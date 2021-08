Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Z Fold 2 : quelle est la différence ?

Eric Zeman / Autorité Android

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est l’aboutissement de toutes les leçons que l’entreprise a tirées du premier Galaxy Fold et du Galaxy Z Fold 2. Non seulement il est doté du matériel le plus récent, mais il arbore également un design raffiné, beaucoup plus robuste. construire, et un prix moins cher. Cependant, si vous possédez déjà son prédécesseur, cela vaut-il la peine de le mettre à niveau ? Comparons les deux pour déterminer lequel vient en tête dans la bataille Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Galaxy Z Fold 2.

Samsung Galaxy Z Fold 3 contre Galaxy Z Fold 2

Spécifications

Samsung Galaxy Z Fold 3Samsung Galaxy Z Fold 2Écrans

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

Extérieur:

AMOLED 6,2 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Résolution 2 268 x 832

387ppi

Verre de gorille Victus

Intérieur:

AMOLED 7,6 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

2 208 x 1 768

374 ppp

Samsung Galaxy Z Fold 2 :

Extérieur:

AMOLED 6,2 pouces

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Résolution 2 260 x 816

386ppi

Intérieur:

AMOLED 7,6 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

2 208 x 1 768

373ppi

Processeur

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

Qualcomm Snapdragon 888

Samsung Galaxy Z Fold 2 :

Qualcomm Snapdragon 865 Plus

RAM

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

12 Go

Samsung Galaxy Z Fold 2 :

12 Go

Stockage

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

256 Go ou 512 Go

UFS 3.1

Pas de stockage extensible

Samsung Galaxy Z Fold 2 :

256 Go

UFS 3.1

Pas de stockage extensible

Pouvoir

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

4 400 mAh double batterie

Charge filaire 25W

Chargement sans fil

Recharge sans fil inversée

Samsung Galaxy Z Fold 2 :

4 500 mAh double batterie

Charge filaire 25W

Chargement sans fil

Recharge sans fil inversée

Appareils photo

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

Façade extérieure :

– Capteur 10MP, /2,2

CDU interne :

– Capteur 4MP, 2.0μm, ƒ/1.8

Extérieur arrière :

– 12MP de large, 1,8μm, OIS, AF Dual Pixel, ƒ/1.8

– 12MP ultra-large, 1,12μm, ƒ/2,2

– Téléobjectif 12MP, 1,0μm, OIS, zoom 2x, ƒ/2,4

Samsung Galaxy Z Fold 2 :

Façade extérieure :

– Capteur 10MP, ƒ2.2

Interne:

– Capteur 10MP, ƒ2.2, 1.22μm,

Extérieur arrière :

– 12MP de large, 1,8μm, OIS, AF Dual Pixel, ƒ/1.8

– 12MP ultra-large, 1,12μm, ƒ/2,2

– Téléobjectif 12MP, 1,0μm, OIS, zoom 2x, ƒ/2,4

l’audio

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

Haut-parleurs stéréo

Prise en charge de Dolby Atmos

Pas de prise casque

Samsung Galaxy Z Fold 2 :

Haut-parleurs stéréo

Certifié Dolby Atmos

Pas de prise casque

Biométrie

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

Capteur d’empreintes digitales capacitif monté sur le côté

Samsung Galaxy Z Fold 2 :

Capteur d’empreintes digitales capacitif monté sur le côté

Logiciel

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

Android 11

Une interface utilisateur

Samsung Galaxy Z Fold 2 :

Android 10 (mise à niveau vers Android 11)

Une interface utilisateur

Dimensions et poids

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

Dimensions plié :

– 67,1 x 158,2 x 16 mm (mesuré à la charnière)

Dimensions déplié :

– 128,1 x 158,2 x 6,4 mm (au cadre)

Poids:

– 271g

Samsung Galaxy Z Fold 2 :

Plié:

– 68,0 x 159,2 x 16,8 mm (mesuré à la charnière)

Déplié :

– 128,2 x 159,2 x 6,9 mm (au cadre)

