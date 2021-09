Samsung imagine les Galaxy Buds avec un design unique à l’épreuve de la nage

Crédit : Lily Katz / Android Authority Samsung est en train de construire une paire de Galaxy Buds avec un tour de cou amovible. Les véritables boutons sans fil uniques sont conçus pour une utilisation sous-marine.

Samsung envisage une paire de Galaxy Buds hybrides (si vous pouvez les appeler ainsi) vraiment sans fil qui peuvent être utilisés pour la natation. Les gens de LetGoDigital ont découvert un brevet Samsung pour des Galaxy Buds étanches avec un tour de cou amovible.

Les Galaxy Buds vraiment sans fil de Samsung sont généralement confortables à porter, mais vous ne pouvez pas vraiment sauter dans la piscine avec eux. Pourquoi? Car premièrement, la plupart des modèles de Galaxy Buds ne sont pas totalement étanches. Les Galaxy Buds Pro et Galaxy Buds 2 récemment sortis sont classés IPX7, la cote de résistance à l’eau la plus élevée que vous puissiez obtenir sur n’importe lequel des écouteurs TWS de Samsung. Cela signifie qu’ils résistent à l’eau propre pendant un maximum de 30 minutes, jusqu’à 1 mètre. Plus long ou plus profond que cela et vous risquez d’endommager les écouteurs. Samsung vous recommande également explicitement de ne pas utiliser les boutons pour nager.

La deuxième raison, peut-être plus pratique, pour ne pas pouvoir nager avec l’un des Galaxy Buds est qu’ils sont entièrement sans fil. Vous pourriez finir par perdre un bourgeon ou les deux dans la piscine. L’ajout d’un tour de cou amovible aux Galaxy Buds pourrait résoudre ce problème.

Crédit : LetsGoDigital

Le brevet utilitaire décrit et montre une paire de véritables écouteurs sans fil avec plusieurs microphones intégrés, capteurs et un haut-parleur bidirectionnel. Ils comprennent également des commandes tactiles. L’accessoire supplémentaire unique est un tour de cou creux et flexible qui peut se fixer aux bourgeons pour nager. L’arrière des écouteurs se fixe sur le tour de cou à chaque extrémité, les rendant plus stables tout en conservant leur connectivité sans fil.

Samsung peut également rendre certaines informations de santé accessibles avec de tels écouteurs. Par exemple, les utilisateurs peuvent être en mesure de mesurer leurs calories brûlées, leur vitesse et leur élan.

On ne sait pas si Samsung envisage également d’augmenter l’indice IP de ces Galaxy Buds brevetés. Néanmoins, cela n’en est qu’au stade du brevet pour l’instant. Aussi prometteur que cela puisse paraître, rien ne garantit que Samsung les commercialisera un jour.