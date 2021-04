Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 pourrait être classé IP

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Une nouvelle rumeur suggère que le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 pourraient avoir une classification IP.La classification IP exacte n’est pas connue, mais ils ne seraient probablement pas IP68.S’ils sont livrés avec des évaluations IP, cela signifierait ils seraient plus durables que tous les pliables précédents.

Les téléphones pliables sont super cool. Cependant, la technologie qui permet les écrans pliables est très nouvelle, ce qui la rend très coûteuse. Lorsque vous combinez cette dépense avec la fragilité globale de l’écran, vous obtenez une base de consommateurs qui hésite à investir dans un produit qui pourrait être ruiné par une éclaboussure d’eau ou une plongée dans la saleté.

Selon une nouvelle rumeur, ces consommateurs méfiants pourraient avoir quelque chose à espérer cette année. Selon des sources anonymes parlant avec SamMobile, les prochains Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 pourraient atterrir avec des évaluations IP officielles. Une classification IP pourrait aider à convaincre un acheteur que la durabilité du téléphone n’est pas en cause.

Si cette rumeur se dissipait, ce seraient les premiers téléphones pliables commerciaux avec une classification IP.

Cependant, il est hautement improbable que les pliables aient la cote IP de référence que nous voyons sur les produits phares «normaux», à savoir IP68. Le «6» fait référence à la cote la plus élevée possible contre la poussière et d’autres particules physiques, tandis que le «8» représente la deuxième cote la plus élevée contre l’eau. Il est possible que les téléphones puissent atterrir avec des indices IP54, ce qui signifie qu’ils sont protégés contre la plupart des particules de poussière et peuvent également gérer les éclaboussures d’eau.

Bien sûr, Samsung pourrait nous surprendre tous et délivrer des cotes IP68 avec les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Qui sait.

Nous nous attendons à ce que les deux téléphones atterrissent en juin ou juillet. Espérons que nous en saurons plus d’ici là sur la crédibilité de cette rumeur!