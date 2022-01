Samsung Gaming Hub : tout ce que vous devez savoir

Les fabricants de téléviseurs n’ont pas toujours fait de leur mieux en matière de jeux. Avec la montée en puissance des téléviseurs intelligents, cela a commencé à changer. Samsung s’est associé par le passé à des sociétés telles que Microsoft et Sony pour intégrer des fonctionnalités et des applications de jeu, mais sa dernière avancée est la plus importante à ce jour. Au CES 2022, Samsung a annoncé le Samsung Gaming Hub, une plate-forme de découverte tout-en-un qui offre un accès rapide et facile à vos applications et consoles de streaming de jeux préférées.

Prévu pour être lancé plus tard en 2022, le Samsung Gaming Hub prendra en charge Stadia, GeForce Now et Utomik dès sa sortie. Les joueurs peuvent utiliser leurs contrôleurs existants pour diffuser des jeux via ces applications et lancer rapidement toutes les consoles connectées directement via le hub.

Voici tout ce que nous savons sur le Samsung Gaming Hub.

Sauter à:

Qu’est-ce que le Samsung Gaming Hub ?

Le Samsung Gaming Hub est surnommé une nouvelle plate-forme de découverte de streaming de jeux. Sur la scène de Samsung au CES 2022, Andrew Geogiou a déclaré : « Le Gaming Hub comble le fossé entre le matériel et les logiciels pour créer un moyen plus simple et plus facile de découvrir et de jouer à des tonnes de jeux de grands partenaires comme NVIDIA GeForce Now, Stadia et Utomik. »

Ceci est destiné à servir de destination unique sur les téléviseurs Samsung pour tous les jeux, des applications de streaming les plus populaires aux lanceurs rapides pour les consoles connectées. En connectant simplement un contrôleur, les joueurs pourront immédiatement diffuser les bibliothèques complètes d’applications comme Stadia et GeForce Now (à condition qu’ils aient des comptes, bien sûr).

Samsung souhaite également en faire un endroit où les gens peuvent également voir leurs créateurs de contenu de jeu préférés, comme ceux de YouTube Gaming. Le jeu devenant de plus en plus une expérience sociale, il est logique que Samsung mette également en avant les créateurs de contenu.

En utilisant la « technologie AI Gaming », il créera également des recommandations sur l’écran d’accueil en fonction des habitudes de jeu d’une personne. On ne sait pas exactement comment cela fonctionnera.

Samsung Gaming Hub : applications de diffusion en continu

Source : Jennifer Locke / Android Central

Jusqu’à présent, seule une poignée d’applications ont été confirmées pour le Samsung Gaming Hub, bien que la société s’efforce d’apporter davantage au service après son lancement. Il n’a notamment pas de Xbox Game Pass, une omission flagrante étant donné que Microsoft et Samsung ont travaillé en étroite collaboration dans le passé. Il reste à voir si les deux sociétés s’associeront à nouveau pour apporter Game Pass au Gaming Hub.

À un moment donné dans le passé, Samsung proposait également PlayStation Now via ses téléviseurs intelligents. Ce support a pris fin en 2017, et PlayStation Now était introuvable dans l’annonce de Samsung Gaming Hub.

Chaque application confirmée pour Samsung Gaming Hub :

Stadia NVIDIA GeForce Now Utomik YouTube

Samsung Gaming Hub : téléviseurs pris en charge

Source : Andrew Myrick / Android Central

Samsung n’a pas détaillé les modèles de téléviseurs exacts qui prendront en charge le Gaming Hub, indiquant seulement qu’il sera disponible sur les téléviseurs et moniteurs intelligents 2022. La société a également dévoilé une gamme de téléviseurs Micro LED, Neo QLED et Lifestyle au CES 2022, nous pouvons donc supposer qu’au moins certains d’entre eux prendront en charge le Samsung Gaming Hub.

Ces téléviseurs sélectionnés seront alimentés par Tizen, un système d’exploitation basé sur Linux, comme la plupart des appareils électroniques de Samsung.

Samsung Gaming Hub : contrôleurs pris en charge

Source : Android Central

Bien que cela ne soit pas spécifiquement indiqué, il semble qu’une grande variété des meilleurs contrôleurs sera prise en charge. Samsung a tenu à dire que les gens peuvent coupler leurs contrôleurs préférés, indiquant apparemment que les contrôleurs Xbox, PlayStation et Stadia fonctionneront. Les téléviseurs Samsung permettent déjà aux gens de connecter ces contrôleurs via Bluetooth.

Ce qui est plus intéressant, c’est que The Verge rapporte qu’il prendra en charge les entrées de contrôleur passthrough, ce qui signifie, en théorie, que les joueurs peuvent utiliser un seul contrôleur pour jouer à des jeux en nuage et à des jeux sur console sur tous les services pris en charge, sans avoir à basculer.

Samsung Gaming Hub : prise en charge de PlayStation et Xbox

Source : Jennifer Locke / Android Central

Bien que le Samsung Gaming Hub semble se concentrer en grande partie sur le streaming, il s’adressera également aux joueurs sur console. Grâce à la page d’accueil du hub, vous pouvez facilement accéder à n’importe quelle console (comme la PS5 ou la Xbox Series X) connectée au téléviseur, en mettant tout sur un seul écran pour une expérience plus rationalisée. Cela peut sembler une amélioration mineure de la qualité de vie, mais cela peut faire des kilomètres pour rendre tout plus convivial.

Malheureusement, il ne semble pas que Xbox Game Pass soit pris en charge en tant qu’application distincte, du moins au lancement. Samsung note que Stadia, GeForce Now et Utomik ne sont que le début, avec d’autres à venir.

Samsung Gaming Hub : date de sortie

Source : Samsung

Le Samsung Gaming Hub sera lancé sur certains téléviseurs un peu plus tard en 2022. La société n’a pas fourni de date ou de calendrier exact pour la fin de l’année. Les gens pourront y accéder via le nouveau Smart Hub 2022 sur les téléviseurs Samsung, dans le menu de navigation principal des catégories Gaming, Media et Lifestyle.

Le meilleur du CES

Le meilleur du CES 2022 d’Android Central

Un autre CES est passé, laissant une traînée de technologie fantastique dans son sillage. Voici quelques-uns de nos produits, appareils et idées préférés du CES 2022.