Samsung Galaxy Z Fold3 5G : L’avenir du smartphone est là

À première vue, le Galaxy Z Fold3 5G apparaît comme un appareil très ambitieux, une déclaration de style de vie essentielle pour un nombre croissant de jeunes consommateurs, à condition qu’ils puissent se le permettre.

La troisième itération du Galaxy Z Fold3 est incroyablement élégante, assez puissante et d’allure futuriste, et est un joli mélange de technologie de pointe et de design moderne. Il est centré sur la productivité et offre des façons uniques de travailler, de regarder et de jouer, en réunissant toutes les fonctionnalités d’une tablette dans un facteur de forme semblable à celui d’un téléphone. Ce Fold3 défie à la fois les catégories (le facteur de forme de la dalle de verre est prédominant de nos jours) et définit les catégories compte tenu de ses prouesses multitâches. En termes simples, c’est votre bureau, dans votre poche. Voyons les détails les plus fins.

Le Galaxy Z Fold3 est disponible dans les couleurs Phantom Black et Phantom Green. Il est disponible en configurations 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go au prix de Rs 1,49 999 et Rs 1 57 999 respectivement. Le Galaxy Z Fold3 est plus léger, plus fin et plus étroit que son prédécesseur, ce qui lui confère une prise en main plus confortable et une meilleure portabilité. La largeur horizontale du téléphone une fois plié est de 67,1 mm, ce qui représente une réduction de 0,9 mm par rapport à son prédécesseur. Cela signifie que le téléphone offre une prise en main confortable et ajustée, même pour les personnes ayant de petites mains. Le scanner d’empreintes digitales du Galaxy Z Fold3 est également monté au point où le pouce touche l’appareil, ce qui permet une utilisation plus pratique du grand écran de couverture de l’appareil.

Le Galaxy Z Fold3 est classé IPX8 (il peut résister à une immersion dans l’eau douce jusqu’à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes) et est construit avec Armor Aluminium, l’aluminium le plus résistant jamais utilisé sur un smartphone Galaxy, ainsi que Corning Gorilla Glass Victus pour protéger contre les rayures et les chutes accidentelles. Il est livré avec un film protecteur en PET5 extensible et des couches de panneau d’affichage optimisées, ce qui donne un écran principal 80 % plus durable que les appareils précédents. Le Galaxy Z Fold3 est vérifié par Bureau Veritas pour résister au pliage 200 000 fois. Il est équipé du dernier puissant processeur 5 nm et d’une compatibilité avec la bande 5G pour la meilleure expérience à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le grand écran principal de 7,6 pouces du Galaxy Z Fold3 brille lorsqu’il s’agit de regarder des vidéos, le téléphone utilisant une caméra sous écran (UDC) pour offrir une expérience de visionnement immersive sans encoche. J’ai regardé quelques vidéos 4k et j’ai été impressionné par la qualité des visuels. Le téléphone a un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour ses écrans principal et de couverture, ce qui permet une expérience fluide lors du défilement ou de la lecture de médias. Ainsi, dans les situations où il est plus pratique d’utiliser l’écran de couverture du téléphone, comme dans les transports en commun encombrés, cela vous permet de visualiser confortablement le contenu avec des transitions fluides et ininterrompues.

Parlons de certaines de ses fonctionnalités d’amélioration de la productivité. Avec leurs capacités d’écran partagé « fenêtre multi-active », les appareils Galaxy Fold aident depuis longtemps les utilisateurs à améliorer leur productivité. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de vérifier leurs horaires tout en lisant des e-mails et de naviguer vers l’emplacement d’une rencontre tout en parlant à des amis sur Messenger, entre autres. Couper pour présenter. Le Galaxy Z Fold3 a ajouté la fonction « Barre des tâches » pour aider les utilisateurs à se déplacer rapidement et facilement entre les applications. Non seulement cela vous permet de lancer l’application que vous utilisez le plus souvent sans accéder à l’écran d’accueil, mais cela vous permet également d’ouvrir la combinaison d’applications la plus utilisée en même temps.

Le « Flex mode Panel », que vous pouvez utiliser après avoir partiellement plié le Galaxy Z Fold3, est une autre nouvelle fonctionnalité. Accédez au menu Labs, puis sélectionnez l’option « Flex mode Panel » pour activer ce mode. À partir de là, lorsque vous lancez une application compatible avec la fonction Panneau du mode Flex, un panneau apparaît automatiquement à travers lequel vous pouvez capturer et régler la luminosité et le volume. Cette fonctionnalité élimine le besoin d’ouvrir complètement le téléphone pour régler ces paramètres et est particulièrement utile lorsque le volume augmente soudainement ou lorsque la luminosité de l’écran diminue soudainement.

Le Galaxy Z Fold3 est le premier téléphone pliable à prendre en charge le S Pen. Vous pouvez utiliser le S Pen pour dessiner ou prendre des notes à la main, améliorant ainsi votre productivité. Pour prendre des notes tout en regardant des conférences ou des vidéos en ligne en mode Flex, lancez simplement Samsung Notes en appuyant deux fois sur la moitié inférieure de l’écran tout en maintenant enfoncé le bouton sur le côté du S Pen.

Les appareils photo du Galaxy Z Fold 3 sont bons et vous serez satisfait des photos et des vidéos finement détaillées.

Points clés à retenir : le Galaxy Z Fold3 est élégant et durable, il prend en charge le S Pen, les fonctionnalités multitâches sont également nombreuses. Dans l’ensemble, les utilisateurs expérimentés ne pouvaient pas demander plus. Hautement recommandé.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage : écran principal 7,6 pouces QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display

Écran de couverture : écran HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O de 6,2 pouces

Processeur : processeur octa-core 5 nm 64 bits (vitesse du processeur 2,84 GHz + 2,4 GHz + 1,8 GHz)

Système d’exploitation : Android 11

Mémoire et stockage : 12 Go de RAM, 256/512 Go de stockage

Appareil photo : Triple arrière (12MP Ultra Wide + 12MP Grand Angle + 12MP Téléobjectif), 4MP Sous Affichage Caméra

Batterie : 4 400 mAh (typique) double batterie

Prix ​​public estimé : Rs 1,49 999 (12+256 Go), Rs 1 57 999 (12+512 Go)

