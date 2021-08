Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 et Galaxy Watch 4 sont tous disponibles dès maintenant

in

C’est un grand jour pour les fans de Samsung, car le Samsung Galaxy Z Fold 3, le Samsung Galaxy Z Flip 3, le Samsung Galaxy Watch 4 et le Samsung Galaxy Watch 4 Classic sont désormais tous disponibles aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Cela signifie que si vous les avez pré-commandés, ils pourraient bien arriver à votre porte sous peu – bien qu’il y ait des rapports de retards. En Australie, il reste encore un peu à attendre, tous ces appareils atterrissant le 10 septembre.

Comme vous vous en doutez, de nombreux détaillants stockent ces appareils et, dans certains cas, vous pouvez obtenir des cadeaux avec eux. Par exemple, Samsung propose un kit de démarrage d’une valeur de 79 £ et un abonnement gratuit de quatre mois à YouTube Premium avec les achats au Royaume-Uni du Samsung Galaxy Z Fold 3, tandis qu’aux États-Unis, vous pouvez obtenir un Flip Cover gratuit – ce qui peut prendre un tout petit peu. un peu de la piqûre du prix élevé de ce téléphone.

A quoi ressemblent ces nouveaux appareils ?

Samsung Galaxy Z Fold 3:

Si vous êtes à la recherche d’un téléphone pliable, le moment est probablement venu d’acheter, et le Samsung Galaxy Z Fold 3 est probablement celui à choisir – si vous avez l’argent.

Notre critique 4,5 étoiles l’a salué comme le meilleur téléphone pliable à ce jour, et un qui bénéficie énormément de la prise en charge du stylet S Pen sur son grand écran de 7,6 pouces, et d’un design plus durable, qui arbore également une résistance à l’eau.

L’écran principal est de 1768 x 2208 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le secondaire est un écran de 6,2 pouces 832 x 2268 qui a également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc quel que soit l’écran que vous utilisez, vous obtiendrez un visuel haut de gamme vivre.

Cette sensation haut de gamme ne s’arrête pas non plus à l’écran, car le Samsung Galaxy Z Fold 3 dispose également d’un puissant chipset Snapdragon 888. Les caméras ne sont pas très différentes de celles du Galaxy Z Fold 2.

Samsung Galaxy Z Flip 3:

Si vous ne pouvez pas justifier le coût du Galaxy Z Fold 3 mais que vous voulez toujours un pliable, vous pouvez envisager le Samsung Galaxy Z Flip 3. Plutôt que de passer de la taille du téléphone à la taille de la tablette, il n’a qu’un 1080 de 6,7 pouces. x 2640 écran principal (avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz), mais il peut être plié en deux pour rendre le téléphone vraiment minuscule.

Faites cela et vous vous retrouverez avec un écran de couverture de 1,9 pouces 260 x 512, qui est d’une utilité limitée, et il n’y a pas de téléobjectif sur sa configuration à double objectif, mais vous obtenez toujours la puissance phare ici d’un chipset Snapdragon 888, et la conception du téléphone le rend excellent pour les selfies.

Montre Samsung Galaxy 4 et Regarder 4 Classique:

Si vous êtes plutôt à la recherche d’un appareil portable, la Samsung Galaxy Watch 4 ou la Galaxy Watch 4 Classic pourraient s’avérer des options tentantes.

Ce sont des appareils portables similaires, exécutant à la fois Wear OS 3 (personnalisé avec une superposition Samsung) et disposant d’un ECG, d’un tensiomètre et de la possibilité de juger de la composition corporelle, ainsi que de bases comme le GPS et un moniteur de fréquence cardiaque.

Les deux appareils portables sont également alimentés par un nouveau chipset Exynos W920 offrant une puissance impressionnante, et les deux sont disponibles en deux tailles, avec l’option d’un écran de 1,4 ou 1,2 pouces.

Là où ils diffèrent, c’est dans la taille du boîtier, qui est plus grand sur le Samsung Galaxy Watch 4 Classic. C’est parce que ce portable a un design assez différent – il est chic là où la Galaxy Watch 4 standard est plus élégante et sportive.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic bénéficie également d’une lunette rotative qui peut faciliter les interactions. Sur la Galaxy Watch 4 standard, vous êtes limité à une lunette virtuelle, afin d’économiser de l’espace.

Avant d’acheter l’une de ces montres, sachez qu’elles ne sont pas compatibles avec les iPhones et que si vous avez un téléphone Android autre que Samsung, vous manquerez certaines fonctionnalités, telles que l’ECG et le tensiomètre.

