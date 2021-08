Samsung India s’associe à Alia Bhatt pour ses smartphones pliables de la série Galaxy Z

L’immense popularité d’Alia auprès des jeunes de la génération Z et des consommateurs du millénaire nous aidera à approfondir nos liens avec eux, a déclaré Sumit Walia, directeur principal de Samsung India.

La marque de smartphones Samsung a annoncé son partenariat avec Alia Bhatt pour ses smartphones pliables premium de la série Galaxy Z. Alia Bhatt sera impliquée dans une campagne robuste qui implique des activations numériques et extérieures, a déclaré la société dans un communiqué.

« Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 sont une fusion de style, d’apparence haut de gamme, d’innovation et d’utilité qui promettent une expérience de smartphone fluide pour nos jeunes utilisateurs. L’immense popularité d’Alia auprès des jeunes de la génération Z et des consommateurs du millénaire nous aidera à approfondir nos liens avec eux. De plus, la qualité et la profondeur du travail d’Alia résonnent avec les valeurs clés d’ouverture et d’innovation de Samsung », a déclaré Sumit Walia, directeur principal de Samsung India, à propos de l’association avec l’acteur.

« J’ai fait un petit test avec le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 et je pense qu’ils tiennent toutes les promesses de la marque. Les nouveaux téléphones pliables de Samsung sont élégants et sont disponibles dans des options de couleurs intéressantes. Ces téléphones pliables sont très compacts et portables. Quant à la technologie, elle est vraiment à la pointe de la technologie à la fois très conviviale et facile à naviguer. La campagne s’est très bien déroulée. J’ai vraiment aimé le script et la communication que Samsung veut mettre en avant », a déclaré Bhatt, ajoutant que Samsung a une forte présence et qu’il s’agit d’une marque de confiance.

Pendant ce temps, Samsung a annoncé que les pré-réservations pour Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 ouvriront le 24 août en Inde. « Samsung s’engage à donner à plus de consommateurs l’accès à l’expérience pliable unique. C’est pourquoi le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 sont proposés à des prix attractifs en Inde », a-t-il ajouté.

Lire aussi : Mankind Pharma dit #HealthOKToSabOK dans une nouvelle campagne numérique

Lire aussi : Honda Cars India lance une nouvelle campagne pour la deuxième génération de la nouvelle Honda Amaze

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.