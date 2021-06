Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 pourrait être beaucoup moins cher

Samsung devrait lancer le Galaxy Z Flip 3 pliable à clapet et le Galaxy Z Fold 3 plus tard cette année, et la sagesse conventionnelle suggère que nous ne devrions pas voir une différence de prix majeure par rapport aux assez chers Z Flip et Z Fold 2.

Cependant, SamMobile rapporte maintenant que les nouveaux pliables pourraient être « jusqu’à 20 % moins chers » que les modèles précédents. Le point de vente n’a pas cité de source pour la réclamation, mais il a généralement un excellent bilan en ce qui concerne les fuites liées à Samsung.

Néanmoins, le Galaxy Z Flip a été lancé à 1 380 $ et le Galaxy Z Fold 2 avait un prix de départ de 2 000 $. Ainsi, un prix 20% moins cher se traduit par un prix de lancement d’environ 1 100 $ pour le Z Flip 3 et d’environ 1 600 $ pour le Z Fold 3.

Plus de couverture Samsung : Du pire au meilleur — La série Samsung Galaxy S classée

Ce serait une baisse de prix importante pour les pliables et pliables de Samsung en général si cette nouvelle se confirme. Cela contribuerait également dans une certaine mesure à rendre les téléphones pliables plus populaires, bien que nous espérons voir des pliables encore moins chers de Samsung pour vraiment offrir une popularité grand public.

Alors, à quoi devons-nous nous attendre des deux prochains pliables? Eh bien, des documents récemment divulgués ont largement montré le Z Flip 3 et le Z Fold 3. Dans le cas du premier, nous avons un écran externe plus grand, deux caméras arrière et Gorilla Glass Victus à l’extérieur. Pendant ce temps, la fuite a indiqué que le Z Fold 3 obtenait une caméra selfie sous-écran et un système de triple caméra arrière.