussés que ceux du Z Flip 3. Les deux images démontrent une exposition et un équilibre solides – et du bruit. Il y a beaucoup de bruit distrayant dans les feuilles des arbres. Dans l’ensemble, la prise de vue du Z Fold 3 est un peu plus riche et plus agréable à l’œil.

Samsung est connu dans l’industrie pour rehausser les couleurs.

Dans ces échantillons de couleurs, vous pouvez voir des couleurs vives et poussées des deux téléphones. Samsung est connu dans l’industrie pour rehausser les couleurs et c’est évident ici. Je vois une couleur, une exposition et une balance des blancs identiques, bien que l’échantillon du Z Flip 3 soit un peu plus net. Les couleurs ne sont pas tout à fait fidèles à ce qu’elles sont dans la vraie vie, mais elles sont si belles qu’il est facile de pardonner à Samsung pour les ajustements. C’est trop près pour appeler un gagnant global.

Dans cette photo sombre prise d’une cascade sous un pont, nous avons beaucoup de choses à faire. Le HDR fait des heures supplémentaires pour extraire les détails de ces briques sur le côté gauche de l’image. J’aime que les greens soient plus riches dans les coups du Z Fold 3, mais le Z Flip 3 fait un travail légèrement meilleur en équilibrant le ciel et la terre ensemble. Le Z Fold 3 a un peu fait sauter le ciel par rapport au Z Flip 3. Ici, je ne pense pas qu’il y ait de gagnant évident.

La lecture du texte nous permet d’examiner vraiment les détails disponibles dans cette paire d’images. Le texte est également lisible dans les deux échantillons, malgré la légère différence de grossissement entre les deux. Même ainsi, le texte plus petit pris par le Z Fold 3 est juste un peu plus net et plus propre en raison du bruit introduit par le Z Flip 3. La sculpture elle-même est tout aussi belle sur les deux photos, et l’exposition et la couleur sont au même niveau. entre eux. Il n’y a pas de gagnant évident ici.

Ici, nous examinons les photos prises à partir des appareils photo ultra grand-angle de chaque téléphone. De tous les clichés de cette collection, ces deux sont les plus similaires. Chacun a les mêmes forces et faiblesses. Par exemple, les couleurs et la plage dynamique sont solides, tandis que le petit bâtiment sur les deux photos perd des détails en raison d’une légère surexposition. Étant donné que le Z Fold 3 et le Z Flip 3 partagent exactement le même appareil photo ultra grand angle, il n’est pas surprenant que les photos soient presque identiques.

Nous examinons ici comment les Z Fold 3 et Z Flip 3 capturent des portraits. Au-delà de la différence évidente de grossissement, les deux téléphones font ici un travail admirable. La tête de Washington est capturée dans les moindres détails, avec une bonne détection des contours et un flou d’arrière-plan agréable. L’exposition semble un peu meilleure depuis le Z Flip 3, car le Z Fold 3 a un peu surexposé le visage de Washington, ce qui a causé une petite perte de détails. Plus important encore, les portraits ne sont pas trop bruyants et n’ont pas l’air forcés.

Voici quelques exemples de selfie du Z Fold 3 et du Z Flip 3. Chacun d’eux est une photo de 10 MP, le Z Fold 3 avec la caméra de couverture extérieure et le Z Flip 3 avec la caméra perforée intérieure. Ce sont de beaux selfies, mais pas les meilleurs que j’ai vus. Il y a beaucoup de bruit dans les deux images, en particulier en arrière-plan. Cela dit, l’exposition, la couleur et la netteté sont toutes à égalité entre les deux. Il est presque impossible de les distinguer.

Il y a clairement un gagnant entre ces deux clichés en basse lumière. J’aime la façon dont les deux photos montrent les ombres des projecteurs sur les bâtiments. Le Z Fold 3 a obtenu une photo plus nette tout autour, plus nette, plus nuancée et moins délavée par les sources de lumière ambiante. Le Z Fold 3 a également réussi à produire de meilleures couleurs malgré le manque de lumière.

Aucune de ces images nocturnes n’est particulièrement convaincante, mais encore une fois, il y a clairement un gagnant. Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung a pu extraire beaucoup plus de détails de l’arrière-plan sombre à l’aide de l’outil de mode nuit. L’image du Z Flip 3 ne montre pratiquement aucun détail dans les arbres, et ses couleurs sourdes ne peuvent pas se comparer à celles produites par le Z Fold 3. Le pliable plus cher de Samsung remporte la victoire ici.

Dans cette série, nous avons une vue complète des capacités de zoom des téléphones. N’oubliez pas que les deux téléphones ont un appareil photo ultra grand angle et un appareil photo principal, tandis que le Z Fold 3 ajoute un appareil photo optique 2x pour aider au zoom. Les résultats sont étonnamment similaires entre les deux téléphones compte tenu de la façon dont ils utilisent différentes configurations d’objectif pour obtenir les mêmes résultats. Malgré le verre supplémentaire du Z Fold 3, il ne gagne pas presque l’avantage qu’il devrait sur le Z Flip 3. Le Z Flip 3 montre un poil moins de détails que le Z Fold 3 à 4x et 10x grâce au surtraitement. Cependant, étant donné le bruit des prises de vue 10x, cela n’a pas beaucoup d’importance.

Fusillade entre le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3: le verdict

Eric Zeman / Autorité Android

Compte tenu du matériel presque identique partagé entre ces deux téléphones, je m’attendais à ce que les résultats de ce Z Fold 3 vs Z Flip 3 soient encore plus proches qu’ils ne le sont. La majorité des images ci-dessus sont presque mortes, seules des minuties les séparant. S’il y a une tendance que j’ai repérée, c’était toujours une meilleure couleur dans les photos prises avec le Z Fold 3. La couleur n’était pas nettement meilleure, mais elle était généralement plus agréable à regarder par rapport aux photos du Z Flip 3. Autre que cela et des performances de faible luminosité, cependant, peu différencie les photos.

Je vais donner la victoire au Samsung Galaxy Z Fold 3 dans cette comparaison directe, bien que ce ne soit pas nécessairement avec une marge significative. Les caméras sont si proches – et elles devraient l’être, étant donné les similitudes du matériel – qu’il est difficile de déclarer que l’une est vraiment meilleure que l’autre. Que vous dépensiez 999 $ pour le Z Flip 3 ou 1 799 $ pour le Z Fold 3, vous obtiendrez des images comparables des appareils photo.

Ce que je pense être le plus important à souligner ici, c’est que ni le Z Fold 3 ni le Z Flip 3 ne placent la barre en termes de photographie mobile. Si vous exigez la meilleure qualité d’appareil photo de votre téléphone, vous êtes mieux avec le Samsung Galaxy S21 Ultra (1 049 $), ou l’iPhone 12 Pro (999 $) – ou même le Sony Xperia 1 III (1 299 $).

