Samsung Internet 15 n’est plus en version bêta, ajoutant une technologie anti-pistage et un nouveau widget de recherche

Cette histoire a été initialement publiée le 2021/07/12

11 h 23 HAP le 12 juillet 2021 et dernière mise à jour le 14/08/21

9 h 11 HAP le 14 août 2021.

La plupart d’entre nous utilisent probablement Chrome sur Android. Après tout, il est préinstallé et synchronise tout, des onglets actifs et de l’historique aux mots de passe et favoris entre les appareils. Cependant, le Play Store regorge de dizaines de navigateurs alternatifs et l’application Internet de Samsung est peut-être la meilleure que vous puissiez trouver. Il regroupe une tonne de fonctionnalités non disponibles dans Chrome dans son menu de paramètres, dont beaucoup sont étonnamment utiles. Samsung Internet 15 n’est plus en version bêta, et même si vous ne verrez aucune actualisation visuelle ici, il inclut plusieurs améliorations de sécurité.

La confidentialité est devenue une priorité majeure au cours des dernières années, même pour ceux qui ne suivent pas toutes les dernières nouvelles technologiques. Dans cet esprit, Samsung intègre deux nouvelles fonctionnalités dans son navigateur pour aider à protéger ses utilisateurs. Avec Internet 15, l’application arbore désormais une “technologie anti-pistage”, qui protège contre les empreintes digitales lors de la navigation. Pendant ce temps, le menu “Supprimer les données de navigation” a été étendu, donnant des exemples spécifiques de ce que chaque option efface.

Samsung a également modifié le fonctionnement du mode secret (sa version du mode navigation privée). Une fois la navigation secrète activée, elle restera la valeur par défaut jusqu’à ce qu’elle soit désactivée manuellement, plutôt que de revenir à son état normal à chaque ouverture de l’application.

Ce n’est pas seulement une mise à jour axée sur la confidentialité, cependant. Un nouveau widget de recherche est désormais accessible depuis l’écran d’accueil, vous donnant un accès facile à n’importe quel moteur de recherche que vous avez sélectionné. Il est facilement redimensionnable et ressemble beaucoup à la propre barre de recherche de Google, avec un raccourci pour les actions vocales. Enfin, cette dernière version met temporairement en cache et stocke les pages Web que vous avez récemment visitées, de sorte que l’application devrait utiliser moins de données lors de la navigation entre les liens.

La version stable est sortie

Si vous avez retardé la mise à niveau de votre application Internet pour le lancement de la version stable, vous avez de la chance. Bien qu’il n’ait apparemment pas encore atteint le Play Store – du moins de mon côté – vous pouvez télécharger l’APK dès maintenant.

En jetant un coup d’œil rapide à l’application, il semble que toutes les fonctionnalités principales de la version bêta aient été intégrées à cette version officielle. Cela inclut le tout nouveau widget de recherche, des options étendues pour supprimer votre historique de navigation et éviter d’être suivi en ligne, et des améliorations du mode de navigation privée qui le maintiendra actif même après la fermeture de l’application.

Rendez-vous maintenant sur APK Mirror pour récupérer Samsung Internet 15. Sinon, vous pouvez également attendre qu’il atteigne le Play Store s’il ne l’a pas déjà fait.