Poids

– 282g

Couleurs

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

Vert fantôme, noir fantôme, argent fantôme

Samsung Galaxy Z Fold 2 :

Noir mystique, bronze mystique

Conception et affichage

Eric Zeman / Autorité Android

Le design du Galaxy Z Fold 3 est familier à première vue et ne s’écarte pas beaucoup de la formule établie. Cependant, ses éléments plus raffinés commencent à se démarquer par rapport au solide mais toujours prototype Z Fold 2. La taille des écrans intérieur et extérieur reste la même, mais Samsung a réussi à raser un millimètre ou deux de tous les côtés. Ce n’est pas une différence particulièrement notable, mais cela donne au Z Fold 3 un meilleur aspect bord à bord.

La durabilité est toujours une préoccupation avec un pliable, et Samsung prend les choses en main avec le Z Fold 3. Le cadre en métal et le verre Corning Victus en font un téléphone plus robuste, et Samsung affirme que l’écran intérieur est 80% plus résistant. C’est un peu plus léger que le Z Fold 2, mais cela ressemble toujours à un téléphone solide lorsque vous le tenez. En parlant de durabilité, le Galaxy Z Fold 3 est le premier de la série à être certifié IPX8 pour la résistance à l’eau.

Eric Zeman / Autorité Android

Vous constatez également une amélioration significative avec la charnière. Il est plus fluide et l’action d’ouverture et de fermeture est plus propre, plus fluide et, plus important encore, robuste. C’est toujours un pliable, vous devez donc faire attention, mais c’est certainement moins un problème avec le Z Fold 3 qu’avec son prédécesseur.

L’écran extérieur du Z Fold 3 mesure 6,2 pouces, ce qui en fait la même taille que celui de son prédécesseur. Cependant, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz (au lieu de 60 Hz) pour une expérience de navigation plus fluide.

La caméra selfie sous l’écran du Z Fold 3 permet une expérience de visionnage transparente sans encoche ni perforation.

L’affichage intérieur reste le même, cependant. Les deux téléphones sont équipés d’un écran AMOLED de 7,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, Samsung a réussi à placer la caméra intérieure sous l’écran. La caméra selfie sous l’écran permet une expérience de visionnage transparente sans encoche à gérer. Cependant, nous devrons attendre notre examen complet pour voir comment la caméra fonctionne.

Une autre différence entre les deux téléphones est que l’écran du Z Fold 3 prend désormais en charge l’utilisation du stylet S Pen de Samsung. Cependant, il ne vient pas dans la boîte, vous devrez donc l’acheter séparément.

Matériel et caméras

Eric Zeman / Autorité Android

Les deux appareils Z Fold sont livrés avec le meilleur package de traitement de leur temps. Le Snapdragon 888 alimente le Z Fold 3, tandis que le Snapdragon 865 Plus assure le bon fonctionnement de tout sur le Z Fold 2. Les deux sont livrés avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que vous pouvez également acheter une version de stockage de 512 Go du Z Fold 3 Le Z Fold 2 est également disponible dans une variante de 512 Go, mais c’est exclusif à une poignée de marchés asiatiques.

Le Galaxy Z Fold 3 a une batterie légèrement plus petite que son prédécesseur – 4 400 mAh contre 4 500 mAh. Nous devrons attendre l’examen complet pour voir si cela fait une énorme différence. La bonne nouvelle est que le Z Fold 2 offrait une autonomie impressionnante avec six à sept heures d’autonomie à l’écran. Il ne serait pas très difficile de s’attendre à quelque chose de similaire avec le Z Fold 3.

Les deux sont livrés avec une charge filaire rapide, une charge sans fil et une charge sans fil inversée. Cependant, Samsung ne se lance certainement pas dans la course à la charge ultra-rapide avec ces appareils. J’espère que vous avez déjà un chargeur ou un chargeur sans fil à portée de main, car le Z Fold 3 n’en est pas fourni dans la boîte.

