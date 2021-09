Samsung Galaxy Z Fold 4 : ce qu’on veut voir

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est le meilleur téléphone pliable à ce jour, et le prix mis à part, c’est celui que nous pouvons recommander sans réelle hésitation.

Cela dit, ce n’est toujours pas le téléphone pliable parfait, nous avons donc dressé une liste de choses que nous voulons voir du Samsung Galaxy Z Fold 4 pour rendre ce combiné encore meilleur.

Vous trouverez tout cela ci-dessous, et nous utiliserons également cet article pour vous tenir au courant des nouvelles et des rumeurs dès qu’elles apparaissent. Comme vous vous en doutez, tout est calme sur le front du Z Fold 4 jusqu’à présent, mais nous imaginons que des fuites commenceront à se produire dans les semaines et les mois à venir, et nous les ajouterons toutes ici.

Vous trouverez également des informations sur la date de sortie et le prix probables ici, car même si aucune des deux n’a fuité, nous pouvons deviner les deux.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le prochain grand écran pliable de SamsungQuand est-il sorti ? Probablement août ou septembre 2022Combien ça coûtera? Incertain, mais certainement beaucoup

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 sera probablement annoncé en août 2022, avec une sortie soit plus tard dans le mois, soit début septembre. Nous disons cela parce que le Galaxy Z Fold 3 et le Samsung Galaxy Z Fold 2 ont été annoncés en août de leurs années de sortie, dans les magasins au moins plusieurs semaines plus tard.

Cependant, comme il n’y a pas encore de rumeurs de date de sortie, nous ne pouvons pas être certains que Samsung respectera ce calendrier, d’autant plus que le Samsung Galaxy Fold original a été dévoilé en février 2019. nous dirions donc qu’une annonce en août est très probable.

Le prix est quelque chose que nous ne pouvons que deviner pour le moment, mais le Samsung Galaxy Z Fold 3 commence à 1 799 $ / 1 599 £ / 2 499 AU $. C’est en fait légèrement moins que le coût du modèle précédent, et étant donné que les pliables de Samsung sont presque toujours critiqués pour leurs prix, nous pensons que le Z Fold 4 aura un prix similaire ou sera légèrement plus abordable, afin d’éviter les critiques.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est un téléphone cher (Crédit image: TechRadar)

Nouvelles et fuites

Jusqu’à présent, nous n’avons rien entendu sur le Samsung Galaxy Z Fold 4, mais nous ajouterons à cette section dès que nous le ferons.

Ce que nous pouvons dire, c’est qu’il prendra probablement en charge le stylet S Pen de Samsung et qu’il aura presque certainement un chipset haut de gamme. Il aura également probablement un design largement similaire à celui du Galaxy Z Fold 3. Au-delà de cela, tout le monde peut deviner.

Ce que nous voulons voir

Il y a un certain nombre de choses que nous aimerions voir améliorées ou ajoutées pour le Samsung Galaxy Z Fold 4. Vous pouvez lire les principales ci-dessous.

1. Un prix inférieur

Nous le disons chaque année, mais la gamme Galaxy Z Fold est tout simplement trop chère pour la plupart des gens. Il est compréhensible que le prix soit élevé compte tenu de la technologie impliquée, mais nous aimerions que Samsung essaie de le baisser.

La bonne nouvelle est que la société semble faire cela, car le Samsung Galaxy Z Fold 3 était un peu moins cher que le Samsung Galaxy Z Fold 2, donc j’espère que Samsung répétera cette astuce avec le Galaxy Z Fold 4.

En fin de compte, nous aimerions que ces téléphones ne coûtent pas plus cher que les smartphones conventionnels haut de gamme, mais nous pensons que c’est encore dans au moins quelques années.

2. De meilleurs appareils photo

Les appareils photo du Samsung Galaxy Z Fold 3 ne sont pas spéciaux (Crédit image: TechRadar)

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est un téléphone haut de gamme à bien des égards, mais ses appareils photo ne se rapprochent pas de ceux du Samsung Galaxy S21 Ultra et de certains autres combinés Samsung.

Compte tenu du prix que nous payons pour ces téléphones, nous aimerions voir ce changement sur le Samsung Galaxy Z Fold 4. Plutôt que le zoom optique 2x sur le modèle actuel, nous voulons 10x comme les offres S21 Ultra, avec idéalement un supplément objectif pour zoom 3x.

Bien que ce soit notre plus grande plainte concernant l’appareil photo, nous aimerions voir les autres snappers également améliorés, en particulier le sous-écran 4MP du Galaxy Z Fold 3, qui est une astuce intéressante mais qui semble à moitié cuit.

3. Durée de vie de la batterie améliorée

Une chose avec laquelle tous les téléphones pliables semblent avoir du mal est la capacité de la batterie, car ils ont tendance à avoir des batteries qui correspondent tout au plus aux smartphones standard, bien qu’ils aient généralement des écrans beaucoup plus grands.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 par exemple possède une batterie de 4 400 mAh, ce qui serait au mieux une taille moyenne pour un téléphone non pliable, mais avec deux écrans dont un de 7,6 pouces, ça ne va pas très loin ici.

Sa durée de vie n’est pas terrible, mais lors de nos tests, elle était généralement inférieure à une journée avec une utilisation modérée, il y a donc beaucoup de place pour l’amélioration. Par conséquent, nous voulons voir une batterie plus grande et une durée de vie plus longue avec le Samsung Galaxy Z Fold 4.

4. Prise en charge du stylet S Pen pour l’écran avant

Nous voulons que le S Pen fonctionne sur les deux écrans (Crédit image: TechRadar)

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est le premier Samsung pliable prenant en charge le stylet S Pen, et c’est un gros ajout, car il vous aide à tirer le meilleur parti de son écran massif. Mais le S Pen n’est compatible qu’avec le grand écran principal, pas le petit écran secondaire.

Ce n’est pas un gros problème étant donné que le grand écran principal est l’endroit où il est susceptible d’être le plus utile, mais une fois que les gens auront un stylet, il y aura sûrement des moments où ils voudront également l’utiliser sur l’autre écran, et à 6.2 pouces, cet écran n’est pas si petit.

Ainsi, pour le Samsung Galaxy Z Fold 4, nous souhaitons que la prise en charge du stylet soit incluse pour les deux écrans, afin que les utilisateurs n’aient pas à basculer si souvent entre le stylet et leurs chiffres.

5. Ajouter un emplacement S Pen

Bien que notre principale plainte concernant la mise en œuvre du stylet sur le Galaxy Z Fold 3 soit simplement qu’il ne fonctionne pas sur l’écran secondaire, nous sommes également un peu déçus qu’il n’y ait pas de fente pour cela dans le téléphone.

Cela signifie que vous devez soit utiliser un étui avec une fente intégrée (limitant vos options de boîtier), soit risquer de perdre le S Pen. Bien qu’il y ait certainement des inconvénients à inclure un emplacement (cela prend de l’espace supplémentaire dans le téléphone pour un), nous pensons que si Samsung est sérieux au sujet de la prise en charge du stylet, il faudrait en ajouter un, surtout si nous n’obtenons plus de Galaxy Notes.