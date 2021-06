Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 hit FCC, révèlent de nombreux détails

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 de Samsung sont passés par la FCC. Les deux listes font allusion à des fonctionnalités telles que les chipsets Qualcomm, MST et la charge sans fil inversée. La liste du Galaxy Z Fold 3 indique des fonctionnalités telles que la prise en charge UWB et S-Pen.

Samsung devrait lancer le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 dans les prochains mois, étant les derniers ajouts à sa gamme de téléphones pliables. Nous avons déjà vu beaucoup de fuites et entendu beaucoup de rumeurs, et maintenant nous avons plus d’informations à suivre.

Les deux appareils viennent de passer par la FCC, suggérant qu’un lancement ne peut plus être loin maintenant. Mais les listes d’appareils nous donnent également de nombreuses informations concernant les nouveaux téléphones pliables.

Galaxy Z Fold 3 : S Pen et MST entrants ?

À partir du Galaxy Z Fold 3, le dossier FCC confirme le numéro de modèle SMF926U, s’alignant largement sur les numéros de modèle précédemment divulgués pour le grand pliable. Au cas où le numéro de modèle ne suffirait pas, les rapports contenus dans le dossier mentionnent explicitement les orientations « dossier fermé » et « dossier ouvert » ainsi que les orientations « écran ouvert » et « écran fermé ». Si cela ne suffisait pas, un rapport contient même un schéma approximatif illustrant la conception fermée et ouverte. Nous ne comptons pas sur cela pour des dimensions et des éléments de conception spécifiques, mais vous pouvez le vérifier ci-dessous.

MySmartPrice rapporte que ce dépôt confirme également la prise en charge du S Pen dans le Galaxy Z Fold 3, et nous sommes en mesure de le vérifier de manière indépendante dans deux rapports de test. Consultez la capture d’écran d’un rapport ci-dessous pour la mention. Cela correspond aux rumeurs précédentes concernant le prochain pliable.

Le dossier révèle également la prise en charge UWB, les capacités NFC, sub-6 GHz et mmWave, le transfert d’alimentation sans fil (c’est-à-dire la charge sans fil inversée à 9 W), la charge sans fil et le retour surprise potentiel de la technologie MST.

Dans le cas de ce dernier, un rapport de test RF indique explicitement “cet appareil prend en charge les technologies WLAN/BT/NFC/MST”. La technologie de bande magnétique (MST) a permis aux utilisateurs de Samsung Pay d’effectuer des paiements mobiles sur n’importe quelle machine de carte de crédit, même si elle ne prend pas en charge NFC. Mais la série Galaxy S21 a abandonné la technologie, ce serait donc un retour bienvenu s’il est confirmé.

Il est également intéressant de noter qu’un rapport mentionne que le pliable possède la fonctionnalité Qualcomm Smart Transmit qui est “intégrée dans les modems Qualcomm”. Cela confirme essentiellement que le Galaxy Z Fold 3 a bien le pouvoir Snapdragon.

Et le Galaxy Z Flip 3 ?

Le prochain téléphone pliable à clapet de Samsung est également passé par la FCC, avec le numéro de modèle SM-F711U et des références aux états «écran ouvert» et «écran fermé». Le dépôt FCC montre également un schéma approximatif illustrant l’appareil dans ces états. Encore une fois, ce n’est pas représentatif de la conception globale, mais cela confirme le facteur de forme. Découvrez-le ci-dessous.

Comme nous l’avons vu avec le dossier Z Fold 3, les listes réglementaires du Galaxy Z Flip 3 confirment également la prise en charge d’une variété de fonctionnalités, telles que NFC, le transfert d’alimentation sans fil à 9 W et le chargement sans fil. Et tout comme la liste Z Fold 3 encore une fois, la liste du pliable à clapet fait référence à la technologie Qualcomm Smart Transmit “intégrée dans les modems Qualcomm”. Cela indique une fois de plus la puissance de Snapdragon à l’intérieur du Z Flip 3.

Nous voyons à nouveau la mention de la prise en charge MST dans un rapport, suggérant que vous pouvez à nouveau utiliser Samsung Pay sur des terminaux sans prise en charge NFC. Mais nous ne voyons aucune référence à la connectivité UWB dans le dossier, vous devrez donc peut-être opter pour le plus grand pliable si vous souhaitez cette fonctionnalité.

Quoi qu’il en soit, il semble que nous en sachions un peu plus sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 avant la fenêtre de lancement prévue du Q3. Et nous verrons sans aucun doute plus de fuites à mesure que nous nous rapprochons du lancement. Quel téléphone avez-vous le plus hâte de voir ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.