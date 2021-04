Samsung iTest permet aux utilisateurs d’iPhone de vivre une expérience Galaxy

Une nouvelle application Web de Samsung appelée «iTest» permet aux utilisateurs d’iPhone d’utiliser une version simulée du skin Android One UI de Samsung.L’application est limitée, mais elle fait généralement un excellent travail en imitant Android, avec des notifications simulées et même un accès au Galaxy Store.iTest ne voit de promotion qu’en Nouvelle-Zélande pour le moment, mais n’importe qui dans le monde avec un iPhone peut le vérifier maintenant.

Cette semaine encore, nous vous avons parlé d’une nouvelle étude portant sur les adolescents aux États-Unis et leur amour éternel pour les iPhones. De plus, Tim Cook a récemment mentionné lors d’un appel sur les résultats qu’il y avait eu une forte augmentation du nombre d’utilisateurs quittant Android pour l’iPhone. Bien qu’Android reste de loin le plus grand système d’exploitation mobile au monde, il est clair que le navire a une fuite.

Samsung ne doit pas avoir manqué cette actualité. Apparemment en réponse, le plus grand fabricant de smartphones au monde a discrètement lancé une nouvelle application Web pour les utilisateurs d’iPhone (via MacRumors). L’application «iTest» de Samsung met une version simulée d’Android sur un iPhone, donnant à l’utilisateur une chance d’avoir une idée de l’expérience Samsung Galaxy sans avoir à changer de matériel.

L’application gratuite voit actuellement des promotions en Nouvelle-Zélande, mais les utilisateurs du monde entier peuvent l’essayer. Si vous avez un iPhone 7 ou plus récent, vous pouvez cliquer ici pour voir par vous-même.

Samsung iTest: presque comme la vraie chose

Selon MacRumors, l’application iTest est étonnamment robuste. Vous pouvez ouvrir des applications, consulter le tiroir d’applications et même rendre visite au Galaxy Store. Vous verrez même des notifications factices périodiques pour avoir une idée de l’expérience globale.

Bien sûr, il existe de nombreuses limitations. De nombreuses applications ont peu de fonctionnalités, la plupart vous amenant simplement à une page de garde statique. Vos vraies notifications viendront également via iOS, pas iTest, ce qui pourrait gâcher un peu l’expérience.

Pourtant, c’est en fait assez cool de voir One UI sur un iPhone bien fait sans aucune installation nécessaire. Samsung n’a aucun scrupule à se mettre à la gorge non plus. Par exemple, le Galaxy Store met beaucoup l’accent sur la disponibilité de Fortnite – auquel les utilisateurs d’iPhone ne peuvent plus jouer.

Le temps nous dira si cette stratégie gagne réellement des conversions d’iOS vers Android. Cependant, vous devez le remettre à Samsung pour avoir proposé de nouvelles façons de montrer aux utilisateurs d’iPhone que les choses ne sont pas si différentes de l’autre côté de la clôture.