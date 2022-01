Samsung Home Hub est la tablette dont chaque maison intelligente a besoin

La tablette Android dans l’image ci-dessus ressemble au rival de l’iPad mini 6 que vous pourriez attendre de Samsung. Mais ce n’est pas votre tablette de marque Galaxy moyenne qui essaie de rivaliser avec les iPad d’Apple. Il s’agit plutôt du Samsung Home Hub, une tablette dévoilée au CES 2022 avec un objectif simple : elle offre un accès rapide à tous les appareils connectés à Internet de votre maison intelligente. Il est capable de gérer tous les gadgets avec lesquels vous devez interagir régulièrement.

Vous pourriez ne pas comprendre pourquoi vous en avez besoin au début. Mais voici pourquoi chaque maison intelligente aura besoin tôt ou tard d’un Home Hub ou d’un appareil similaire.

Une télécommande pour toute la maison intelligente

Gérer une maison intelligente est plus facile que jamais, mais c’est toujours un défi. Vous possédez et utilisez probablement plusieurs appareils intelligents de divers fabricants. Chacun est probablement livré avec sa propre application et fonctionne avec les appareils vocaux iPhone, Android et Amazon. Il est facile de tout configurer pour gérer les gadgets en quelques touches ou à la voix. Et vous pouvez configurer des raccourcis et des automatisations en fonction de vos préférences et habitudes spécifiques.

C’est pourquoi Samsung Home Hub semble exagéré au premier abord. Pourquoi utiliser une tablette autonome qui ne fait que des choses pour la maison intelligente si vous avez déjà tout sur votre smartphone ?

Mais vous pouvez facilement comprendre pourquoi le Home Hub est une si bonne idée si vous partagez votre maison intelligente avec plusieurs autres membres de la famille ou des amis. Tout le monde dans le foyer doit pouvoir interagir avec des appareils intelligents, quel que soit leur niveau de connaissances en technologie.

Le Home Hub de Samsung est exactement cela. Un appareil qui gère uniquement les fonctionnalités de la maison intelligente. Mais ces caractéristiques sont toujours à l’avant-plan. Les grands-parents et les jeunes enfants pourraient facilement interagir avec ces appareils intelligents, bien plus facilement que sur un smartphone avec d’innombrables applications.

Vous pouvez déjà utiliser n’importe quelle vieille tablette pour contrôler votre maison intelligente. Mais cet appareil est toujours une tablette, qui peut être utilisée pour des jeux et à d’autres fins. Alors que le Home Hub ne peut faire qu’une seule chose ennuyeuse : agir comme une télécommande pour la maison intelligente. De cette façon, vous êtes sûr qu’il ne sera pas utilisé pour Netflix, le chat vidéo et qui sait quoi d’autre. Ou que n’importe qui sera tenté de l’emporter avec lui à l’extérieur de la maison.

Le hub domestique de Samsung

Annoncé au CES 2022 et faisant partie de la grande poussée de la maison intelligente de Samsung, le Samsung Home Hub est une excellente surprise. La tablette sera initialement lancée en Corée du Sud pour un prix non divulgué. À première vue, le Home Hub est livré avec une station d’accueil et il est censé être utilisé en mode portrait.

Samsung n’a pas non plus fourni de détails sur les spécifications du Home Hub. Il vient de dire qu’il propose « un service SmartThings qui s’intègre aux appareils connectés à l’IA pour simplifier la gestion de la maison ». En outre, le Home Hub combine six services SmartThings en un seul appareil, a déclaré la société.

La société a également proposé quelques scénarios de cas d’utilisation. Le Home Hub vous permettra d’éteindre le téléviseur et les lumières et d’inspecter l’état de vos appareils connectés. Vous pourrez également surveiller la consommation d’énergie avec la tablette.

L’appareil doit également intégrer des fonctionnalités de sécurité afin que seules les personnes autorisées à contrôler les appareils domestiques intelligents puissent l’utiliser. Mais ce ne sont que des spéculations, car Samsung n’a pas fourni plus de détails à ce sujet.

Que le Home Hub atteigne d’autres marchés n’a même pas d’importance à ce stade. Il est plus important que d’autres géants de la technologie envisagent de créer des accessoires de télécommande similaires pour la maison intelligente.