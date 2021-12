Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 obtient une mise à jour stable d’Android 12

Eric Zeman / Autorité Android

Samsung déploie Android 12 stable sur ses deux modèles pliables phares. Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 sont les deuxième et troisième appareils de la gamme Samsung à bénéficier de la mise à jour publique One UI 4. La disponibilité est limitée à certaines régions, mais attendez-vous à un déploiement plus large dans les prochains jours.

À la mi-novembre, Samsung a lancé son skin One UI 4 basé sur Android 12 sur la série Galaxy S21. Maintenant, il est temps pour les pliables de l’entreprise de voir un peu d’amour.

Le déploiement intervient après que le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 ont reçu leurs premières versions bêta fin octobre. Il a rapidement été déployé aux États-Unis début novembre. Bien que la mise à jour stable ne semble pas largement disponible pour le moment, le calendrier de publication de Samsung suggère que la mise à jour devrait être largement disponible dans le mois.

One UI 4 apporte plusieurs optimisations aux pliables, y compris la prise en charge des palettes de couleurs d’Android 12, de nouveaux widgets et de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Si vous possédez l’un ou l’autre pliable, vous pouvez vérifier si la mise à jour est disponible pour vous en vous rendant sur Paramètres > Mise à jour du logiciel. S’il y a un correctif en attente, appuyez sur Télécharger et installer ou Télécharger maintenant pour commencer le processus de mise à jour.

