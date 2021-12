Samsung India annonce des changements organisationnels majeurs et réorganise son équipe de direction

Samsung India a annoncé des changements organisationnels clés, a ajouté trois nouvelles équipes et remanié ses équipes de direction, dans le but de générer plus de synergies entre ses différentes activités.

Samsung India a annoncé des changements organisationnels majeurs dans le pays pour générer plus de synergies entre ses différentes activités. La société a réorganisé son équipe de direction et ajouté trois équipes pour améliorer l’efficacité organisationnelle, l’expérience client et étendre son empreinte, a déclaré la société dans un communiqué.

La société d’électronique grand public basée en Corée du Sud a nommé CH Choi en tant que nouveau chef de division pour les activités d’électronique grand public, et Jinsock Lee sera le chef de division pour les activités de réseau et sera basé à Mumbai. Jongbum Park continuera d’être le chef de division pour l’activité mobile, ajoute le communiqué.

Mohandeep Singh sera le nouveau responsable des ventes, du marketing et des opérations pour l’activité électronique grand public, tandis que Raju Pullan sera le nouveau responsable des ventes et de la vente au détail pour l’activité mobile.

Le communiqué indique en outre : « Aditya Babbar dirigera le marketing des produits pour l’activité mobile. Asim Warsi, vice-président principal et directeur du marketing, Samsung India, poursuivra une voie professionnelle différente et, dans ce cadre, il continuera à être engagé avec Samsung India. » Selon des sources, Warsi est sur le point d’assumer un rôle de conseil dans l’entreprise

Ce remaniement de l’équipe de direction aidera « les différentes activités de l’entreprise et offrira une expérience enrichissante et significative aux consommateurs, alors qu’elle étend encore sa présence en Inde et franchit de nouvelles étapes dans les innovations tirées par les technologies futures ».

Dipesh Shah, qui est le directeur général du Samsung R&D Institute Bangalore, dirigera en outre une nouvelle équipe d’expérience client en Inde (ICX) et de stratégie commerciale, visant à créer une expérience sur plusieurs appareils pour les consommateurs indiens.

La nouvelle équipe Direct-To-Customer de la société sera dirigée par Sumit Walia, qui dirigera également l’équipe Corporate Marketing. Une nouvelle équipe Enterprise Business sera dirigée par Akash Saxenaa.

« Ces changements aideront Samsung à continuer à servir nos consommateurs et partenaires en Inde comme nous l’avons fait au cours des 25 dernières années et à réaliser notre vision de Powering Digital India », indique le communiqué de la société.

Samsung a déclaré un chiffre d’affaires de Rs 75 886,3 crore en 2020-2021.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.