Eric Zeman / Autorité Android

Samsung transfère la plupart de la configuration de l’appareil photo du Z Fold 2 à son successeur. Vous obtenez un téléobjectif 12MP large, 12MP ultra-large et 12MP à l’arrière, avec un tireur selfie 10MP à l’avant. Nous avons été assez impressionnés par les performances de l’appareil photo du Z Fold 2 dans notre examen, nous verrons donc quelque chose de similaire avec le nouveau pliable.

Cependant, il y a un changement passionnant ici : il y a une caméra sous-écran avec l’écran intérieur. Samsung a déjà prévenu que cet appareil photo ne serait pas particulièrement bon, car il ne fait que 4MP. Mais je suis heureux qu’ils expérimentent, et c’est une fonctionnalité qui, espérons-le, fera bientôt son chemin vers le grand public. Entre cela et le Mi Mix 4, pourrait-on enfin en finir avec les encoches ?

Prix ​​et couleurs

Samsung Galaxy Z Fold 3 (256 Go) : 1 799 $ / 1 799 € / 1 599 £

Samsung Galaxy Z Fold 3 (512 Go) : 1 899 $ / 1 899 € / 1 699 £

Samsung Galaxy Z Fold 2 (256 Go) : 1 999 $ / 1 799 € / 1 599 £

Deux versions du Galaxy Z Fold 3 sont disponibles, avec 256 Go ou 512 Go de stockage. Il y a une différence de 100 $ entre les deux modèles, le téléphone commençant à 1 799 $. Bien que ce soit le même prix que vous pouvez acheter le Z Fold 2 pour le moment, il est en fait moins cher que le prix de 1 999 $ du Fold 2 au lancement.

Vous pouvez précommander le Galaxy Z Fold 3 dès maintenant et profiter d’excellents tarifs de reprise et d’autres offres spéciales. Le téléphone sera disponible à partir du 27 août.

En parlant de disponibilité, Samsung semble avoir abandonné le Z Fold 2 aux États-Unis. Il n’est plus disponible sur le site Web de Samsung, mais vous pouvez le récupérer sur Amazon. Bien sûr, si vous allez déposer ce genre d’argent sur un téléphone, vous pourriez aussi bien obtenir le nouveau modèle pour le même prix.

En ce qui concerne les coloris, le Z Fold 2 est disponible en Mystic Black et Mystic Bronze. Le Z Fold 3 est disponible en Phantom Silver, Phantom Black et Phantom Green.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Le premier pliable avec un indice de protection IP pour la résistance à l’eau.

Le dernier produit phare pliable de Samsung ressemble beaucoup au modèle 2020, mais présente de nouveaux éléments de conception et de meilleures spécifications. Il a également un indice IPX8 et prend en charge l’utilisation d’un S Pen, le tout à un prix d’entrée inférieur à celui des années précédentes.

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Galaxy Z Fold 2 : lequel acheter ?

Eric Zeman / Autorité Android

Il ne fait aucun doute que le Samsung Galaxy Z Fold 3 est le meilleur des deux. Le téléphone est plus robuste, a une apparence et une sensation plus raffinées et est livré avec un meilleur package de traitement. Il a également un affichage amélioré.

Si vous cherchez à acheter un pliable pour la première fois, le Z Fold 3 est une évidence.

Ensuite, il y a l’indice IPX8, la prise en charge du S Pen et une caméra sous-écran. Le seul avantage du Z Fold 2 par rapport à son successeur est la taille de la batterie, qui est 100 mAh plus grande.

Si vous cherchez à acheter un pliable pour la première fois, le Z Fold 3 est une évidence. Surtout parce que les deux téléphones sont actuellement au même prix. Mais si vous avez déjà le Z Fold 2, vous feriez probablement mieux de vous y tenir pendant un certain temps, car les différences entre les deux téléphones ne sont pas si importantes pour justifier le coût de la mise à niveau. Samsung propose une valeur d’échange pouvant aller jusqu’à 800 $ pour le Z Fold 2 pour une durée limitée, mais cela reste 1 000 $ supplémentaires que vous devrez trouver.